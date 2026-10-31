Mărturie uimitoare din laborator: O inteligență artificială a început un experiment medical, apoi a spus "NU" în mijlocul intervenției
Postat la: 31.10.2026 |
Un experiment medical uluitor, realizat complet de un sistem de inteligență artificială, a avut loc în noaptea de 27 spre 28 octombrie. Un ac ghidat exclusiv de deciziile unui algoritm a coborât direct în creierul unui șoarece care suferea de epilepsie, pentru a-i administra un tratament genetic complex.
Relatarea spectaculoasă a fost făcută de Gabriel Ocana-Santero, cofondatorul și șeful mici firme Biotech Exin Therapeutics din San Francisco. Evenimentul ridică o dilemă uriașă pentru întreaga comunitate științifică: cât de multă libertate putem oferi unui algoritm atunci când fiecare mișcare pe care o face este definitivă și ireversibilă?
Mica companie din California are doar 9 angajați și își propune să descopere terapii genetice pentru boli cerebrale grave. Pentru această intervenție în premieră, algoritmului i-au fost puse la dispoziție un tabel cu 19 tratamente posibile, un șoarece bolnav și un dispozitiv chirurgical motorizat dotat cu camere. Misiunea IA a fost clară: să reducă crizele epileptice ale animalului.
Cum a ales algoritmul tratamentul genetic fără intervenție umană
Potrivit relatării, nimeni nu i-a spus agentului ce să injecteze, unde sau cum. Un singur pas i-a scăpat: deschiderea craniului, efectuată de un chirurg uman, pentru că inteligența artificială nu are încă dreptul să o facă.
Dintre cei 19 candidați, agentul a selectat un tratament care întărește GABA, principala moleculă care calmează activitatea creierului. Setarea aleasă limitează efectul la neuronii care produc ei înșiși GABA.
Pe hârtie, logica are sens: o criză de epilepsie este o creștere a activității neuronale, iar GABA joacă rolul de frână.
Pentru a afla unde să injecteze, agentul și-a calculat ținta pe baza a trei articole științifice. Conform rezumatelor secundare ale discuției, acesta a vizat cortexul entorinal lateral, 3,90 mm posterior față de bregma, un reper pe craniu, 4,00 mm spre dreapta și 4,30 mm în adâncime.
Aceste cifre nu provin dintr-o publicație de echipă și nu au fost confirmate în altă parte. Volumul injectat este mic: 250 nanolitri. O picătură de apă obișnuită are un volum de aproximativ 200 de ori mai mare. Injecția a durat 5 minute, conform acestor rezumate.
În acest timp, operatorul a observat punctul de intrare prin camera dispozitivului pentru a urmări eventuale sângerări. Echipa a numărat 32 de astfel de observații în timpul sesiunii. Agentul nu avea mână liberă.
Măsurile de siguranță și refuzul neașteptat al inteligenței artificiale
Un om a validat fiecare gest ireversibil, fără întoarcere posibilă, iar limitele fixe guvernau parametrii, de exemplu volumul injectat. Un om ținea și un buton fizic de oprire de urgență, capabil să oprească toate motoarele simultan.
Ultima regulă, și asta este ceea ce contează pentru ce urmează: agentului i s-a interzis să depășească aceste protecții. Apoi conexiunea s-a întrerupt. Când conexiunea a revenit, agentul a calculat o țintă la 34 mm pe axa Y, în timp ce dispozitivul poate avansa doar până la 30 mm.
A refuzat să se miște, explicând că acul nu și-a părăsit punctul zero și că nu va mai încerca. Cercetătorii au resetat punctul zero: același calcul, un nou refuz. „Nu voi încerca a treia oară", a răspuns agentul, în timp ce șoarecele era încă sub anestezie, în mijlocul operației.
Depășirea a atins 4 mm, adică mai mult de 13% din cursa disponibilă. Gabriel Ocana-Santero recunoaște că agentul a avut dreptate. Cu toate acestea, echipa sa a văzut problema și soluția ei, fără a putea convinge agentul să o rezolve singur, deoarece regula îi interzicea să facă acest lucru.
A trebuit să fie reparat manual. Alte două versiuni ale aceluiași model au refuzat sarcina. Una a refuzat imediat. Cealaltă a efectuat mai întâi un test martor cu apă, pe hârtie milimetrică, înainte de a se opri.
Starea animalului și concluziile cercetătorilor din San Francisco
Șoarecele și-a revenit bine în urma intervenției. Aceasta este singura veste bună măsurată în această poveste. Efectul asupra convulsiilor rămâne însă necunoscut: nu a fost măsurat și nu au fost publicate date.
Prin urmare, este imposibil de afirmat că inteligența artificială a vindecat sau a redus ceva. Nu există nici prepublicare, nici relatări în presa națională, ceea ce face ca povestea să se bazeze doar pe cuvintele echipei.
Autorul ei o vede ca pe o premieră mondială, o judecată personală pe care nimic nu ne permite să o confirmăm. Rămâne o cifră de reținut: din 19 tratamente candidate, doar unul a fost injectat, într-un singur șoarece.
O astfel de sesiune arată că un agent poate lua o serie de decizii de laborator și se poate opri atunci când se confruntă cu o inconsecvență. Nu spune nimic despre eficacitatea tratamentului ales, iar doar măsurarea crizelor, dacă echipa o va publica, va putea lămuri acest aspect.
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