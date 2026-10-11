Claudiu Târziu: "Cui îi este frică de ACT? Sau despre mici manipulări pe marginea unei alianțe care încă nu a luat naștere"

Vineri, 9 octombrie a.c., am participat la o reuniune națională a Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL), la care am fost invitat să vorbesc în calitate de lider al partidului Acțiunea Conservatoare (ACT). Ceea ce a stîrnit frica și în tabăra regresiștilor, și în cea a pretinșilor patrioți.

Drept care au dat glas acestor temeri, făcînd tot felul de scenarii. Între gureși, mulți chibiți decerebrați care au pretenția că fac politică, deși nu înțeleg deloc fenomenul. N-ar fi bai, dar și-au găsit tribună în unele publicații și siteuri interesate politic, ceea ce poate induce în eroare opinia publică. Așa încît cred că e bine să aduc unele lămuriri.

De la dialog la alianță e cale lungă

Prezența mea la un eveniment politic al unui partid nu înseamnă nimic mai mult decit ceea ce este: răspunsul la o invitație la dialog. Sint un om al dialogului. Cred ca politica așa se face, prin dialog. Democrația presupune dezbatere.

Prezența mea, în calitate de președinte al partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), la întîlnirea reprezentanților la nivel național ai PUCL a avut scopul de a transmite un mesaj politic, in conformitate cu doctrina, viziunea si obiectivele politice le ACT.

Vă invit să citiți discursul meu de aici, dacă nu ați făcut-o încă.

Nu știu dacă PUCL îmbrățișează aceleași valori și principii și dacă este de acord cu obiectivele politice pe care și le-a fixat ACT și pe care, în parte, le-am comunicat la întrunirea de vineri. (Pentru a fi mai clar ce urmărim, vă invit să parcurgeți Rezoluția pe care am adoptat-o la Congresul nostru din 21 iunie a.c., pe care o găsiți aici.)

Nu știu, deci, cum se poziționează PUCL față de toate acestea, dar știu că și-a trecut în titulatura sa cuvîntul "conservator". Pentru acest cuvânt am considerat că merită să purtăm un dialog asupra unei posibile acțiuni politice comune în viitor. Dar am avertizat de la începutul discursului: "Conservatorismul nu este o modă, ci un mod de viață". Căci observ și eu tentația unora de a îmbrăca haina conservatorismului, care astăzi prinde la electorat, fără să asume și valorile conservatoare.

Poziția ACT la nivel național și european ne permite să punem condiții

În condițiile în care alte partide, declarat conservatoare, sînt de acord cu viziunea noastră, pe care am cuprins-o în cartea Statul care servește națiunea (găsiți un rezumat aici) și despre care am vorbit și vineri, atunci putem articula o acțiune comună, în interes național. Altfel, nu.

Am fost clar în discursul meu de vineri și în această privință, explicînd atitudinea noastră prin faptul că ACT are o reprezentare semnificativă la nivel european (eu și Principele Șerban Dimitrie Sturdza - vicepreședinte ACT - sîntem europarlamentari și membri ai grupului politic al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - ECR, al treilea grup din PE; eu sînt liderul delegației ACT în PE și vicepreședinte al Partidului Politic Creștin European - ECPP, singurul asumat creștin cu reprezentare în PE) și una vizibilă în Parlamentul României, prin proiectele de lege, în interes național, pe care le depune deputatul Robert Alecu, secretar general al ACT (așa cum este bunăoară inițiativa pentru abrogarea Legii Vexler - care ilustrează punerea în lucrare a valorilor noastre).

Nevoia unei acțiuni coordonate contra neomarxiștilor

Bref, atât eu, cât și liderii PUCL am făcut vineri doar declarații de intenție. Nu am convenit nimic, nu am semnat nici un protocol, nu am stabilit vreun calendar pentru construirea unei platforme politice conservator-liberale. Eu unul nici nu aș fi putut face asta, potrivit statutului ACT, fără aprobarea expresă a Consiliului Național al Reprezentanților (CNR). Și nu a fost cazul, deocamdată, să se pună în discuția CNR acest subiect.

PUCL a făcut o propunere: înființarea unei astfel de platforme. Eu am spus condițiile în care se poate face așa ceva, din perspectiva ACT.

În încheiere, repet: nu există nici o alianță, nu se știe dacă va exista, dar există o opinie larg răspândită, pe care o împărtășim și noi, că este necesară o acțiune coordonată a forțelor politice și civice conservatoare pentru a învinge, la proximele alegeri, forțele progresiste/regresiste, de extracție ideologică neomarxistă.

Rămâne de văzut în ce măsură conștientizarea acestei nevoi va duce la coagulara forțelor conservatoare, cu respectarea condițiilor pe care le-am exprimat mai sus.

Claudiu Târziu