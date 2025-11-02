China deschide primul spital AI din lume - medicii roboți tratează 3.000 de pacienți pe zi

Într-un salt revoluționar pentru tehnologia medicală, China a dezvăluit primul spital din lume alimentat cu AI, unde medicii roboți sunt capabili să îngrijească până la 3.000 de pacienți în fiecare zi.

Dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea Tsinghua, acest centru medical futurist - cunoscut sub numele de AI Agent Hospital - utilizează inteligență artificială avansată, antrenată pe baza unor seturi de date medicale masive. Acești medici AI pot diagnostica boli, elabora planuri de tratament și chiar interacționa cu pacienții folosind limbajul natural.

În interiorul acestui spital digital, mii de „agenți" AI acționează ca medici, asistente medicale și personal administrativ, lucrând împreună pentru a simula operațiunile reale ale unui spital. Sistemul ar fi atins o rată de succes de 93% în baza de date a examenului de licență medicală din SUA, demonstrând o precizie la nivel uman în multe sarcini de diagnosticare.

Obiectivul este de a revoluționa asistența medicală, făcând consultanța medicală de calitate mai rapidă, mai ieftină și accesibilă chiar și în zone îndepărtate. Prin procesarea simultană a mii de consultații, spitalul AI ar putea contribui la reducerea presiunii asupra sistemului de sănătate supraaglomerat din China.

Deși se află încă în fazele de testare și simulare, acest proiect marchează un pas istoric către asistența medicală bazată pe AI, în care oamenii și mașinile colaborează pentru a salva vieți și a transforma modul în care se practică medicina la nivel mondial.