Decizie majoră a administrației Trump: SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina

Departamentul de Stat al SUA a anunţat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai semnificative demersuri de furnizare a armelor defensive către Kiev de la începutul celui de-al doilea mandat al administraţiei Trump.

Ucraina va plăti rachetele interceptoare cu contribuţii din partea Canadei, Germaniei şi Norvegiei, canalizate prin intermediul unui program numit US JUMPSTART, alături de fonduri naţionale finanţate din Împrumutul de sprijin pentru Ucraina al Uniunii Europene, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat. Programul utilizează donaţii din partea aliaţilor pentru a achiziţiona arme, servicii şi instruire pentru Ucraina, în scopul de a-i sprijini autoapărarea în urma invaziei Rusiei, potrivit unui site web al Pentagonului.

Ucraina spune de mult timp că are nevoie urgentă de mai multe rachete interceptoare pentru a doborî valurile tot mai numeroase de rachete lansate de armata rusă asupra ţării. Sistemul de rachete Patriot este cea mai eficientă armă pentru a contracara rachetele balistice de mare viteză.

Joi, un atac cu drone ruseşti a ucis cel puţin 14 persoane pe peronul unei gări feroviare aglomerate din oraşul ucrainean Dnipro, în timp ce cinci persoane au murit în urma unor atacuri din timpul zilei asupra altor două oraşe din provincie, iar un atac cu rachete seara târziu a ucis o persoană în capitala Kiev, au declarat oficialii ucraineni.

Întârzierile în livrările de rachete au agravat tensiunile dintre Ucraina şi SUA, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat un acord cu Rusia pentru motorină şi l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul Ucrainei de a opri atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că Ucraina aşteaptă de aproape o lună ca SUA să aprobe livrările esenţiale de rachete, în timp ce Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi civile. Ucraina nu va primi însă prea rapid rachetele interceptoare. De obicei, vânzările de arme durează ani de zile, dar având în vedere nevoia urgentă a Ucrainei de arme defensive, aceste rachete Patriot ar putea ajunge la Kiev într-un termen mai scurt.

Programul JUMPSTART a fost utilizat în luna august pentru achiziţionarea a 3.350 de rachete de croazieră lansate din aer, în valoare de 825 de milioane de dolari, fabricate de Zone 5 Technologies şi CoAspire. Lockheed Martin este principalul furnizor pentru vânzarea rachetelor de interceptare Patriot.

SUA au furnizat cantităţi mari de arme aliaţilor, utilizând în acelaşi timp muniţie în propriile operaţiunile militare din Iran, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la stocurile de arme cheie de apărare aeriană şi de ghidare de precizie. În iulie, Armata SUA a atribuit companiei Lockheed un contract în valoare de până la 58,6 miliarde de dolari pentru producerea rachetelor interceptoare Patriot.

Lockheed a declarat că această tranzacţie îi va permite să-şi îndeplinească promisiunea de a tripla capacitatea de producţie a rachetelor PAC-3 MSE până la sfârşitul anului 2030 şi de a creşte numărul locurilor de muncă la fabrica sa din Camden, Arkansas, cu 50%, de la 1.200 la aproximativ 1.850.

Lockheed anunţase anterior că producţia de rachete interceptoare Patriot PAC-3 va ajunge la 2.000 de unităţi pe an. Negociatorii Pentagonului fac presiuni asupra companiilor furnizoare de armament să acţioneze mult mai rapid, acordurile provizorii de producţie încheiate la începutul acestui an fiind în centrul eforturilor de a creşte producţia de rachete.