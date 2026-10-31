O creatură cu ochii în interiorul capului transparent a fost filmată în Oceanul Pacific. Imagini ca de pe o altă planetă VIDEO

Peștele Macropinna microstoma, cunoscut și sub numele de „barreleye", a fost surprins de camerele cercetătorilor de la Institutul de Cercetare al Acvariului din Golful Monterey (MBARI), în timpul unei expediții recente desfășurate la bordul navei de cercetare David Packard, relatează Discover Wildlife.

Această specie trăiește în zona mezopelagică a oceanului, cunoscută și sub denumirea de „zona crepusculară", și se remarcă prin capul său gelatinos, translucid, în formă de cupolă.

Este singurul animal cunoscut care are ochii în interiorul capului, o particularitate care îi permite să observe apa din fața și de deasupra sa pentru a identifica prada. Această adaptare îi oferă și un strat protector atunci când își capturează hrana dintre tentaculele urticante ale sifonoforelor, organisme marine înrudite cu meduzele.

Cercetătorii MBARI explorau cele mai îndepărtate zone ale canionului submarin Monterey, într-un perimetru de cercetare situat la aproximativ 90 de kilometri de coasta Californiei, când unul dintre membrii echipei a observat peștele pe imaginile transmise de vehiculul subacvatic operat de la distanță Doc Ricketts.

„Am avut norocul să văd acest pește de câteva ori până acum, dar ultima întâlnire a avut loc în urmă cu nouă ani, înainte ca vehiculul nostru subacvatic să fie echipat cu camere 4K", a declarat Steven Haddock, cercetătorul principal al expediției.

„Este o creatură atât de uimitoare, încât pare inventată de un copil cu o imaginație bogată. Dacă ne uităm la desenele vechi ale exemplarelor capturate cu plase de pescuit, observăm că acea cupolă transparentă care le înconjoară ochii a fost îndepărtată. Nici măcar nu credeam că ilustrațiile reprezentau aceeași specie. Prin urmare, să îl vezi în viață, cu acea cupolă care seamănă cu un «cockpit» intactă, este un adevărat privilegiu", a explicat cercetătorul.

Imaginile, înregistrate la rezoluție 4K, îi vor ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine modul în care funcționează vederea în întunericul zonei mezopelagice. „Macropinna ne amintește de modurile surprinzătoare în care animalele s-au adaptat pentru a supraviețui în apele de adâncime intermediară ale oceanului", a explicat Haddock.

„Multe dintre ele supraviețuiesc identificând indicii vizuale subtile, precum o umbră care trece pe deasupra lor. Acest lucru declanșează o competiție evolutivă, în care camuflajul bioluminiscent se confruntă cu capacități vizuale din ce în ce mai sofisticate", a adăugat cercetătorul.

Peștele cu cap transparent a fost filmat în timpul expediției de opt zile Diving Deep for Delicate Drifters, în cadrul căreia cercetătorii MBARI și colaboratorii lor și-au propus să studieze modul în care organismele gelatinoase, precum meduzele, sifonoforele și ctenoforele, s-au adaptat condițiilor extreme din adâncurile oceanului.