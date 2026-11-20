Salariul mediu brut anual în România l-a depășit pe cel din Bulgaria în 2025, dar venitul net obținut de un angajat român fără copii, recompensat la nivelul salariului mediu, a fost mai mic decât cel al unui angajat bulgar aflat în aceeași situație.

„România are un salariu mediu brut mai mare decât Bulgaria, dar impozitarea este crucială. Conform datelor Eurostat analizate în studiul BNS, în 2025, un angajat român fără copii, cu un salariu mediu, a primit 13.877 de euro net pe an, în timp ce un angajat bulgar a primit 14.450 de euro", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a BNS.

Potrivit organizației sindicale, diferențele de impozitare înseamnă că angajații români păstrează o cotă mai mică din salariul brut decât angajații bulgari. „Deși salariul brut anual în România a fost de 23.722 de euro, față de 18.622 de euro în Bulgaria, angajatul român păstrează doar aproximativ 58% din venitul brut. În Bulgaria, procentul ajunge la 78%", se arată în analiza Blocului Național Sindical.

Bulgaria întrece România la salarii

Reprezentanții sindicatului susțin că această situație a continuat și în prima jumătate a anului 2026. „Tendința se confirmă și în 2026: în trimestrul al doilea, salariul mediu net în Bulgaria a fost puțin mai mare decât în ​​România", spun sindicatele. În ceea ce privește salariul minim, sindicatul atrage atenția asupra faptului că avantajul României nu este sigur pe termen lung.

„Chiar și în ceea ce privește salariul minim, avantajul României nu este sigur pe termen lung. În 2027, salariul minim net estimat în România ar putea ajunge la aproximativ 515-531 de euro, în funcție de menținerea facilității fiscale de 200 de lei. În Bulgaria, guvernul a propus deja un salariu minim de 660 de euro brut, ceea ce este echivalentul a aproximativ 512 euro net. Concluzia este clară: nu este important doar cât câștigă un angajat pe hârtie, ci mai ales câți bani îi rămân în realitate după plata impozitelor", potrivit Blocului Național Sindical. În acest context, Blocul Național Sindical consideră că România are nevoie de politici salariale și fiscale care să protejeze mai bine veniturile angajaților.