Româncă găsită moartă la Dublin - Comunitatea locală este în stare de șoc. Poliția face apel la martori
Postat la: 31.10.2026 |
O româncă în vârstă de 48 de ani a fost găsită moartă într-o locuință din cartierul Finglas, din Dublin, iar poliția irlandeză investighează circumstanțele decesului, existând suspiciuni că femeia a murit în urma unui act de violență.
Un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost arestat în legătură cu acest caz. Femeia în vârstă de 48 de ani era originară din România. Potrivit RTÉ, polițiștii irlandezi, cunoscuți sub denumirea de gardaí, au intervenit luni, 26 octombrie, în jurul orei 04:30, la o adresă de pe Melville Terrace, în zona Finglas din nordul capitalei irlandeze. Echipajele au fost trimise la fața locului în urma unei sesizări privind un incident, iar în interiorul locuinței au descoperit trupul neînsuflețit al femeii.
Anchetatorii au izolat proprietatea pentru efectuarea cercetărilor criminalistice, iar specialiștii din cadrul Biroului Tehnic al Poliției Irlandeze au fost solicitați să examineze locul descoperirii. La aproximativ șase ore după intervenția inițială, în jurul orei 11:00, poliția a arestat un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani. Acesta a fost reținut într-o altă locație, în cadrul investigației privind moartea femeii. Bărbatul ar fi partenerul femeii și este originar tot din România.
Polițiștii suspectează că românca a avut parte de o moarte violentă, însă cauza exactă a decesului urma să fie stabilită prin examinarea medico-legală. Corpul femeii a fost transportat la morga orașului Dublin. Potrivit informațiilor obținute de presa irlandeză, femeia se stabilise de curând într-o locuință de pe Melville Terrace, împreună cu o altă persoană. Anterior, aceasta ar fi locuit într-o altă zonă a cartierului Finglas.
În cadrul anchetei, polițiștii au colectat imagini video din împrejurimi și au efectuat căutări în spațiile verzi din apropierea ansamblului rezidențial, inclusiv printre tufișuri și în zonele cu vegetație. Moartea femeii a provocat reacții puternice în comunitatea din Finglas. Consilierul local Keith Connolly, reprezentant al partidului Fianna Fáil, a transmis condoleanțe familiei și apropiaților româncei, vorbind despre șocul resimțit de locuitorii zonei.
La rândul său, consilierul Conor Reddy, din partea People Before Profit, a declarat că vestea a avut un impact puternic asupra comunității, oamenii fiind profund afectați de cele întâmplate. Consilierul independent Gavin Pepper a transmis un mesaj de solidaritate cu familia victimei și a îndemnat locuitorii să permită poliției să își desfășoare ancheta. Anchetatorii irlandezi au lansat un apel public pentru identificarea persoanelor care ar putea deține informații relevante.
Sunt căutați în special martori care s-au aflat în zona Melville Terrace, Dublin 11, în intervalul 00:00 - 05:00, în dimineața zilei de 26 octombrie. Poliția solicită inclusiv înregistrări video realizate de camere de supraveghere sau de camerele de bord ale autovehiculelor care au circulat prin zonă în perioada respectivă. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit românca.
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