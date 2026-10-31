Ce a discutat Trump cu Grok: Presedintele SUA a consultat inteligența artificială înainte de capturarea lui Maduro

Aleşi democraţi din Camera Reprezentanţilor i-au cerut preşedintelui american Donald Trump să păstreze conversaţiile sale oficiale cu chatbotul de inteligenţă artificială Grok, dezvoltat de o companie a lui Elon Musk, despre operaţiunea de capturare a preşedintelui Nicolas Maduro în Venezuela, informează vineri EFE.

Scrisoarea, datată miercuri şi publicată joi, este semnată de democraţii de rang înalt Jamie Raskin din comisia pentru afaceri juridice a Camerei Reprezentanţilor, respectiv Robert Garcia, din comisia pentru supraveghere şi reformă guvernamentală. Potrivit lui Raskin şi Garcia, "utilizarea iresponsabilă a Grok de către preşedintele Trump pentru a ghida şi influenţa deciziile sale ridică numeroase preocupări serioase".

Scrisoarea cere preşedintelui să confirme rapoartele despre conversaţiile sale cu chatbotul şi solicită o sesiune informativă despre utilizarea acestui instrument şi politicile administraţiei pentru păstrarea istoricului interacţiunilor până pe data de 11 noiembrie, la încheierea zilei de lucru.

Pe lângă Grok, solicitarea include şi posibile conversaţii ale lui Trump şi ale personalului său cu ChatGPT, Claude, Gemini şi Perplexity în timpul exercitării funcţiilor oficiale pentru că, potrivit legislatorilor, aceste consultări şi răspunsuri sunt "proprietate exclusivă a SUA şi, prin lege, trebuie păstrate pentru posteritate".

Raskin şi Garcia ar putea conduce comisiile din care fac parte dacă Partidul Democrat preia controlul Camerei Reprezentanţilor după alegerile de la jumătatea mandatului de pe 3 noiembrie, aşa cum prevăd sondajele.

Potrivit rapoartelor, în decembrie 2025 preşedintele Donald Trump a consultat Grok despre cum ar reacţiona venezuelenii în cazul unei eventuale capturări a preşedintelui Nicolas Maduro, operaţiune pe care forţele americane au realizat-o în ianuarie fără autorizaţia prealabilă a Congresului.

Congresmenii afirmă că, potrivit rapoartelor, interacţiunile au avut loc în timpul unei conversaţii de ore întregi cu Elon Musk în Biroul Oval şi că, după manifestările de bucurie ale venezuelenilor din Statele Unite, preşedintele a fost impresionat de ingeniozitatea lui Grok.

"Dacă preşedintele american se bazează pe sfaturile politice ale unui chatbot creat de Elon Musk, simpatizant al lui Hitler şi cu o predilecţie pentru pornografia infantilă, pentru a-şi îndeplini funcţiile oficiale, americanii au dreptul să ştie", avertizează scrisoarea. Raskin şi Garcia insistă că cetăţenii trebuie să ştie şi "cum se iau deciziile guvernamentale" şi "dacă un oligarh neales prin vot influenţează politica americană prin alter ego-ul său generat de inteligenţa artificială".

După revenirea sa la putere în ianuarie 2025, preşedintele Trump a devenit unul dintre cei mai mari promotori ai AI şi susţine stimularea dezvoltării acesteia. De asemenea, el apără suveranitatea SUA în faţa tentativelor internaţionale de a reglementa această tehnologie, care provoacă teamă în rândul celor care avertizează asupra unui posibil prejudiciu adus economiei şi riscurilor pentru viaţa umană.