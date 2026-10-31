O tânără a murit după ce a schimbat peste 270.000 de mesaje cu ChatGPT. A îndemnat-o să nu-și mai ia medicamentele

A schimbat peste 270.000 de mesaje cu ChatGPT, multe dintre acestea fiind întrebări despre efectele secundare ale unor medicamente. Bowen Wan, o fostă ingineră software la Amazon, în vârstă de 31 de ani, a murit după ce a apelat la chatbot de teamă că tratamentul său ar putea interfera cu interviurile de angajare.

Părinții săi au intentat acum un proces împotriva OpenAI, acuzând compania că i-a oferit fiicei lor recomandări medicale periculoase. Această îngrijorare, amplificată de răspunsurile primite, a determinat-o să întrerupă administrarea medicamentelor. Urmarea a fost că Bowen a decedat la Seattle, pe 14 februarie. Părinții săi au intentat acum un proces împotriva OpenAI, acuzând compania că i-a oferit fiicei lor recomandări medicale periculoase, scrie Il Corriere Della Sera.

Cazul vizează GPT-40, o versiune anterioară a sistemului. În documentele depuse în instanță, consultate de The New York Times, familia reconstituie conversațiile dintre tânăra femeie și inteligența artificială.

Schimburile de mesaje au început în 2023 și au continuat până în primele luni ale anului 2026. Wan suferea de o formă severă de epilepsie și lua 400 de miligrame de lamotrigină, un medicament utilizat pentru controlul crizelor. Îngrijorată de posibilele efecte cognitive ale tratamentului, se pare că ar fi a întrebat ChatGPT cum să-și reducă doza - și, în cele din urmă, cum să renunțe complet la medicament.

Conform acuzațiilor aduse OpenAI, chatbot-ul nu s-a limitat la a oferi informații generale, ci a furnizat instrucțiuni specifice despre cum să reducă treptat doza, sugerând chiar divizarea pastilelor. Mai mult, atunci când tânăra a raportat anumite simptome neurologice, inteligența artificială le-ar fi descris drept reacții normale ale corpului la reducerea tratamentului. Pe scurt: un dezastru medical.

Dar asta nu este tot. Potrivit relatărilor ziarului american, tânăra și-a exprimat de cel puțin 158 de ori îngrijorările cu privire la starea sa de sănătate. Familia sa susține că, în ciuda acestor temeri, sistemul a continuat să-i faciliteze intențiile - mergând până acolo încât a minimalizat avertismentele formulate de medicii săi.

Mai mult, Wan ar fi fost încurajată să nu-și informeze neurologul cu privire la decizia de a întrerupe tratamentul. Pe 14 februarie, ea a fost găsită fără viaţă în locuința sa. Conform informațiilor din documentele cazului, decesul a fost cauzat de o criză epileptică survenită în zilele de după întreruperea medicației.

Părinții tinerei în vârstă de 31 de ani acuză acum compania de practicarea neautorizată a medicinei, subliniind comportamentul „excesiv de complaisant" al chatbotului. Aceștia susțin că ChatGPT a dat curs solicitărilor utilizatoarei fără a ține cont de riscurile asociate.

Între timp, OpenAI și-a exprimat condoleanțele față de familie. Un purtător de cuvânt a precizat că acest caz vizează o versiune anterioară a platformei, care a fost retrasă la jumătatea lunii februarie 2026.