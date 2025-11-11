CERN pregătește un nou accelerator uriaș care ar putea rescrie la propriu legile Universului

Sub pământul Genevei, într-un labirint de oțel și câmpuri magnetice, fizicienii de la CERN pregătesc următorul pas al cercetării fundamentale: Future Circular Colider (FCC). Noua instalație, gândită ca succesor al actualului Large Hadron Colider (LHC), ar urma să aibă un tunel subteran de 91 de kilometri și o putere de șapte ori mai mare, capabilă să reproducă condițiile din primele clipe ale Universului.

De la descoperirea bosonului Higgs în 2012, LHC a oferit o confirmare solidă a Modelului Standard, teoria care descrie particulele elementare și interacțiunile lor. În același timp, a lăsat deschise întrebări esențiale despre natura materiei și energiei întunecate, despre dezechilibrul dintre materie și antimaterie și despre forțele care acționează dincolo de ceea ce poate fi observat astăzi.

FCC promite să ducă aceste cercetări mai departe. Proiectul, estimat la aproximativ 16 miliarde de dolari, va fi construit în două etape. Prima, programată pentru anii 2040, va folosi coliziuni între electroni și pozitroni pentru a studia cu precizie particula Higgs și interacțiunile sale. A doua, prevăzută spre 2080, va implica coliziuni între protoni la energii de până la 100 teraelectronvolți, de șapte ori mai mari decât cele produse de LHC, informează CERN.

Pentru a atinge aceste performanțe, cercetătorii trebuie să dezvolte magneți supraconductori de nouă generație, capabili să controleze fasciculele de particule la viteze apropiate de cea a luminii. În paralel, sunt analizate impactul asupra mediului și soluțiile de inginerie necesare pentru construirea tunelului uriaș.

Rămâne însă întrebarea decisivă: va exista voința politică și financiară de a transforma acest proiect în realitate? Consiliul CERN va analiza în 2025 concluziile studiului de fezabilitate, iar în 2028 va fi luată decizia finală privind construcția Acceleratorului Circular al Viitorului, o 'mașinărie' care ar putea schimba din nou felul în care înțelegem Universul.