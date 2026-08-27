Cercetătorii au scanat creierul uman cum pătrunde în hiperspațiu sub efectul DMT

Cercetătorii au administrat DMT oamenilor în timp ce le scanau creierul în timp real. Douăzeci de voluntari sănătoși au primit DMT intravenos sau placebo, în timp ce cercetătorii au înregistrat simultan activitatea cerebrală folosind fMRI și EEG. Și creierul s-a schimbat dramatic. Sub conștiința obișnuită, creierul este organizat în rețele relativ distincte. Regiunile diferite se specializează în sarcini diferite și comunică în cadrul unor limite destul de bine stabilite.

DMT este un acronim pentru dimetiltriptamină, o substanță psihoactivă, mai precis un halucinogen din familia triptaminelor. Ea se găsește în anumite plante, și arbori cum ar fi pinus, dar este și produsă natural în corpul multor mamifere, inclusiv în cel uman, prin intermediul glandei pineale. DMT-ul poate fi și sintetizat și administrat în diferite metode, cea mai populară fiind fumatul. De asemenea, amestecul shamanic Ayahuasca, folosit în anumite triburi amerindiene din Amazon și nu numai, are ca substanță de bază DMT-ul și se administrează oral cu ajutorul unui inhibitor MAOI.

DMT are o structură chimică asemănătoare neurotransmițătorului serotonină. Această substanță, deși secretată natural în corp, este ilegală în majoritatea statelor lumii. DMT părea să slăbească acele limite. Comunicarea a crescut între rețele care, în mod normal, rămân mai segregate, producând ceea ce cercetătorii au descris ca fiind o conectivitate funcțională globală crescută. În același timp, organizarea obișnuită a rețelelor cerebrale a devenit mai puțin distinctă.

Poate cel mai interesant, aceste schimbări au urmărit intensitatea experienței. Cu cât organizarea creierului se schimba mai radical, cu atât participanții raportau efectele subiective ale DMT ca fiind mai puternice. Acest lucru se potrivește cu o imagine din ce în ce mai interesantă care apare din neuroștiința psychedelică. Mai degrabă decât să „activeze creierul” sau să provoace activitate aleatorie peste tot, substanțele psihedelice par să modifice regulile care guvernează care părți ale creierului pot comunica cu altele.

DMT a crescut, de asemenea, măsurile asociate cu ceea ce cercetătorii numesc entropie neurală — pe scurt, activitatea cerebrală a devenit mai diversă și mai puțin previzibilă. Aceasta oferă o posibilă explicație neurologică pentru motivul pentru care experiențele cu DMT pot deveni atât de extraordinar de neobișnuite.

În mod obișnuit, percepția este puternic restricționată de modelele învățate ale realității: acesta este corpul meu, aceasta este camera, acesta este locul unde mă termin eu și începe lumea exterioară. Când aceste constrângeri se slăbesc, iar comunicarea între sisteme de obicei separate crește, modele radical diferite ale realității pot deveni posibile. Acest lucru ar putea ajuta la explicarea totul, de la dizolvarea ego-ului și imaginile geometrice până la senzațiile de a intra în medii complet diferite.