Un nou studiu dezvăluie rezultate surprinzătoare: Ce se întâmplă cu creierul când mănânci arahide în fiecare zi
Postat la: 31.10.2026 |
Un studiu științific recent arată că un consum zilnic de arahide ar putea îmbunătăți răspunsul creierului la insulină în anumite zone implicate în memorie, la persoanele în vârstă.
Studiul a fost publicat în revista „Food & Function" și a fost realizat de cercetători de la centrul medical al Universității Maastricht din Olanda. Scopul cercetării a fost să analizeze efectele consumului regulat de arahide asupra răspunsului creierului la insulină, pe măsură ce înaintăm în vârstă. La experiment au participat 31 de persoane sănătoase, cu vârste cuprinse între 60 și 75 de ani. Participanții au consumat zilnic, timp de 16 săptămâni, câte 60 de grame de arahide prăjite, cu coajă și fără sare. Ulterior, cercetătorii au comparat rezultatele cu cele obținute într-o altă perioadă, în care voluntarii nu au consumat arahide.
Rezultatele au arătat o îmbunătățire a răspunsului la insulină în anumite zone din emisfera dreaptă a creierului, printre care părți ale hipocampului, girusul parahipocampic, girusul lingual și girusul cingular posterior. Aceste regiuni sunt implicate în procesele memoriei și în alte funcții cognitive. Pentru a măsura acest răspuns, cercetătorii le-au administrat participanților insulină pe cale nazală, apoi au folosit imagistica prin rezonanță magnetică, bazată pe marcarea sângelui arterial, pentru a măsura modificările fluxului sanguin în diferite regiuni ale creierului.
Insulina are un rol în mai multe procese cerebrale legate de învățare, memorie și comunicarea dintre celulele nervoase. Răspunsul creierului la acest hormon poate deveni mai puțin eficient odată cu înaintarea în vârstă, o schimbare asociată cu declinul funcțiilor cognitive specific vârstei. Cu toate acestea, cercetătorii nu au demonstrat că arahidele previn declinul cognitiv sau împiedică apariția demenței, ci au observat modificări ale răspunsului la insulină în anumite regiuni ale creierului.
Aceste rezultate completează concluziile unei cercetări anterioare realizate de aceeași echipă, pe baza aceleiași intervenții alimentare, publicate în revista „Clinical Nutrition" în 2025. Atunci, rezultatele au arătat o creștere cu 3,6% a fluxului sanguin total către creier și o îmbunătățire cu 5,8% a memoriei verbale, după cele 16 săptămâni de consum regulat de arahide. Cercetătorii consideră că o parte dintre aceste efecte ar putea fi explicate prin compoziția nutrițională a arahidelor. Acestea conțin grăsimi nesaturate, fibre, vitamine, minerale și compuși vegetali activi biologic, precum și proteine de origine vegetală.
Arahidele sunt și o sursă de L-arginină, un aminoacid pe care organismul îl folosește pentru a produce oxid nitric. Acest compus contribuie la reglarea funcțiilor vaselor de sânge și ar putea avea, la rândul său, legătură cu procesele de învățare și memorie. Sunt necesare în continuare cercetări pentru a stabili în ce măsură modificările observate în răspunsul creierului la insulină se reflectă în memorie și în performanța mentală.
Experimentul a fost limitat la 31 de persoane, iar indicatorii observați de cercetători nu sunt suficienți pentru a afirma cu certitudine că arahidele protejează împotriva bolii Alzheimer sau a altor forme de demență. Studiile realizate pe un număr mai mare de participanți și desfășurate pe perioade mai lungi ar putea clarifica această legătură și ar putea stabili dacă eventualele beneficii se mențin în timp.
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