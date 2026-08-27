Topul celor mai utilizate aplicații de AI în 2026. Aplicația Grok, a lui Elon Musk, în picaj

ChatGPT, aplicația de AI de la OpenAI, domină autoritar în topul celor mai utilizați chatbots. Gemini AI și Claude au venit tare din urmă. Grok, de la xAI-ul lui Elon Musk și Perplexity, au fost devansate în ultimul an de Gemini, de la Google și de Claude, utilizat în special ca asistent în activități profesionale.

TOP AI Chatbots la nivel mondial

Potrivit GstatCounter, la nivel mondial, topul pentru iulie 2026 arată astfel:

1. ChatGPT - 77,9%

2. Google Gemini - 9,9%

3. Perplexity - 5,8%

4. Claude - 3,1%

5. Microsoft Copilot - 3%

TOP AI chatbots în SUA

Un clasament întocmit și prezentat de FirstPageSage prezintă clasamentul celor mai utilizați asistenți AI pe web și smartphone-uri din SUA, la început de august 2026. Topul arată astfel:

1. ChatGPT - 51,3%

2. Google Gemini - 27,7%

3. Claude AI - 10,3%

4. Grok - 2,8%

5. Perplexity - 2%

6. Microsoft Copilot - 1,3%

7. DeepSeek - 0,4%

8. Meta AI - 0,1%

De asemenea, alte aplicații de AI însumează 4,2%.