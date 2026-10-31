Chinezii au inventat și au testat arma care va schimba războaiele: Este imposibil de detectat, chiar și cu cele mai performante radare

Prima dronă chineză de recunoaștere și atac de tip "stealth" (nedetectabilă pe radar) și destinată operării de pe nave, GJ-21, a efectuat recent prima sa decolare și aterizare pe "Sichuan" - prima navă chineză de asalt amfibiu din clasa Type 076 - a relatat vineri agenția de presă de stat Xinhua.

Acest test subliniază eforturile guvernului de la Beijing de a integra tehnologia dronelor în procesul de modernizare a armatei sale; un demers care durează de decenii și în cadrul căruia China a dezvoltat nave de război avansate, avioane de vânătoare, rachete și sisteme fără pilot tot mai performante. Xinhua a descris testul ca pe "un progres major în programul Chinei privind navele de asalt amfibiu", precizând că acesta demonstrează capacitatea marinei de a opera drone "stealth" cu aripă fixă ​​de pe platforme navale de mari dimensiuni.

Modelul GJ-21 a apărut pentru prima dată la o paradă militară organizată anul trecut la Beijing, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, eveniment în cadrul căruia au fost expuse diverse tipuri de armament. Publicația de stat "Global Times" a relatat vineri, citându-l pe expertul militar Zhang Xuefeng, că GJ-21 are o rază de acțiune în luptă considerabilă, deși dispune de o celulă mai mică decât cea a avioanelor de vânătoare "stealth" J-35 și J-20.

"GJ-21 este, de asemenea, o soluție rentabilă și reutilizabilă. Spre deosebire de rachetele hipersonice, aceasta poate fi recuperată și reutilizată de mai multe ori. De asemenea, poate lansa bombe ghidate de mici dimensiuni, cu costuri reduse. În condiții de operare intensă, oferă o eficiență superioară în ceea ce privește puterea de foc, asigurând totodată un control mai bun al costurilor", a declarat Zhang.

"Sichuan", prima din clasa chineză de nave de asalt amfibiu Type 076, a fost lansată la apă în decembrie 2024 și este echipată cu o catapultă electromagnetică și un sistem de oprire a aeronavelor la aterizare. Poate transporta drone cu aripă fixă, elicoptere și echipamente amfibii. Nava are un deplasament la încărcare maximă de peste 40.000 de tone, dispune de o punte de zbor pe toată lungimea navei și de o suprastructură cu două insule.

Televiziunea de stat chineză CCTV a anunțat vineri că nava, dezvoltată integral în China, a efectuat o serie de teste pe mare la sfârșitul lunii octombrie, fără a preciza însă locația acestora. În luna aprilie, marina chineză a comunicat că nava "Sichuan" s-a deplasat în apele Mării Chinei de Sud pentru teste științifice și misiuni de antrenament. La acea vreme s-a precizat că desfășurarea a fost un test de rutină și nu a vizat niciun obiectiv anume.