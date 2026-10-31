„A sosit momentul să acționăm" - Von der Leyen vrea să aducă Canada mai aproape de UE. Un parteneriat fără precedent, discutat la Montreal
Postat la: 31.10.2026 |
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune un parteneriat mai strâns între UE și Canada, prin care statul canadian ar putea deveni primul „membru asociat" al Uniunii Europene.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, vineri, la Montreal, în cadrul unui discurs, planul pentru un parteneriat puternic între Uniunea Europeană și Canada, primul de acest fel din istoria blocului comunitar. Potrivit Comisiei Europene, propunerea prevede ca statul canadian să obțină statutul de „membru asociat" al UE, fără să adere oficial la Uniune. În discursul susținut la summitul bilateral, von der Leyen a explicat că apropierea dintre cele două părți ar urma să se bazeze pe trei piloni: politici, programe și guvernanță.
Obiectivul este ca relația dintre Canada și UE să ajungă la cel mai înalt nivel posibil, cu oportunități pentru cetățeni, economie mai puternică și o securitate mai mare de ambele părți ale Atlanticului. „Este cât se poate de firesc să ne reunim aici, la Montreal, pentru a discuta despre viitorul relației noastre. Montreal este un oraș clădit pe întâlnirea dintre popoare. Este un oraș care simbolizează ceea ce unește Canada și Europa de multe secole încoace. Fără îndoială, Canada este cea mai europeană țară din afara Europei", a declarat Ursula von der Leyen.
Oficialul european a declarat că apropierea dintre cele două părți nu ține doar de geografie, ci și de valorile comune și de modul în care acestea văd viitorul lumii. „Ceea ce ne unește depășește cu mult geografia. Privim lumea prin aceiași ochi. În ziua de azi, nu contează unde se află o țară pe hartă, ci ceea ce este dispusă să construiască împreună cu noi. Contează valorile pe care le susține într-o lume marcată de curente geopolitice potrivnice și intense. Aceste curente nu vor înceta să bată; această schimbare este permanentă. Așadar, a sosit momentul să acționăm cu încredere și viziune pentru a clădi un nou viitor.", a spus ea. Von der Leyen a descris summitul drept unul „unic și istoric", explicând că discuțiile s-au concentrat asupra viitorului relației dintre UE și Canada, nu asupra trecutului.
„Amândoi dorim să ridicăm relația noastră la cel mai înalt nivel posibil. Astfel, unul dintre punctele principale discutate în cadrul summitului a fost ideea ca Canada să devină membru asociat al UE. Conceptul nostru este simplu: o «asociere fără aderare». Tratatele UE sunt clare: o țară din afara Europei nu poate adera la Uniune. Putem însă înlocui termenul de «aderare» cu o «ambiție și viziune comună». Putem construi un parteneriat care să se apropie mai mult de statutul de membru decât orice am realizat până acum, având trei obiective clare: mai multe oportunități pentru cetățenii noștri, o prosperitate sporită de ambele părți ale Atlanticului și o securitate mai mare pentru noi toți", a explicat Ursula von der Leyen.
Noul parteneriat ar urma să aibă trei componente. Prima se referă la politicile comune. UE și Canada vor să cadă de acord asupra unor domenii precum clima, energia, inteligența artificială, inovarea și securitatea. Cele două părți ar urma să se consulte în toate etapele importante. Al doilea pilon se referă la programele europene. Canada participă deja la SAFE, programul UE dedicat industriei de apărare, iar CE vrea să extindă cooperarea prin programul de cercetare Orizont Europa și prin integrarea deplină a Canadei în Erasmus+.
„Ne dorim ca cetățenii noștri să studieze, să lucreze, să desfășoare activități de cercetare și să inoveze împreună. Căci cele mai solide punți peste Atlantic sunt construite prin milioane de povești individuale", a declarat șefa Comisiei Europene. Al treilea pilon este guvernanța, care presupune o cooperare mult mai bună între instituțiile europene și cele canadiene. Von der Leyen a făcut o precizare importantă despre prezența a zece membri ai Comisiei Europene la summitul de la Montreal, declarând că este o dovadă a greutății acestui parteneriat.
În primăvară, cele două părți vor organiza o reuniune la nivel guvernamental. Cooperarea ar putea include și relațiile dintre parlamente, instanțe judecătorești și mediile de afaceri: „Într-adevăr, conceptul de «membru asociat» reprezintă un teritoriu neexplorat. Însă avem ambiția, încrederea și creativitatea necesare pentru a-i da contur, împreună. Și, pentru a fi cât se poate de clar: acesta este un parteneriat care nu vizează pe nimeni altcineva, ci are drept scop consolidarea forței noastre comune", a afirmat Ursula von der Leyen.
„Așa cum ai spus, Mark, noua ordine internațională va fi construită, printre altele, dinspre Europa, având Canada drept parte integrantă. Iar într-o lume marcată de rivalități tot mai intense, suveranitatea nu mai înseamnă libertatea de a acționa de unul singur, ci capacitatea de a acționa împreună", a declarat ea.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Relatarea scrisă a învierii lui Isus a fost identificată într-un manuscris vechi de 2.000 de ani
Biblia spune ca Isus a fost rastignit, a inviat din morți in a treia zi și le-a aparut urmașilor sai cu aproape 2.000 de ...
-
Chinezii au inventat și au testat arma care va schimba războaiele: Este imposibil de detectat, chiar și cu cele mai performante radare
Prima drona chineza de recunoaștere și atac de tip "stealth" (nedetectabila pe radar) și destinata operarii de pe nave, ...
-
O tânără a murit după ce a schimbat peste 270.000 de mesaje cu ChatGPT. A îndemnat-o să nu-și mai ia medicamentele
A schimbat peste 270.000 de mesaje cu ChatGPT, multe dintre acestea fiind intrebari despre efectele secundare ale unor m ...
-
Decizie majoră a administrației Trump: SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina
Departamentul de Stat al SUA a anuntat vineri ca a aprobat vanzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 catre Ucraina, pentru ...
-
Chef Scărlătescu dezvăluie marea țeapă din restaurante pe care românii plătesc sute de lei
Chef Florin Scarlatescu face dezvaluiri uluitoare despre una dintre cele mai scumpe și exclusiviste delicatese din gastr ...
-
Planul prin care 429 de comune ar putea să dispără de pe harta României
Guvernul intenționeaza sa comaseze localitațile cu o populație de maximum 1.500 de locuitori, deruland procesul in doua ...
-
Ce a discutat Trump cu Grok: Presedintele SUA a consultat inteligența artificială înainte de capturarea lui Maduro
Alesi democrati din Camera Reprezentantilor i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa pastreze conversatiile sal ...
-
Româncă găsită moartă la Dublin - Comunitatea locală este în stare de șoc. Poliția face apel la martori
O romanca in varsta de 48 de ani a fost gasita moarta intr-o locuința din cartierul Finglas, din Dublin, iar poliția irl ...
-
Mărturie uimitoare din laborator: O inteligență artificială a început un experiment medical, apoi a spus "NU" în mijlocul intervenției
Un experiment medical uluitor, realizat complet de un sistem de inteligența artificiala, a avut loc in noaptea de 27 spr ...
-
Aceste creaturi minuscule distrug specii pe tot globul. Urmează să se îndrepte spre oameni. Faptul că temperatura corpului uman scade agravează problema
Din cauza incalzirii globale și a schimbarilor fiziologice ale omului, ciupercile invața sa infecteze oamenii mai eficie ...
-
Noi date despre cel mai mare furt de criptomonede: Coreea de Nord e în centrul cercului de suspecți pentru dispariția a 6,3 miliarde de dolari de la Binance
Firmele de analiza a tehnologiei blockchain au atribuit cel mai mare furt de criptovalute inregistrat vreodata unei unit ...
-
Românii îndură cel mai scump curent electric din UE, raportat la puterea de cumpărare. România a înregistrat și cea mai mare creștere de preț în 2026
În prima jumatate a anului 2026, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodariile din UE au scazut cu 2, ...
-
De ce elimină România „taxa Temu" de 25 RON pentru coletele non-UE și cu ce va fi înlocuită
Romania va elimina de la 1 noiembrie taxa de 25 de lei aplicata pentru fiecare colet care provine din afara Uniunii Euro ...
-
Scandal uriaș în Germania: nemții i-au construit Diavolului un monument
Un diavol inalt de 2,5 metri a fost amplasat chiar in piața istorica din fața primariei, la inceputul lunii octombrie. O ...
-
Iarna lasa mii de bucuresteni fara masina: ce verifici la baterie inainte de primul inghet
Prima dimineața cu temperaturi sub zero grade poate aduce o surpriza neplacuta pentru mulți șoferi din București: mașina ...
-
De ce acoperișul trebuie să poată elimina umiditatea, nu doar să împiedice apa să intre
Un acoperiș bun este, in primul rand, unul care ține ploaia și zapada departe de interiorul casei. Cel puțin așa gandesc ...
-
Soția lui George Simion se plânge că este hărțuită: Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!
Soția lui George Simion, Ilinca Simion, se plange ca ea și familia ei sunt harțuiți in permanența. Ea susține ca oamenii ...
-
Ce este Regula "21-18-16" - trucul prin care îți reduci substanțial factura la căldură în această iarnă
În sezonul rece, temperatura din locuința influențeaza atat confortul, cat și costurile pentru incalzire. O soluți ...
-
Profeția făcută de Oracolul din Bălcești despre Călin Georgescu: "Îl mai țin o lună arestat, va fi președinte"
Dumitru Dragomir a explicat in cadrul unei emisiuni "fenomenul" Calin Georgescu. Fostul președinte LPF considera ca aces ...
-
Schimbările climatice ar putea fi declarate „urgență sanitară mondială": Trei milioane de morți din cauza caniculei. Cercetătorii cer intervenția guvernelor
Schimbarile climatice ar trebui recunoscute oficial drept „urgența sanitara mondiala", avertizeaza cercetatorii ca ...
-
Jaf de 6,3 miliarde de dolari: cea mai mare platformă cripto a fost victima celui mai mare atac informatic din istorie
Hackerii au spart cea mai mare platforma de schimb cripto, Binance. Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 6,3 mil ...
-
Ce au mai descoperit cercetătorii: Prietenii imaginari din copilărie ar putea avea legătură cu un fenomen straniu la vârsta adultă
Prietenii imaginari pe care unii copii ii inventeaza in timpul jocurilor ar putea avea o legatura neașteptata cu o exper ...
-
Date noi din dosarul lui Călin Geoergescu: Specialistul chemat să scaneze casa de microfoane îi verifica și mașinile închiriate
Apar noi detalii din dosarul in care Calin Georgescu este reținut deja de mai bine de o luna de zile, sub acuzația ca ar ...
-
Punctele cheie din prelegerile „Anticristul" ale lui Peter Thiel, care au ajuns în presă: De la Apocalipsa 13 la Bill Gates
Investitorul miliardar Peter Thiel a avertizat in cadrul unor intalniri private ca o figura biblica a Anticristului va e ...
-
Un obiect înghețat de la marginea Sistemului Solar ar putea deveni a șasea planetă pitică
Astronomii au identificat un obiect ceresc inghețat dincolo de orbita lui Pluto, care ar putea fi clasificat drept plane ...
-
După ransomware, problema nu se încheie când pornesc din nou sistemele: iată ce merită pregătit din timp!
Primești o notificare despre o breșa de date mult dupa incident, dar nimeni nu poate spune exact ce informații au fost a ...
-
„Big Brother" devine realitate în UE: rețelele sociale, monitorizate de CE, totul pentru a combate migrația
Agenția de frontiera a UE, Frontex, va putea monitoriza rețelele sociale pentru informații despre fluxurile de migranți. ...
-
Super-bătaie în Parlamentul din Armenia: scene desprinse din filmele lui Jackie Chan VIDEO
Parlamentul Armeniei a fost pentru scurt timp scena unor momente desprinse din filmele celebrului Jackie Chan! O sesiune ...
-
Cornel Dinu își vinde conacul de la Sinaia: "Vine peste mine canalia aia de Țălnar și mai îmi cere vreo 30.000 de euro"
Cornel Dinu (78 de ani) a scos la vanzare vila sa de la Sinaia, pentru care cere 585.000 de euro, dupa ce a ajuns intr-o ...
-
Cele mai bune credite de nevoi personale: ce criterii compari în 2027
Planificarea unui proiect major, fie ca este vorba despre renovarea locuinței, achiziția unei mașini sau acoperirea unor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu