Cine este „adevăratul lider de clan" din Venezuela. „Caracatiță" este considerat adevărata putere a țării
Postat la: 14.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Porecla lui este Caracatiţă, prezintă o emisiune TV intitulată „Lovind cu măciuca" (Con el Mazo Dando) şi mulţi venezueleni îl consideră adevărata putere a ţării. Şeful securităţii, Diosdado Cabello, este supranumit Caracatiţă din motive întemeiate, soarta regimului fiind, se spune, în mâinile sale.
Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului şi este probabil cea mai temută, dispreţuită şi, în unele cercuri, venerată figură guvernamentală, cu o influenţă care rivalizează cu cea a preşedintelui interimar, Delcy Rodríguez.
În calitate de ministru de Interne, Cabello controlează poliţia şi închisorile, iar după trei decenii în centrul chavismului, influenţa sa - sau "tentaculele" sale - se extind şi asupra partidului socialist de la putere şi asupra întreprinderilor de stat.
În contextul în care Donald Trump cere supunerea Venezuelei, soarta regimului de la Caracas depinde în parte de faptul dacă Cabello, în vârstă de 62 de ani, îşi păstrează autoritatea - şi dacă o foloseşte pentru a se supune Washingtonului sau pentru a încerca să riposteze.
De la raidul american în care preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost răpit, pe 3 ianuarie, Cabello a patrulat Caracasul cu oameni înarmaţi şi în emisiunea sa de televiziune a mânuit o măciucă în stilul lui Fred Flintstone. Se pare că SUA l-au avertizat pe Cabello că va fi următorul cap care va cădea, dacă nu le va face pe plac.
Andrés Izarra, un fost ministru al guvernului care trăieşte acum în exil, crede că răpirea lui Maduro l-a subminat pe Cabello şi că acesta se va supune SUA. „Diosdado este un zombie ambulant", a spus Izarra. „A rămas cu pantalonii în vine", a comentat Izarra.
Eşecul aparatului de securitate al Venezuelei de a-l proteja pe Maduro nu-i lasă lui Cabello altă opţiune decât să urmeze exemplul lui Rodríguez şi al fratelui ei, Jorge, şeful Adunării Naţionale, care au cooperat cu administraţia Trump, spune Izarra. „A fost pur şi simplu depăşit. Adică, el este ministrul securităţii. Şi i l-au răpit pe şeful statului chiar de sub nas. Adică, ce naiba? Nu are nicio autoritate. Nu are nicio putere", a comentat Izarra.
O punere sub acuzare din partea SUA şi o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru informaţii care duc la arestarea lui Cabello îl restricţionează şi mai mult, arată Izarra, care îl cunoaşte de mulţi ani. „Are un pistol la tâmplă. Fie face ce fac fraţii Rodríguez, fie va fi eliminat. Este foarte clar că CIA este peste tot în Venezuela în acest moment (şi) nu le va lua mult să-l elimine, dacă va fi nevoie", explică fostul oficial venezuelean.
Pentru cei care îl detestă pe ministrul de Interne, aceasta este o perspectivă fericită.
„Întotdeauna am crezut că Maduro era un manechin incapabil să ia decizii şi că Diosdado era cel care lua de fapt deciziile", spune un locuitor din Caracas. „Mulţi oameni de aici spun: "Sper să-l prindă pe afurisitul ăsta de Diosdado - tipul ăsta e adevăratul lider"", dezvăluie localnicul.
Este o ironie crudă faptul că, după ani de rivalitate cu Maduro pentru supremaţie, căderea preşedintelui îl lasă pe Cabello mai slab, nu mai puternic.
Venezuelenii apreciază de mult timp şi o altă ironie, mai trivială: Diosdado Cabello înseamnă literalmente „păr dat de Dumnezeu", dar ministrul este aproape chel, iar părul care i-a mai rămas este tuns foarte scurt.
Născut într-o familie modestă din statul Monagas, din estul ţării, Cabello s-a înrolat în armată când Venezuela era o ţară democratică, relativ bogată, cu legături strânse cu SUA. Cu toate acestea, inegalitatea şi criza economică au deschis calea, în 1992, pentru o tentativă de lovitură de stat a mentorului său din armată şi conspirator, Hugo Chávez.
Lovitura de stat a eşuat, dar Chávez a îmbrăţişat apoi politica electorală şi a ajuns la putere în 1998, promiţând să redistribuie bogăţia printr-o „revoluţie bolivariană" susţinând ulterior socialismul.
Chávez l-a numit pe camaradul său într-o serie de funcţii - lider de partid, regulator de stat în domeniul telecomunicaţiilor, ministru al infrastructurii, şef de cabinet, vicepreşedinte, guvernator al statului Miranda - prin care Cabello şi-a construit o reţea de influenţă şi a căpătat porecla de „Caracatiţă".
Înainte de moartea sa, în 2013, Chávez l-a numit pe Maduro drept moştenitorul său. Cabello nu a obţinut preşedinţia, dar şi-a menţinut baza de putere şi profilul. Emisiunea sa de televiziune a adunat loialiştii partidului, a atacat duşmanii - senatorul american de atunci, acum secretar de stat al SUA, Marco Rubio, a fost numit Narco Rubio - şi a prezentat spectacole ale fiicei lui Cabello, cântăreaţa pop Daniella.
În 2024, Maduro, confruntat cu tulburări după fraudarea alegerilor, l-a numit pe Cabello ministru de interne pentru a înăbuşi disidenţa. Şeful securităţii a promis să-i prindă şi să-i pedepsească pe oponenţi. „Se ascund ca şobolanii, dar o să-i prindem", i-a promis el.
Canada, UE şi alte guverne s-au alăturat SUA în impunerea de sancţiuni împotriva lui Cabello pentru presupuse crime, inclusiv spălare de bani şi încălcări ale drepturilor omului. Washingtonul susţine că acesta trafichează droguri prin intermediul unei reţele militare numite Cartelul Soarelui.
De la înlăturarea lui Maduro, Cabello a îndemnat la sfidare şi a pozat alături de poliţişti care scandau „mereu loiali, niciodată trădători". Cu toate acestea, el este considerat un pragmatic şi ştie că libertatea lui depinde de supravieţuirea regimului. „Este un om de familie - îşi iubeşte familia, iar familia îl iubeşte foarte mult. Este, de asemenea, un politician abil", spune Izarra.
Sarcina lui Cabello este acum să proiecteze suficientă forţă pentru a intimida oponenţii regimului fără a declanşa un nou atac al SUA care l-ar putea pune în vizor - un echilibru delicat.
Pentru mulţi venezueleni, puţine lucruri s-au schimbat. „Tipul pe care l-au luat (Maduro - n.r.) este o marionetă", spune un angajat venezuelan de 34 de ani al unui supermarket din statul Anzoátegui. „Adevăratul şef este încă la putere", punctează el cu subînţeles.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mâncarea la Casa Albă: "Groaznică". Trump mănâncă înaintea dineurilor oficiale. Președintele SUA preferă burgerii și fritpura cu ketchup
O relatare din interior a reaprins dezbaterea privind standardele culinare de la Casa Alba. Potrivit jurnaliștilor famil ...
-
Serviciul secret rus, atac virulent la Patriarhul Bartolomeu: "Antihristul Constantinopolului" sprijinit de MI6
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac dur la adresa Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul ...
-
„Blocăm toată România". Amenințările fermierilor după acordul Mercosur: „Dacă ne unim toți și punem tractor lângă tractor, ne vor asculta"
Fermierii romani se arata tot mai nemulțumiți cu privire la acordul dintre Uniunea Europeana și statele care fac parte d ...
-
Un medic explică ce se întâmplă cu creierul și corpul după 30 de zile fără alcool. Care este cea mai mare surpriză
Dupa un sezon de excese alimentare și consum de alcool, corpul tau poate simți ca are nevoie de o pauza de la petreceri. ...
-
Șoferii din România plătesc carburanți mai scumpi decât în Austria, Spania sau Suedia. De câte ori a crescut acciza la combustibili în ultimul an
Scumpirile de la inceputul lui 2026 lovesc direct șoferii, dupa majorarea accizei la carburanți, Romania ajungand sa aib ...
-
Cum ne jecmănesc băncile străine cu "bani ascunși". Comisioanele ajung de fapt la sute de lei pe an
Romanii pierd anual, fara sa iși dea seama, intre 200 și 400 de lei doar din comisioane bancare recurente, potrivit date ...
-
Gestul obscen făcut de Trump către o persoană care îi reproșa că a fost "protectorul pedofilului" Jeffrey Epstein. Casa Albă consideră că a fost un răspuns "adecvat" VIDEO
Președintele american Donald Trump a starnit controverse dupa ce a fost surprins facand un gest obscen catre o persoana ...
-
Fermier român explică în cifre ce înseamnă, de fapt, Acordul UE-Mercosur: "Puiul pe care noi îl vindem este 18 lei pe kilogram, cel brazilian, congelat este undeva la 7 lei"
Fermierii din Romania și alte țari ale Uniunii Europene sunt clar numulțumiți de acordul UE-Mercosur, de teama ca produs ...
-
Metoda Frankenstein in chirurgia estetică: Grăsime recoltată din cadavre folosită în remodelare corporală
O tehnica medicala neobișnuita incepe sa caștige teren in chirurgia estetica: folosirea unui filler obținut din țesut ad ...
-
Camerele de gardă, pline ochi în toată țara. Ministrul Sănătății: "Gripa clasică e mai gravă decât COVID. Vine un nou val de îmbolnăviri"
Camerele de garda din spitalele din Romania sunt supraaglomerate, in special in secțiile de pediatrie și boli infecțioas ...
-
JPMorgan Chase reacționează la planul lui Donald Trump: Băncile iau în calcul acțiuni în instanță
JPMorgan Chase a semnalat marti ca industria bancara ar putea reactiona inclusiv prin actiuni in instanta impotriva soli ...
-
Permisul, condiționat de plata amenzilor: cum vrea Guvernul să lege șofatul de datoriile la bugetul local
Ministerul Dezvoltarii propune, printr-un proiect de lege pus in transparența, un mecanism prin care neplata amenzilor r ...
-
Europa a trecut la economia de război: Este o situație cum nu s-a mai văzut din timpul celui de-al Doilea Război Mondial
Investitorii directioneaza masiv capital catre ceea ce este deja descris drept "un mega-trend" al cheltuielilor europene ...
-
Specialiștii fac un anunț îngrijorător pentru întreaga omenire: Urmează o perioadă cu fenomene meteo extreme
Anul 2025 s-a clasat pe locul 3 in topul celor mai calzi ani inregistrati vreodata in lume, aproape la acelasi nivel cu ...
-
Cine reglementează cu adevărat Internetul: organismele-cheie între standarde, guvernanță și autorități publice
Atunci cand vorbim despre un Internet reglementat, ne imaginam adesea o singura entitate globala care decide ce se poate ...
-
Salrom a depus la Comisia Europeană un proiect de 180 milioane de euro pentru reciclarea deşeurilor miniere la Baia de Fier
Societatea Nationala a Sarii - Salrom a depus un proiect strategic, in valoare de 180 de milioane de euro, pentru accesa ...
-
Ucraina ar putea fi nevoită să folosească sistemele din România: Doar așa pot opri rachetele Oreșnik ale Rusiei
Sistemele Patriot ale Ucrainei nu pot intercepta rachetele Oreșnik din cauza limitarilor de depistare. Noile rachete Ore ...
-
Pentagonul anunță că a pus mâna pe arma care ar fi provocat Sindromul Havana
Departamentul Apararii a petrecut mai bine de un an testand un dispozitiv achiziționat intr-o operațiune sub acoperire, ...
-
Semnal misterios de 10 secunde detectat de sateliți. Cercetătorii spun că provine de la o supernovă veche de 13 miliarde de ani
Doi sateliți ai Pamantului au confirmat ca semnalul misterios a venit dintr-un punct aflat la 13 miliarde de ani-lumina ...
-
Donald Trump vrea să pună un șef de la BlackRock pentru funcția de președinte al Federal Reserve
Președintele Donald Trump il va intervieva saptamana aceasta pe Rick Rieder, Chief Investment Officer (CIO) al Global Fi ...
-
Risc major pentru întreg lanțul alimentar: Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a decis suspendarea temporara a importului ...
-
După 50 de ani de încercări oamenii de știință au reușit să sintetizeze o moleculă care poate ucide celulele canceroase
Compusul fungic verticilina A, descoperit acum mai bine de 50 de ani, este analizat de mult timp pentru potențialul sau ...
-
China a prezentat o armă cu microunde, capabilă să doboare roiuri de drone de la peste 3 km
China a dezvaluit detalii despre Hurricane 3000, un sistem de aparare aeriana montat pe camion, proiectat sa neutralizez ...
-
Aurul explodează la un nou record istoric, dolarul se clatină: Scandalul din SUA îi face pe investitori să intre în panică
Cotatia aurului a atins luni un nou maxim istoric, pe fondul escaladarii tensiunilor din Iran si al cresterii ingrijorar ...
-
Ce a declarat profesorul Mircea Coșea despre tratatul Mercosur înainte să moară - previziona dezastrul pentru România
Profesorul de macroeconomie Mircea Coșea, care a murit in decembrie 2025, avertiza in octombrie asupra pericolelor ce vo ...
-
Trecerea la euro în Bulgaria a provocat creșteri fulgerătoare de prețuri în doar 48 de ore: Un test pentru populație
Adoptarea monedei euro in Bulgaria a scos rapid la iveala vulnerabilitați sistemice. În doar doua zile, prețurile ...
-
Frații Tate reconstruiesc biserica în care chipurile sfinților n-au ars la incendiul de la începutul anului
Un gest neașteptat vine din partea fraților Andrew și Tristan Tate, care au anunțat ca doneaza 50.000 de euro pentru rec ...
-
Bate vântul la ghișeele de plătit taxele și impozitele: Un român s-a dus cu o pungă de monede și le-a pus la treabă pe angajate: "Am încredere că-i numărați bine"
Romanii refuza in numar mare sa mearga la ghișee sa-și plateasca impozitele pe 2026. Chiar daca beneficiaza de reducere ...
-
A murit autorul teoriei care a șocat lumea: omul care susținea că extratereștrii au influențat evoluția
Scriitorul elvetian Erich von Däniken, care si-a construit o cariera de succes pe baza teoriei sale, respinsa de oa ...
-
Dileală totală: Se lansează prima păpușă Barbie cu autism. Are privirea ușor orientată lateral, pentru a reflecta evitarea contactului vizual
Mattel a lansat prima papușa Barbie care reprezinta o persoana cu autism, ca parte a extinderii gamei Fashionistas și a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu