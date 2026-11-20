Proiectul românesc de gaze Neptun ‌Deep din Marea Neagră îi va consolida ţării începând cu 2027 poziția de exportator regional, inclusiv către Ucraina, şi ar putea reduce necesitatea importului de GNL transportat spre nord prin Grecia, în interese americane. În ceea ce privește România, începând cu anul 2027, țara noastră va produce mult mai multe gaze decât necesarul pe plan intern.

Neptun Deep, ​cu un volum estimat la 100 de miliarde de metri cubi de gaze recuperabile, îi va dubla României ​producţia de gaze şi se va clasa printre cele mai importante ​depozite energetice din UE. Proiectul e o colaborare între OMV Petrom, majoritar controlat de OMV din Austria, şi Romgaz, compania de stat a României. Dacă Romgaz îşi va folosi cota de gaze pentru alimentarea ​termo­centralelor interne şi a unui producător de îngrăşăminte, OMV Petrom are şi contracte pe termen lung cu Germania şi Moldova, iar alte ţări europene şi-au manifestat și ele interesul.

Coridorul Vertical de Gaze e un proiect european de infrastructură conceput pentru a transporta gaz natural lichefiat din SUA şi alte surse non-ruseşti de la sud (din Grecia) spre nord, către Europa Centrală şi de Est şi Ucraina. La începutul săptămânii Comisia Europeană a declarat că producţia de la Neptun Deep va susține revenirea creşterii economice a României anul viitor şi va contribui la reducerea ​deficitului extern.

Neptun Deep, care ​contracarează gazul rusesc ⁠în regiune, e expus la riscuri de securitate, având în vedere că războiul maritim intensificat dintre Rusia şi Ucraina devine o problemă majoră pentru NATO ​în Marea Neagră. Războiul a făcut vulnerabile statele membre NATO riverane, precum România şi Bulgaria. Armata română a intervenit în august de două ori pentru a distruge drone aeriene şi navale în apropiere de Neptun Deep. "Marea Neagră e supusă unor atacuri intense. Mă refer ⁠la atacuri cu drone, nave care au fost lovite, marinari care ​şi-au pierdut viaţa, observăm presiuni asupra infrastructurii critice, inclusiv Neptun Deep", a declarat preşedintele României, Nicușor Dan.

Producția de gaze naturale a României va depăși în curând semnificativ consumul intern. Acest lucru se va întâmpla atunci când proiectul Neptun Deep din Marea Neagră va atinge un platou de producție, care este estimat la aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an, zăcămintele terestre fiind de așteptat să furnizeze încă 8 miliarde. Aceasta înseamnă că România va avea cantități „surplus" semnificative de exportat - consumul său intern mediu este de doar 11 miliarde de metri cubi pe an. Între timp, OMV Petrom și Romgaz au accelerat programul pentru Neptune Deep: primele gaze ar putea intra în sistemul de transport al gazelor încă din prima jumătate a anului 2027 - cu șase luni mai devreme decât se prognozase inițial.