Sorin Chiriță a preluat funcția de președinte al Directoratului SAPE începând cu 19 noiembrie 2026, potrivit Deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 38 din 19 noiembrie, consultată de redacție. Adrian George Foghiș renunță la funcția de președinte, dar rămâne membru al Directoratului până la încheierea mandatului.

Prin aceeași decizie, Consiliul de Supraveghere a luat act de renunțarea lui Adrian George Foghiș la funcția de președinte al Directoratului. Foghiș își păstrează calitatea de membru al Directoratului până la finalizarea mandatului, la 17 noiembrie 2027. Chiriță, membru al Directoratului din martie 2024, va ocupa funcția de președinte până la aceeași dată. Evidențele SAPE indică pentru mandatul său de membru al Directoratului termenul de 17 noiembrie 2027.

Potrivit deciziei și informațiilor obținute pe surse, componența Directoratului rămâne neschimbată: Sorin Chiriță va fi președinte, iar Adrian George Foghiș și Jean Vasile Andrei vor continua ca membri. Bogdan Pârvulescu va ocupa în continuare funcția de director economic până la 17 noiembrie 2027, potrivit evidențelor publicate de companie.

Decizia prevede efectuarea demersurilor pentru înregistrarea modificării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, actualizarea delegărilor și a drepturilor de semnătură la bănci și instituții, precum și informarea Ministerului Energiei în calitate de autoritate publică tutelară și a partenerilor societății.

Sorin Chiriță este manager executiv, cu experiență semnificativă în administrația publică, dezvoltare regională și sectorul energetic. Este specializat în planificare strategică, managementul proiectelor și coordonarea investițiilor complexe, economie globală și politici energetice, dezvoltare urbană și regională durabilă, drept administrativ, organizarea serviciilor publice, guvernanță corporativă, management financiar și managementul infrastructurilor critice. Are peste 25 de ani de experiență în administrația publică, dezvoltarea teritorială integrată, sectorul energetic și proiecte finanțate din fonduri europene.

Este licențiat în științe economice la Universitatea din Oradea și în drept la Universitatea Danubius din Galați. A urmat studii postuniversitare în managementul afacerilor la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați și a absolvit alte trei programe de master: în drept; în management performant în alimentație publică, agroturism și protecția consumatorului; respectiv în securitate comunitară și antiterorism.

A absolvit programul de specializare în managementul infrastructurilor critice, organizat de Academia Navală „Mircea cel Bătrân" în colaborare cu Centrul de Strategii Avansate. Deține și alte specializări în dezvoltare regională durabilă, managementul proiectelor cu finanțare europeană, evaluarea proprietăților imobiliare și a creditelor, diplomație energetică, managementul financiar al proiectelor, mediere, audit în sectorul public, achiziții publice, psihologie și dezvoltarea resurselor umane. De asemenea, s-a specializat în managementul proiectelor de infrastructură și energie printr-un program postuniversitar de formare profesională - de tip MBA. Deține un certificat care atestă contribuția sa la Conferința Globală pentru Afaceri și Finanțe (Global Conference on Business and Finance), organizată de The Institute for Business and Finance Research din SUA.

De-a lungul parcursului său profesional, a ocupat funcțiile de director executiv al Centrului de Formare Profesională și Dezvoltare Regională, director general al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, coordonator al Polului Național de Creștere Constanța în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și consilier personal al primarului general al municipiului București. A fost primul City Manager al municipiului București, președinte al Consiliului de Administrație al RADET București și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Experiența sa include activitatea ca membru în consiliile de administrație ale unor companii energetice naționale, ocuparea funcției de director de dezvoltare într-o companie listată la bursă, cu investiții în proiecte de dezvoltare imobiliară în mai multe localități din România, precum și activitatea de consultant pentru Banca Mondială. A activat ca manager de proiect și responsabil financiar în diverse proiecte cu finanțare europeană.

Din martie 2024 până în prezent, este membru al Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie - SAPE S.A. și președinte al unei organizații profesionale a experților în managementul proiectelor și dezvoltare regională durabilă.

Este formator autorizat și coautor al unor manuale și suporturi de curs, inclusiv în domeniile managementului proiectelor, managementului resurselor umane, economiei europene și achizițiilor publice.

A coordonat elaborarea și implementarea proiectelor de investiții din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului Național de Creștere Constanța. În municipiul București, a coordonat elaborarea și implementarea strategiilor și proiectelor publice cu finanțare nerambursabilă, investițiile în infrastructură, reorganizarea sistemului termoenergetic, transportul public metropolitan și procesul de delegare a tuturor serviciilor de utilitate publică.

SAPE după fuziunea cu Electrocentrale Grup

SAPE a finalizat fuziunea prin absorbție a Electrocentrale Grup S.A. (ELG) la 28 august 2026, după înregistrarea operațiunii la Registrul Comerțului. SAPE a rămas societatea absorbantă. Prin transmitere universală, a preluat patrimoniul, activele, pasivele, drepturile, obligațiile, activitățile, proiectele și raporturile de muncă ale ELG. Compania a anunțat că, după înregistrarea fuziunii, urmează integrarea operațională și armonizarea structurilor, procedurilor interne, sistemelor de raportare și mecanismelor de control.

Fuziunea a reunit în SAPE portofoliul propriu al societății cu activele și participațiile pe care Electrocentrale Grup le deținea înainte de absorbție. Portofoliul post-fuziune cuprinde centrale eoliene și fotovoltaice, proiectul CET Titan București, participații în companii din sectorul energetic și active imobiliare și de infrastructură.

CET Titan București - proiectul de cogenerare aflat în construcție

CET Titan București este proiectul de cogenerare aflat în construcție, dezvoltat prin Titan Power S.A., societate de proiect înființată de SAPE și Electrocentrale Grup. Este prima centrală electrică de termoficare nouă construită în București după 46 de ani. Înainte de fuziune, SAPE deținea 67,30% din Titan Power, iar ELG deținea 32,70%. Prin preluarea participației ELG, SAPE a ajuns să dețină 100% din Titan Power.

Noua centrală este proiectată să producă anual aproximativ 400 GWh de energie electrică și 200 GWh de energie termică, prin cogenerare de înaltă eficiență. Energia termică urmează să fie furnizată în sistemul de alimentare centralizată al Bucureștiului.

În august 2026, SAPE și Titan Power au anunțat semnarea contractului de finanțare, în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei, cu un sindicat bancar format din CEC Bank și Exim Banca Românească. Finanțarea este destinată implementării proiectului, achiziției echipamentelor și executării lucrărilor de construire.

Centralele eoliene și fotovoltaice

Centrala eoliană Curcubăta Mare, din județul Alba, are o putere instalată de 15 MW. Documentele de achiziții ale SAPE pentru 2026 includ servicii legate de racordare, optimizarea producției și pregătirea unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate planificată de 45 MWh.

Centrala eoliană Horia, din județul Constanța, are o putere instalată de 7,5 MW și este formată din trei turbine. SAPE o descrie drept activ aflat în proprietatea și exploatarea sa. Pentru aceasta sunt prevăzute lucrări de mentenanță și proiecte de optimizare a producției, inclusiv prin analizarea instalării unui sistem de stocare.

Centrala fotovoltaică Dârvari 1, din județul Prahova, are o putere instalată de aproximativ 4,987 MW. Pentru activ sunt prevăzute lucrări de modernizare și servicii de exploatare și mentenanță.

Centrala fotovoltaică Dârvari 2, amplasată în aceeași zonă, are o putere instalată de 4,9995 MW și a fost inaugurată la 5 iulie 2024, cu finanțare PNRR. Centrala include un sistem de stocare în baterii cu o putere de 1 MW.

Centrala fotovoltaică Chișcani, din județul Brăila, a fost deținută de Electrocentrale Grup și a intrat în patrimoniul administrat de SAPE prin fuziune. Are o putere instalată de 1,724 MW și a fost pusă în funcțiune în 2015. Documentele ELG indicau o producție estimată de aproximativ 2.100 MWh pe an. Este vorba despre centrala fotovoltaică, nu despre o capacitate termoelectrică aflată în exploatare.

Participațiile preluate de la Electrocentrale Grup

Înainte de fuziune, ELG publica dețineri în următoarele societăți:

•⁠ ⁠Electrocentrale Galați S.A. - 100%; societatea era indicată de ELG ca fiind în faliment;

•⁠ ⁠Titan Power S.A. - 32,70%, participație preluată de SAPE, care a ajuns astfel la 100%;

•⁠ ⁠Titan Eco Power S.A. - 10%;

•⁠ ⁠Complexul Energetic Oltenia S.A. - 0,462997740%;

•⁠ ⁠Electrocentrale Craiova S.A. - 0,845184025%;

•⁠ ⁠Bursa Română de Mărfuri S.A. - 0,34%.

Procentele sunt cele publicate de Electrocentrale Grup înainte de fuziune. SAPE a confirmat preluarea universală a patrimoniului și participațiilor societății absorbite; situația consolidată a deținerilor trebuie urmărită în evidențele corporative actualizate după transfer.

Participațiile SAPE

În lista publicată de SAPE înainte de actualizarea completă a evidențelor după fuziune figurau dețineri în:

•⁠ ⁠PPC Energie - 21,42268%;

•⁠ ⁠Rețele Electrice România - 17,92503%;

•⁠ ⁠Indra Soluciones Tecnologías de la Información România - 49%;

•⁠ ⁠Hidro Tarnița (în lichidare) - 99,358%;

•⁠ ⁠Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român - 20%;

•⁠ ⁠Titan Power - 67,30% înainte de preluarea participației ELG, respectiv 100% după fuziune;

•⁠ ⁠Bursa Română de Mărfuri - 0,7125% în lista SAPE, la care se adăuga participația ELG de 0,34%;

•⁠ ⁠participații minoritare la Transgaz, Electrica, Conpet, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom și Hidroelectrica.

Active imobiliare și infrastructură energetică

Pe lângă centrale și participații, Electrocentrale Grup deținea bunuri imobiliare și infrastructură energetică. Documentele societății menționează active asociate unor imobile din București și amplasamentul fostei centrale termoelectrice Fântânele, dezafectate. Drepturile patrimoniale aferente au fost preluate de SAPE prin fuziune, urmând să fie integrate și administrate de societatea absorbantă.

La punctul de lucru Brăila-Chișcani, documentele ELG descriu infrastructură hidrotehnică asociată fostei centrale termoelectrice: canale de aducțiune și evacuare, o priză de captare și o stație de pompare a apei. Această infrastructură nu reprezintă o capacitate de producție aflată în exploatare. În comunicatul din octombrie 2026, SAPE a precizat că infrastructura energetică de la Brăila necesită evaluări tehnice și economice pentru identificarea unor soluții de modernizare și valorificare.

Direcția companiei după fuziune

SAPE a prezentat fuziunea cu Electrocentrale Grup ca pe o măsură de reunire a unor activități complementare și de administrare unitară a patrimoniului energetic preluat. Compania a anunțat că etapa următoare presupune integrarea operațională, armonizarea procedurilor și evaluarea activelor și proiectelor transferate.

Portofoliul SAPE post-fuziune reunește participațiile financiare ale societății, centralele eoliene și fotovoltaice, proiectul CET Titan București și participațiile și activele preluate de la Electrocentrale Grup. Pentru activele care nu sunt în exploatare sau care necesită modernizare - inclusiv infrastructura de la Brăila - compania a indicat necesitatea unor evaluări tehnice și economice înaintea stabilirii soluțiilor de valorificare.