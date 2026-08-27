Italia trimite o „armată" de caracatițe împotriva crabilor invadatori veniți din America. Planul neobișnuit din Adriatica

Italia încearcă o metodă neobișnuită pentru a limita răspândirea crabilor albaștri, specie invazivă care a provocat pierderi mari pescarilor și fermelor de moluște de la Marea Adriatică. Cercetătorii au eliberat aproximativ 130.000 de pui de caracatiță în largul coastelor din Emilia-Romagna, sperând că aceștia vor contribui la reducerea populației de crabi.

Inițiativa face parte din proiectul „Octo-Blu", coordonat de Universitatea din Bologna împreună cu autoritățile regionale. Caracatițele au fost introduse în apă în stadiul de paralarvă, când au doar câțiva milimetri, în zone din apropierea localităților Riccione și Cesenatico. Pentru a le crește șansele de supraviețuire, cercetătorii au amenajat și adăposturi artificiale subacvatice, potrivit gbnews.com.

Caracatițele, prădători naturali ai crustaceelor

Specialiștii au ales caracatița comună deoarece aceasta se hrănește în mod natural cu crustacee. „Sunt prădători capabili să contribuie la controlul crabilor albaștri", a declarat Oliviero Mordenti, profesor la Universitatea din Bologna.

„Am ales caracatița deoarece, în sălbăticie, este un prădător redutabil al crustaceelor", a explicat și cercetătorul Antonio Casalini.

O caracatiță adultă poate consuma mai mulți crabi într-o singură zi, iar cercetătorii speră că efectul va fi important mai ales dacă sunt atacate femelele. „Dacă o singură caracatiță mănâncă o femelă de crab albastru, trebuie să ne amintim că acel crab ar fi putut produce 1,5 milioane de ouă, chiar două milioane", a spus Mordenti.

Crabul albastru, originar din Atlantic, s-a răspândit rapid în nordul Adriaticii, unde a afectat culturile de scoici și midii și a deteriorat plasele pescarilor. În unele zone, producția de scoici a scăzut puternic, iar mai multe exploatații din Emilia-Romagna și Veneto au fost nevoite să își reducă activitatea.

„Crabul albastru nu este doar o specie invazivă, reprezintă una dintre cele mai grave crize care au lovit apele noastre", a declarat Alessio Mammi, responsabil pentru agricultură și pescuit în Emilia-Romagna.

„Salvarea sectorului pescuitului este o prioritate urgentă pentru noi", a adăugat acesta.

Experimentul are și un risc major

Problema este că foarte puține dintre caracatițele eliberate vor ajunge la maturitate. Mortalitatea în primele faze de viață este extrem de ridicată, însă oamenii de știință cred că și un număr redus de exemplare adulte ar putea avea un efect asupra populației de crabi.

Între timp, specia invazivă a avansat și în fluviul Po, unde a fost observată la aproximativ 160 de kilometri de coastă. Cercetătoarea Anna Gavioli a descris această extindere drept „excepțională", una dintre explicații fiind presiunea tot mai mare asupra habitatelor de coastă.

Italia încearcă și o soluție mai simplă: consumul. Crabii albaștri au început să apară tot mai des în pescării, supermarketuri și restaurante, inclusiv în paste și salate. Până acum însă, cererea nu a fost suficientă pentru a reduce semnificativ populația.