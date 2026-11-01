Breaking News de la FBI: A fost identificată țara din spatele loviturii-mamut date platformei Binance. Ce se întâmplă cu fondurile utilizatorilor
Postat la: 01.11.2026 |
Poliţia federală americană (FBI) a acuzat oficial, sâmbătă, Coreea de Nord de furtul record de 6,3 miliarde de dolari prin piratarea Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume.
„Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este responsabilă de furtul a peste 6 miliarde de dolari americani în active virtuale de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance, în jurul datei de 29 octombrie 2026", a scris FBI într-un comunicat.
Anchetatorii americani afirmă că au identificat, în spatele acestui furt fără precedent, grupul de hackeri nord-coreeni cunoscut sub numele de TraderTraitor şi au constatat că hoţii erau pe cale să convertească fondurile deturnate în Ether, criptomoneda reţelei Ethereum.
„Se preconizează că aceste active vor fi apoi spălate în continuare prin conversii efectuate cu ajutorul serviciilor DeFi şi al schimburilor instantanee, pentru a le pregăti pentru alte etape ale procesului de spălare a banilor", se precizează în comunicat.
Serviciile DeFi (finanţe descentralizate) sunt servicii financiare care funcţionează pe blockchain. În ceea ce priveşte schimburile instantanee, acestea permit convertirea rapidă a unei criptomonede în alta, fără a apela la o bancă sau la un intermediar tradiţional.
FBI a publicat o listă cu aproximativ 500 de adrese Ethereum „pe care membrii grupului TraiderTraitor le utilizează în prezent pentru a spăla aceste active furate" şi a solicitat platformelor de criptomonede, serviciilor DeFi şi companiilor de analiză blockchain să blocheze tranzacţiile legate de aceste adrese.
Preşedintele american Donald Trump, care se laudă în mod regulat că întreţine relaţii personale bune cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, şi-a exprimat totuşi îndoieli cu privire la implicarea Phenianului.
„Nu sunt îngrijorat. Suntem pe cale să aflăm mai multe. Nu ştim dacă este vorba de Coreea de Nord", a declarat el jurnaliştilor la reşedinţa sa din Florida, sâmbătă seara târziu.
Suma furată reprezintă de patru ori suma pe care TraitorTrader o sustrăsese, potrivit FBI, de pe platforma ByBit în februarie 2025, adică 1,5 miliarde de dolari, la acea vreme cel mai mare furt de criptomonede.
Amploarea atacului cibernetic asupra Binance a scos la iveală capacitatea Coreei de Nord - supusă unor sancţiuni internaţionale severe din cauza programelor sale nucleare şi de rachete balistice - de a-şi procura venituri prin mijloace ilicite.
Grupul TraderTraitor este considerat a face parte din grupul Lazarus, care la rândul său este afiliat serviciilor de informaţii nord-coreene. Lazarus a devenit cunoscut în 2014, când a fost acuzat că a piratat studiourile Sony Pictures Entertainment ca represalii pentru filmul satiric despre Coreea de Nord „Interviul care ucide!".
Potrivit unui raport al armatei americane din 2020, unitatea nord-coreeană de război cibernetic, „Biroul 121", numără 6.000 de angajaţi care operează şi din străinătate, în special din Belarus, China, India, Malaezia sau Rusia.
Lider mondial în ceea ce priveşte volumul tranzacţiilor cu monede digitale, Binance are 335 de milioane de utilizatori. Spre comparaţie, site-ul Crypto.com înregistra 741 de milioane de deţinători de criptomonede la nivel mondial.
Grupul a anunţat sâmbătă că clienţii săi ar trebui să poată relua duminică operaţiunile de retragere, suspendate după furt pentru a opri pierderile.
Binance, care depune eforturi pentru a identifica activele furate cu ajutorul altor actori din ecosistemul criptomonedelor, a asigurat că niciunul dintre clienţii săi nu va avea de suferit.
Compania a declarat că achiziţionează active echivalente cu cele sustrase şi a afirmat sâmbătă că a reuşit astfel să recupereze „90 %" din suma furată, continuând totodată eforturile de a recupera restul de 10 %, active pe care le consideră „mai puţin lichide".
Atacul asupra Binance are loc într-un moment în care numeroşi observatori îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că capacităţile din ce în ce mai extinse ale modelelor de inteligenţă artificială ar putea compromite criptografia şi protocoalele de securitate informatică.
Binance a acoperit 90% din pierderile provocate de atacul informatic de 6,3 miliarde de dolari şi intenţionează să reia retragerile duminică
Platforma de criptomonede Binance a anunţat sâmbătă că a refăcut acoperirea cu active pentru aproximativ 90% din cele 6,3 miliarde de dolari în criptomonede sustrase în urma atacului informatic de joi, cel mai mare furt de active digitale înregistrat până în prezent, transmite CNBC.
Compania intenţionează să reia retragerile clienţilor duminică, după finalizarea verificărilor de securitate.
Binance a precizat că toate deţinerile clienţilor în principalele zece criptomonede afectate, inclusiv bitcoin, ether, USDT, BNB, solana şi USDC, sunt din nou acoperite integral cu active. Restul de aproximativ 10% reprezintă tokenuri cu lichiditate mai redusă, care sunt mai dificil de achiziţionat în cantităţile necesare.
Compania a subliniat că refacerea acoperirii activelor nu înseamnă recuperarea banilor de la atacatori. Pentru compensarea pierderilor, Binance utilizează resurse din fondul său de urgenţă Secure Asset Fund for Users (SAFU), o parte din fondul de asigurare pentru tranzacţiile futures şi rezervele financiare proprii.
Platforma va continua să cumpere criptomonedele necesare atât de pe piaţă, cât şi prin tranzacţii directe între participanţi, până când toate activele afectate vor fi acoperite în proporţie de 100%. Binance a reiterat că va suporta integral impactul financiar al furtului, fără să transfere pierderile asupra utilizatorilor.
Reluarea retragerilor, suspendate după descoperirea atacului, reprezintă următoarea etapă importantă în revenirea la funcţionarea normală a platformei. Compania a precizat că serviciul ar urma să fie disponibil duminică, sub rezerva verificărilor de securitate şi a confirmării finale, în timp ce investigaţia continuă.
Circumstanţele atacului rămân neclare. Binance a indicat iniţial posibilitatea compromiterii laptopului unui inginer DevOps, ceea ce ar fi permis accesul neautorizat la infrastructura tehnică şi iniţierea unor retrageri frauduloase. Ulterior, codirectorul general Richard Teng a declarat că operaţiunea a fost mai complexă şi nu s-a limitat la utilizarea abuzivă a drepturilor de acces ale unui singur angajat.
Compania de analiză blockchain TRM Labs a indicat hackerii nord-coreeni drept posibili autori ai atacului. Potrivit experţilor săi, operaţiunea prezintă similitudini cu alte furturi atribuite unor grupări asociate Coreei de Nord, inclusiv atacurile asupra Bybit şi KelpDAO, prin pregătirea anticipată a tranzacţiilor şi transferarea rapidă a activelor.
Anunţul Binance privind acoperirea a 90% din pierderi reduce riscul ca utilizatorii să suporte direct consecinţele financiare ale incidentului, însă recuperarea criptomonedelor furate şi identificarea responsabililor rămân probleme separate, care ar putea necesita investigaţii îndelungate.
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