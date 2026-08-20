Cercetătorii au descoperit unde se ascundea 40% din materia lipsă a Universului: "Simulările au avut dreptate tot timpul"
Postat la: 20.08.2026 |
Observarea Universului la lungimi de undă lungi și scurte a confirmat locul în care se ascundea materia lipsă, care se întinde între galaxii și poate acționa într-un mod similar cu cel al unuei prisme asupra luminii albe, modificând frecvența semnalelor radio de fond.
Materia obișnuită din care suntem alcătuiți noi, planetele, stelele și galaxiile reprezintă aproximativ 5% din conținutul de materie-energie al universului. Restul este alcătuit din materie întunecată și energie întunecată, deși nu știm cu certitudine ce sunt acestea. Există, de asemenea, incertitudine în ceea ce privește materia obișnuită, întrucât, pentru o lungă perioadă de timp, peste o treime din aceasta nu a putut fi localizată. Modelele sugeraseră că aceasta ar exista în spațiul dintre galaxii, iar diferite grupuri, folosind metode extrem de diferite, au confirmat acum că ea se află într-adevăr acolo.
Nimic în astronomie nu este evident sau banal, mai ales la început. Totuși, nu este greu de înțeles de ce o stea strălucitoare ar fi mai ușor de găsit decât o mică planetă întunecată. În același spirit, astronomii au reușit să descopere un număr enorm de galaxii care strălucesc puternic la distanțe cosmice, dar detectarea gazului rarefiat dintre ele s-a dovedit a fi o provocare uriașă.
Cea mai recentă abordare a constat în utilizarea exploziilor radio rapide (FRB), emisii puternice de unde radio care durează doar o fracțiune de secundă. Aceste impulsuri radio sunt influențate de gazul intergalactic; frecvențele semnalului se împrăștie, iar această împrăștiere le-a permis cercetătorilor să estimeze câtă materie există acolo.
FRB-urile sunt cunoscute abia de aproximativ un deceniu și sunt misterioase în sine. Unele se repetă, altele nu. Nu toate au fost urmărite până la sursa lor. Și nu avem o înțelegere completă a modului în care sunt create. Studiul a analizat 69 de FRB-uri din locații cunoscute. Cel mai apropiat se afla la 11,74 milioane de ani-lumină distanță, iar printre acestea s-a numărat și FRB 20230521B, care deține acum recordul pentru cel mai îndepărtat FRB cunoscut: acesta a venit de la o distanță de aproximativ 9,1 miliarde de ani-lumină.
„FRB-urile strălucesc prin ceața mediului intergalactic și, măsurând cu precizie modul în care lumina încetinește, putem evalua densitatea acelei ceți, chiar și atunci când este prea slabă pentru a fi văzută", a declarat într-un comunicat Liam Connor, profesor asistent la Harvard și autor principal al studiului (care a realizat o mare parte din această muncă în timp ce era profesor asistent de cercetare alături de profesorul asistent de astronomie Vikram Ravi la Caltech).
Cercetarea privind FRB-urile s-a bazat pe unde radio, dar a fost confirmată independent dintr-o porțiune complet diferită a spectrului luminii: razele X. Acest gaz intergalactic este fierbinte, la milioane de grade, ceea ce înseamnă că emite raze X. Cu toate acestea, densitatea sa este atât de redusă, iar observațiile în raze X sunt atât de dificile, încât a fost nevoie de două telescoape - XMM-Newton al Agenției Spațiale Europene și telescopul spațial cu raze X Suzaku al Agenției Spațiale Japoneze - pentru a-l măsura efectiv.
Suzaku poate detecta gazul slab luminos, iar XMM-Newton poate identifica toate sursele din jur și de departe din spate care fac parte din acesta. Împreună, acestea au studiat super-roiul Shapley. Acesta are o masă totală de peste 10 milioane de miliarde de ori mai mare decât cea a Soarelui nostru și cuprinde peste 8.000 de galaxii în diferite roiuri. Este cea mai masivă structură situată la o distanță de până la 1 miliard de ani-lumină de Pământ.
În contextul acestei cercetări, nu ceea ce putem vedea este interesant, ci ceea ce se presupune că ar trebui să se afle acolo. Legând cele două extremități ale super-roiului, ar trebui să existe un filament care se întinde pe 23 de milioane de ani-lumină. Aceasta reprezintă de 230 de ori dimensiunea galaxiei noastre de la un capăt la altul. Cele două telescoape au reușit să măsoare cantitatea de gaz din filament, care corespunde previziunilor.
„Pentru prima dată, rezultatele noastre se potrivesc foarte bine cu ceea ce vedem în modelul nostru de referință al cosmosului - ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum", a declarat într-un comunicat cercetătorul principal Konstantinos Migkas, de la Observatorul Leiden din Olanda. „Se pare că simulările au avut dreptate tot timpul."
Galaxiile nu sunt distribuite aleatoriu în univers. Ele sunt organizate în rețeaua cosmică, o vastă rețea de galaxii, gaz și roiuri de galaxii care leagă structurile din univers. Cunoașterea locului în care se află toată materia ne permite să înțelegem mai bine cum arată aceasta, cum s-a format și cum va evolua.
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