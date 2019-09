Chinuita si omorata in 30 de minute! Cum a fost ”vanata” fetita de 11 ani, din Dambovita, de catre olandezul psihopat

Filmul disparitiei fetitei de 11 ani, din Dambovita, este infiorator! Se pare ca, dupa ce a fost rapita, biata copila a trecut prin chinuri de nedescris, iar apoi ar fi fost strangulata.

Noi amanunte tulburatoare apar in cazul fetitei de 11 ani din Dambovita care a fost descoperita ucisa, dupa trei zile de cautari. Se pare ca biata copila ar fi fost rapita de un cetatean strain, dusa pe un camp si omorata. Principalul suspect este un barbat de 47 de ani din Olanda, sustin surse din ancheta. El apare in imaginile surprinse de camerele de supraveghere din localitatea Gura Sutii, la volanul unei masini inchiriate.

Inainte de gasirea cadavrului, individul a fost luat la intrebari de politisti, fara sa fie insa si retinut. Intre timp ar fi parasit Romania. Povestea dureroasa ridica multe intrebari, inclusiv despre felul in care autoritatile au gestionat situatia. Potrivit procurorilor, care incearca sa refaca acest puzzle infiorator, copila de 11 ani ar fi fost rapita de pe strada, dusa pe un camp, chinuita si omorata. Totul s-ar fi intamplat in nici jumatate de ora.

"La momentul in care familia a sesizat disparitia copilului, cu certitudine copilul era deja decedat. Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect, in conditiile in care am vazut ca autoturismul respectiv, in momentul in care a iesit din localitatea Gura Sutii a intrat in ultima localitate intr-un interval de aproximativ 30 de minute, in conditiile in care traseul respectiv putea fi parcurs in doua sau trei minute. Exista un cetatean strain care se afla in acest cerc de suspecti", a declarat Mihai Dinca, prim-procuror al Parchetului de pe Langa Tribunalul Dambovita, citat de stirileprotv.ro.

Surse din ancheta spun ca principalul suspect este un cetatean olandez, care ar fi plecat din Romania dupa cateva ore dupa ce i-ar fi luat viata micutei. Politistii l-au contactat pe individ, care le-a spus ca era in trecere prin tara noastra. Trupul Mihaelei a fost gasit duminica cu ajutorul elicopterului care a survolat o portiune de padure din Produlesti - localitate aflata la nici sapte kilometri de Gura Sutii. Potrivit celor care au ajuns acolo, fetita prezenta urme de violenta pe corp, dar nu se exclude nici violul.