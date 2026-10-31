Relatarea scrisă a învierii lui Isus a fost identificată într-un manuscris vechi de 2.000 de ani
Postat la: 31.10.2026 |
Biblia spune că Isus a fost răstignit, a înviat din morți în a treia zi și le-a apărut urmașilor săi cu aproape 2.000 de ani în urmă. Acum, un cercetător a identificat formulări în versiunile ulterioare ale unui text de aproape 2.000 de ani, pe care le susține că ar putea păstra un raport din primul secol despre apariția lui Isus în viață după răstignirea sa.
Pasajul contestat este atribuit lui Flavius Josephus, un istoric evreu care nu era creștin și care și-a finalizat lucrarea originală în jurul anului 93-94 d.Hr. Cunoscut sub numele de Testimonium Flavianum, pasajul apare în Antichitățile Iudaice, istoria sa a poporului evreu. Acesta afirmă: "El le-a apărut din nou viu în a treia zi, profeții divini prevestind aceste și nenumărate alte minuni despre el." Manuscrisul original al lui Iosif nu a supraviețuit, scrie Daily Mail.
Cercetătorul independent Jesús Fernández-Pedrera Correa din Spania a comparat versiunile greacă, latină, arabă și siriacă păstrate prin copiere, citare și retelling ulterioare pentru a investiga care formulări ar fi putut proveni din original. Versiunile latină, arabă și siriacă descriu toate apariția lui Isus în viață în fața urmașilor săi după răstignire. Povestea greacă supraviețuitoare afirmă că Isus a apărut viu în a treia zi și leagă evenimentul de profeția biblică, în timp ce povestea latină afirmă că „el le-a apărut în a treia zi viu." Povestea arabă prezintă în mod specific apariția ca fiind ceva despre care au raportat ucenicii.
Fernández-Pedrera Correa a sugerat că formularea ar putea păstra un pasaj anterior în care Iosif Flavius a înregistrat ceea ce urmașii lui Isus au spus că au văzut, înainte ca modificările ulterioare ale creștinilor să transforme rapoartele lor într-o declarație directă că învierea a avut loc. Povestea în latină datează din sfârșitul secolului al patrulea, în timp ce povestirile în arabă și siriacă provin din secolele al zecelea și al doisprezecelea.
Studiul examinează copiile și retelling-urile ulterioare ale lucrării lui Iosif, mai degrabă decât un manuscris supraviețuit din timpul vieții sale. Compararea acestora oferă cercetătorilor indicii despre cum s-a schimbat pasajul pe măsură ce a fost copiat și retelat. Noua analiză a lui Fernández-Pedrera Correa a revizuit versiunile traduse și a susținut că diferențele dintre acestea oferă indicii despre forma anterioară a pasajului.
Un indiciu, a susținut cercetătorul, este formularea care sună mai degrabă ca o predică creștină decât ca relatarea unui istoric necreștin. Versiunea greacă supraviețuitoare afirmă: „El le-a apărut din nou viu în a treia zi, profeții divini prevestind aceste și nenumărate alte minuni despre el."
Fernández-Pedrera Correa subliniază referința la profeția împlinită ca fiind un limbaj în mod special creștin, ridicând întrebări cu privire la faptul dacă Iosif Flavius ar fi scris propoziția în acea formă. În altă parte, Iosif Flavius a înregistrat credințele și rapoartele grupurilor religioase evreiești fără a le accepta neapărat el însuși.
Fernández-Pedrera Correa a susținut că ar fi putut trata experiențele descrise similar de urmașii lui Isus, înregistrând rapoartele lor despre faptul că l-au văzut viu după răstignire. Copierea ulterioară de către creștini ar fi putut extinde acel raport într-o afirmație directă că Isus a înviat din morți și a împlinit profeția biblică. Cu toate acestea, cercetătorul a considerat această reconstrucție plauzibilă mai degrabă decât stabilită. Versiunile supraviețuitoare nu pot determina exact cât din referința la înviere a scris inițial Iosifus.
Cercetătorii au pus de mult timp la îndoială alte afirmații din pasaj care par să exprime credințe creștine, ridicând suspiciuni că acestea au fost adăugate după ce Iosif a scris. Cel mai clar caz se referă la declarația că Isus „era Hristos." Latina descrie faptul că Iisus a fost considerat Mesia, siriaca spune că era considerat Mesia, iar araba sugerează cu prudență că era „poate" Mesia. Cercetătorul a mai menționat și pe Origen, un scriitor creștin timpuriu care a spus că Iosif Flavius nu l-a acceptat pe Isus ca Mesia.
Împreună, a argumentat el, aceste indicii oferă cele mai puternice dovezi că declarația directă nu a fost formularea originală a pasajului. O altă frază contestată pune la îndoială dacă Iisus ar trebui să fie numit chiar om, sugerând că el era mai mult decât uman. Este absentă din și versiunile nu arată nicio dezacord comparabil în acel punct.
O altă frază contestată pune la îndoială dacă Isus ar trebui numit chiar om, sugerând că el era mai mult decât uman. Este absentă din relatarea arabă, dar supraviețuiește în versiunile latină și siriacă. Cercetătorul a susținut că absența sa ar putea reflecta scurtarea pasajului de către Agapius, lăsând mai puține dovezi directe că expresia a fost o adăugire ulterioară.
Fernández-Pedrera Correa este mai încrezător în afirmația finală că urmașii lui Isus au continuat să existe în zilele istoricului. Formularea și subiectul se potrivesc cu obiceiurile de scriere ale lui Iosif Flavius, a susținut el, iar versiunile nu arată nicio neînțelegere comparabilă în acel punct.
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