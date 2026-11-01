Invenția revoluționară care va lua locul hârtiei igienice câștigă teren în tot mai multe case și e pe cale să dispară din magazine definitiv

Hârtia igienică ar putea deveni în curând de domeniul trecutului, pe măsură ce o alternativă modernă bazată pe curățarea cu apă câștigă teren în tot mai multe case. Capacele de toaletă inteligente oferă un nivel superior de igienă și confort, având capacitatea de a reduce aproape complet consumul clasic de hârtie.

Spre deosebire de bideurile tradiționale, care au nevoie de un spațiu și un obiect sanitar separat în baie, aceste dispozitive inovatoare, extrem de populare deja în Japonia și tot mai căutate la nivel internațional, se montează direct pe vasul de toaletă existent, înlocuind capacul obișnuit.

Principiul de funcționare este simplu și eficient: după utilizare, o duză specială pulverizează jeturi de apă pentru curățare, iar utilizatorul poate regla ușor temperatura, presiunea și direcția apei. Modelele electrice avansate vin la pachet și cu alte funcții moderne, precum uscarea cu aer cald, încălzirea șezutului, autocurățarea duzelor sau controlul prin telecomandă.

Popularitatea sistemelor este reflectată și de un raport Houzz Bathroom Trends din 2024, citat de The Philadelphia Inquirer, potrivit căruia peste două cincimi dintre proprietarii care își renovau băile au ales toatele cu funcții speciale, iar capacele de tip bideu s-au numărat printre opțiunile preferate.