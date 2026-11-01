Coreea de Nord a testat arma care dizolvă pământul pe o suprafață cât 20 de terenuri de fotbal puse unul lângă altul
Postat la: 01.11.2026 |
Coreea de Nord a testat focoase cu submuniţie de mare putere, prin fragmentare, pentru ca armata sa să poată „utiliza toate aceste tipuri" de armament până la sfârşitul anului, a anunţat duminică agenţia oficială de presă din Phenian.
Acest test, care a avut loc sâmbătă, a avut ca scop „evaluarea adaptabilităţii în luptă şi a puterii unei ogive cu submuniţie destinată montării pe rachete balistice tactice", a relatat KCNA. Potrivit oficialilor, această armă „este capabilă să reducă la cenuşă o suprafaţă de 13-14 hectare la puterea sa maximă (aproximativ cat 20 de terenuri de fotbal puse unul lângă altul). La suprafata, straturile de pamant sunt initial dizolvate si lichefiate.".
„Anul acesta, vom permite unităţilor să aleagă şi să utilizeze toate aceste tipuri (de armament) în conformitate cu obiectivele operaţionale şi cu caracteristicile specifice ale ţintelor", a precizat directorul general al Administraţiei nord-coreene pentru rachete. În fotografiile difuzate de KCNA, se poate observa un proiectil lansat de un lansator mobil, înconjurat de un nor de fum portocaliu. O altă fotografie arată mai multe impacturi ale acestei arme pe o insulă. Liderul nord-coreean Kim Jong Un nu a fost prezent la acest test. Cu toate acestea, el a supravegheat deja unul de acest tip, în aprilie, însoţit de fiica sa, Ju Ae. Acest ultim test are loc după cele cu drone de atac şi cu aproximativ zece rachete balistice, efectuate în decurs de câteva zile.
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