"Strigoii de pe TikTok" bagă spaima în satele din Brăila: Indivizi mascați, înarmați cu bâte, intră noaptea în curțile oamenilor, urlă și distrug tot ce prind

O isterie pornită de pe TikTok a căpătat o turnură periculoasă în județul Brăila. Localnicii din Șuțești au cerut ajutorul Poliției după ce persoane cu fețele acoperite și înarmate cu bâte ar fi intrat noaptea în curțile oamenilor, provocând zgomote puternice și aruncând cu pietre în case.

Fenomenul „strigoilor" a fost alimentat în ultimele zile de transmisiuni live pe TikTok, în care utilizatorii vorbeau despre presupuse apariții nocturne în mai multe localități din România. În Șuțești, însă, camerele de supraveghere au surprins imagini care indică prezența unor persoane reale în gospodăriile localnicilor.

Mascați înarmați cu bâte, buluc în curțile oamenilor

Un astfel de incident a avut loc miercuri seară. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată două persoane cu fețele acoperite și bâte în mâini, care pătrund pe proprietatea unei familii.

Potrivit localnicilor, indivizii fac zgomote puternice pentru a-i speria pe oameni, după care fug. În unele situații, aceștia ar fi aruncat cu pietre în case și geamuri sau ar fi spart obiecte aflate în curți.

Primul apel la 112 a fost dat în jurul orei 22:00, iar un al doilea apel a fost efectuat la scurt timp după miezul nopții.

„Sperie oamenii, aruncă cu pietre pe case și în geamuri, sparg mesele de afară. Fac zgomote așa de speriat. Se întâmplă în Șuțești, dar și în comune din apropiere", a relatat un localnic pentru jurnaliștii debraila.ro.

Isteria de pe TikTok, transformată într-o „distracție" periculoasă

Localnicii susțin că persoanele implicate profită de isteria creată online în jurul presupuselor apariții ale „strigoilor". Potrivit acestora, în mai multe comune din zonă au existat situații similare, iar pe TikTok au apărut transmisiuni în care sunt prezentate presupuse atacuri ale „strigoilor".

„O fac pentru ca lumea să creadă că sunt strigoi cum au văzut în alte comune, că sunt mereu live-uri pe TikTok cum atacă strigoii. De fapt, sunt niște oameni cu cagule ce nu au ce face noaptea. Totuși, e periculos așa ceva", a mai spus localnicul.

Polițiștii fac verificări pentru identificarea celor implicați și pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care au avut loc incidentele.