Lăcomia celui mai bogat om din lume: S-a aflat motivul ascuns pentru care Elon Musk a închis Starlink pentru Ucraina

Ucraina riscă să piardă unul dintre cele mai importante avantaje militare în războiul cu Rusia: accesul la rețeaua de sateliți Starlink, controlată de Elon Musk. În lipsa unei alternative comparabile, o decizie a miliardarului ar putea paraliza operațiunile militare ale Kievului și ar putea schimba echilibrul de pe front.

Pe 11 octombrie, un memorandum confidențial a fost transmis ofițerilor militari din Ucraina, avertizându-i să se pregătească pentru un posibil dezastru. Donald Trump decisese, cu câteva zile înainte, să relaxeze sancțiunile americane împotriva Rusiei și să înceapă achizițiile de motorină rusească. În acest context, documentul anticipa o nouă lovitură din partea Washingtonului: pierderea accesului la rețeaua de sateliți Starlink, folosită de armata ucraineană pentru operarea flotei de drone.

Memorandumul avertiza că Elon Musk, fondatorul Starlink, ar putea restricționa în curând serviciul în Ucraina. Utilizatorilor li se cerea să aibă pregătite „toate alternativele de comunicare la Starlink", astfel încât acestea să poată fi activate imediat, și să elaboreze planuri de rezervă.

Două zile mai târziu, avertismentul a început să se confirme. Serviciul Starlink a înregistrat întreruperi în mai multe zone ale frontului, blocând drone și oprind operațiuni militare. Într-un caz, indisponibilitatea rețelei a dus la pierderea unor drone navale ucrainene în Marea Neagră, potrivit a două persoane familiarizate cu misiunea, citate de The Atlantic.

Memorandumul anticipa însă scenarii mult mai grave. Documentul provenea de la organizația neguvernamentală Narodnîi Starlink („Starlink-ul Poporului"), care ajută armata ucraineană să procure și să utilizeze această tehnologie.

Fondatorul organizației, Volodimir Stepaneț, descria mai multe modalități prin care Musk ar putea limita accesul Ucrainei la rețea. În cel mai pesimist scenariu, o întrerupere totală a serviciului ar putea declanșa un lanț de consecințe grave, care ar ajunge să favorizeze victoria Rusiei.

„Fără Starlink, războiul ar ajunge într-un punct mort", a declarat un ofițer superior al armatei americane.

Musk însuși a lăsat să se înțeleagă că o asemenea evoluție ar putea fi posibilă. Într-o serie de mesaje publicate pe platforma X, el a recunoscut că a provocat întreruperile de săptămâna trecută și i-a atacat pe cei care cer intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina.

„Nu simt decât un dispreț ABSOLUT față de falșii moraliști care susțin războaie fără sfârșit și măcelul, fără să ofere o soluție realistă pentru conflict", a scris Musk. „Să ardă în iad."

După întreruperile serviciului, Ucraina și aliații săi au început să caute în grabă o alternativă la Starlink. Rețeaua, care se bazează pe cea mai mare constelație de sateliți din lume, oferă acces la internet de mare viteză aproape oriunde pe glob.

Deocamdată, însă, nu există un sistem comparabil. Cel mai promițător proiect ucrainean destinat dezvoltării unei rețele alternative a suferit o lovitură majoră în această vară, după moartea lui Dmitro Stețenko, arhitectul inițiativei, care a murit la 46 de ani, aparent în urma unui stop cardiac.

Proiectele europene care urmăresc să reproducă modelul Starlink au nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge la o capacitate similară. În plus, multe dintre ele depind chiar de compania lui Musk, SpaceX, pentru lansarea sateliților pe orbită.

Rusia se află într-o poziție diferită. Are propria flotă de rachete spațiale și accelerează dezvoltarea unei rețele de sateliți care să poată concura cu Starlink.

Sistemul, denumit Rassvet („Răsărit"), ar putea oferi Moscovei un „avantaj asimetric" în război, avertizează Andrei Liscovici, cofondator al Ukraine Defense Fund, organizație care a contribuit la procurarea a mii de terminale Starlink pentru armata ucraineană.

„Vor putea fi suficient de precise pentru a dirija drone ieftine, propulsate cu reacție, printr-o fereastră oriunde în Ucraina", a declarat Liscovici. În lipsa Starlink, Kievul nu ar avea capacitatea de a răspunde eficient unor asemenea atacuri.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat recent că Moscova a păstrat legătura cu Musk în privința Starlink. În cadrul unui summit televizat organizat la Moscova, liderul rus l-a descris pe miliardar drept „un geniu, cu adevărat un geniu" și a lăudat rolul SpaceX în cursa pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

„Noi abia facem primii pași", a spus Putin despre alternativa rusă la Starlink. El a adăugat că Moscova este în contact strâns cu „colegii americani, inclusiv cu domnul Musk", deoarece este important ca activitățile desfășurate pe orbită să nu se interfereze reciproc.

Această analiză a schimbării de atitudine a lui Musk față de Ucraina se bazează pe interviuri cu peste 12 oficiali americani și ucraineni, ofițeri militari, producători de drone și experți în tehnologia Starlink. Cei mai mulți au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea descrie operațiuni militare sensibile și negocieri private.

Mai mulți dintre ei au interacționat direct cu Musk și compania sa încă de la începutul invaziei ruse, în 2022, și au urmărit transformarea poziției miliardarului: de la sprijin generos pentru Ucraina la o atitudine deschisă ostilă.

Unul dintre puținele lucruri care l-ar putea împiedica pe Musk să abandoneze Ucraina ar putea fi propriile interese financiare.

Compania sa a obținut sute de milioane de dolari din terminalele Starlink utilizate în zona de război. Liscovich estimează că numărul acestora depășește cu mult 250.000.

În trecut, SpaceX ar fi facturat guvernului ucrainean aproximativ 2.500 de dolari pe lună pentru fiecare terminal și ar fi întrerupt serviciul atunci când facturile nu au fost plătite.

La începutul acestei luni, când oficiali militari americani au cerut explicații companiei pentru întreruperile din Ucraina, SpaceX a recomandat trecerea la un contract îmbunătit, care să permită restabilirea accesului la rețea, potrivit unor oficiali americani. Musk și SpaceX nu au răspuns solicitărilor The Atlantic de a comenta.

În iunie, SpaceX a înregistrat cea mai mare ofertă publică inițială de acțiuni din istorie, compania fiind evaluată la aproximativ 1.800 de miliarde de dolari. Veniturile generate de Starlink contribuie la menținerea încrederii investitorilor și finanțează celelalte proiecte ale lui Musk, inclusiv ambiția sa de a coloniza planeta Marte.

Dacă miliardarul ar întrerupe accesul Ucrainei la Starlink, alte state ar putea ajunge la concluzia că serviciul nu este suficient de fiabil și ar accelera dezvoltarea unor alternative. Aceste proiecte nu vor fi însă gata cel mai devreme până anul viitor.

Până atunci, unul dintre cei mai bogați oameni din lume va avea o influență considerabilă asupra capacității Ucrainei de a continua războiul.

La începutul invaziei ruse, Musk părea dornic să ajute Ucraina să se apere. În primele zile ale războiului, Rusia a folosit atacuri cu rachete și arme cibernetice pentru a distruge infrastructura digitală a țării.

Pentru a menține Ucraina conectată la internet, Musk a donat mii de antene Starlink destinate spitalelor, centralelor electrice, ministerelor și unor organizații umanitare.

În scurt timp, armata ucraineană a început să utilizeze serviciul pentru controlul dronelor și pentru menținerea comunicațiilor în zona frontului.

Starlink i-a oferit Kievului un avantaj militar important: forțele ruse nu aveau acces la rețea și nici posibilitatea de a-i bruia semnalul. Astfel, dronele ucrainene puteau traversa câmpul de luptă și lansa bombe asupra trupelor ruse.

Imaginile acestor atacuri au început să circule pe internet în 2022, provocând îngrijorare la sediul SpaceX din Texas.

„Tot mai mulți oameni au început să se simtă inconfortabil", a declarat un fost inginer SpaceX care a lucrat la dezvoltarea sistemului. Unii dintre colegii săi au părăsit compania în semn de protest.

Echipa proiectase Starlink pentru a oferi internet în locuri în care rețelele tradiționale de bandă largă nu pot ajunge, pe trasee montane sau pe nave aflate în larg, nu pentru a susține operațiuni militare.

Nici Musk nu era lipsit de rezerve. În septembrie 2022, oficialii ucraineni i-au cerut să activeze Starlink în Marea Neagră, pentru a permite un atac-surpriză asupra navelor de război rusești din apropierea Crimeei ocupate. Musk a refuzat.

„Starlink nu a fost conceput pentru a fi implicat în războaie", i-ar fi spus el în acea perioadă biografului său, Walter Isaacson. „A fost creat pentru ca oamenii să poată urmări Netflix, să se relaxeze, să intre online pentru școală și să facă lucruri pașnice, nu pentru atacuri cu drone."

La sfârșitul anului 2022, Musk a anunțat lansarea unui serviciu numit Starshield, destinat exclusiv clienților militari. Utilizarea acestuia este mult mai costisitoare decât cea a Starlink.

În cazul Ucrainei, o mare parte din costuri a fost suportată de guvernul american, ceea ce a adus companiei SpaceX venituri importante. În schimb, Pentagonul a obținut un control mai mare asupra accesului Ucrainei la sateliți.

Acordul a fost negociat cu SpaceX de Colin Kahl, care ocupa atunci funcția de subsecretar american al apărării. Ulterior, acesta a declarat pentru revista The New Yorker că înțelegerea urma să „împiedice Musk să oprească serviciul".

Cu toate acestea, armata ucraineană nu a trecut, în cea mai mare parte, la utilizarea Starshield. A continuat să folosească terminale Starlink obișnuite, disponibile în magazine precum Walmart și în alte rețele comerciale din întreaga lume.

Diferența de preț este considerabilă: serviciul Starlink poate costa doar 30 de dolari pe lună, în timp ce Starshield poate ajunge la 25.000 de dolari.

Condițiile de utilizare Starlink interzic folosirea serviciului în scopuri militare. SpaceX nu a aplicat însă această regulă în Ucraina. Compania a menținut aparența că Starlink este destinat utilizărilor pașnice, în timp ce armata ar fi trebuit să se bazeze pe terminalele Starshield, finanțate în mare parte de contribuabilii americani.

În realitate, situația era cu totul alta.

„Îl folosesc pentru orice", a declarat ofițerul superior american, referindu-se la dependența armatei ucrainene de Starlink. „Drone, comandă și control, comunicații tactice pe câmpul de luptă."

Guvernul american nu a dezvăluit câte terminale Starshield a furnizat Ucrainei. Oficialii și experții ucraineni estimează însă că acestea reprezintă mai puțin de 1% din totalul terminalelor utilizate în zona de război.

Restul sunt dispozitive Starlink obișnuite, cumpărate de pe piața comercială. Printre acestea se numără mii de terminale achiziționate în cantități mari pentru Ucraina de guvernele Poloniei și Germaniei.

„Oficial, acestea trebuiau să fie folosite în scopuri umanitare", a declarat o persoană care a negociat cu SpaceX în numele Ucrainei. „Dar toată lumea știa că vor ajunge la armată."

Această înțelegere tacită a plasat Ucraina într-o poziție vulnerabilă. Pentru a-și opera dronele și a menține comunicațiile pe front, forțele armate ucrainene nu aveau altă opțiune decât să încalce condițiile de utilizare ale Starlink.

„Este mult mai ieftin în acest fel și permite extinderea rapidă a sistemului", a declarat un oficial ucrainean.

Armata putea obține oricâte terminale Starlink avea nevoie, prin intermediul donatorilor străini și al pieței comerciale. Le putea instala pe drone și lansa împotriva forțelor ruse fără să fie nevoită să ia în calcul costurile ridicate.

Starshield este, în schimb, mult mai scump și poate fi procurat doar în cantități limitate, prin canale guvernamentale oficiale.

În această primăvară, armata americană s-a confruntat cu o dilemă similară în Orientul Mijlociu. Potrivit unei investigații Reuters, bazate pe documente ale Pentagonului, forțele americane au folosit Starshield pentru a controla drone implicate în atacuri asupra Iranului.

După ce SpaceX a aflat despre această utilizare, compania a majorat prețul serviciului Starshield în regiune: de la aproximativ 5.000 de dolari la 25.000 de dolari pe terminal, lunar. Pentagonul a acceptat să plătească.

În cazul Ucrainei, Musk ar putea încerca să aplice o strategie similară. Dacă ar impune respectarea interdicției privind utilizarea militară a Starlink, armata ucraineană și aliații săi ar putea fi obligați să plătească mult mai mult pentru Starshield.

Explicațiile oferite de Musk în legătură cu întreruperile recente sugerează că nu ar avea o problemă cu o asemenea abordare, chiar dacă aceasta ar permite continuarea războiului.

„Utilizarea Starlink, un serviciu comercial civil, pentru atacuri cu drone menite să ucidă oameni nu a fost niciodată permisă și nici nu ar trebui să fie", a scris el sâmbătă pe X. „Această portiță a fost închisă săptămâna trecută."

Declarația a creat confuzie în rândul multor utilizatori Starlink din Ucraina. Pentru utilizatorii militari, însă, accesul la serviciu pare să fi rămas posibil.

Ministrul ucrainean al Apărării a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că serviciul Starlink a revenit la normal în zona de război. Doi ofițeri militari au confirmat că dronele echipate cu terminale Starlink și-au reluat zborurile, inclusiv misiunile de atac împotriva forțelor ruse.

Militarii sunt însă conștienți că Musk ar putea întrerupe din nou serviciul în orice moment. Iar următoarea pană ar putea dura mult mai mult, așa cum avertiza memorandumul organizației Narodnîi Starlink.

„Avem un punct vulnerabil foarte serios, iar acesta este dependența noastră de Starlink", a declarat Denys Știlerman, unul dintre cei mai prolifici dezvoltatori ucraineni de drone.

„Vom rezolva problema anul viitor", a adăugat el. „Până atunci, America va avea o pârghie enormă asupra noastră, posibilitatea de a ne șantaja."

Construirea unui sistem care să înlocuiască Starlink ar putea dura mult mai mult de un an și ar fi dificil de realizat fără ajutorul lui Musk.

Aproximativ 90% din masa totală transportată pe orbită este lansată cu rachete SpaceX. Chiar și principalul concurent european al Starlink, proiectul OneWeb, dezvoltat de o companie franco-britanică, depinde de SpaceX pentru lansarea sateliților.

Luna trecută, compania-mamă a OneWeb a anunțat că intenționează să investească un miliard de euro în achiziția a încă 229 de sateliți, până în 2034.

Această extindere ar duce rețeaua la aproximativ 1.000 de sateliți, o fracțiune din dimensiunea Starlink, care are peste 11.000 de sateliți și reprezintă, de departe, cea mai mare constelație de acest tip din lume, notează The Atlantic.