ÎCCJ schimbă radical decizia în cazul procurorului „pistolar" George Bucurică. Decizia este definitivă

Procurorul Radu-George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitivă pronunțată joi, 27 august 2026, de Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a admis contestația Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și a desființat hotărârea prin care Curtea de Apel Alba Iulia respinsese anterior propunerea de arestare preventivă și dispusese punerea în libertate a procurorului.

Decizia ÎCCJ schimbă astfel soluția pronunțată pe 10 august de Curtea de Apel Alba Iulia. Radu-George Bucurică va fi în arest preventiv în perioada 27 august - 25 septembrie 2026, inclusiv.

ÎCCJ a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea lui Radu-George Bucurică

Completul Înaltei Curți, format din judecătoarele Andreea-Mona Cazacu și Rodica-Aida Popa, a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia împotriva încheierii penale din 10 august.

„Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia împotriva încheierii penale nr. 129 din data de 10 august 2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală.

Desfiinţează încheierea atacată şi, în rejudecare: În baza art. 226 din Codul de procedură penală, admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul Bucurică Radu George", se arată în minuta ÎCCJ.

Procurorul Bucurică, arestat preventiv până pe 25 septembrie

Instanța supremă a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând din 27 august și până pe 25 septembrie 2026, inclusiv.

„În baza art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală cu referire la art. 202 alin. (1), (3), (4) lit. e) din Codul de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Bucurică Radu George (...), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. (1) din Codul penal, tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 alin. (2), (3) din Codul penal şi a 2 infracţiuni de ultraj, prev. de art. 257 alin. (1), (4) din Codul penal rap. la art. 193 alin. (1), (21) lit. c), d) Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. (1), (2) Cod penal, pentru o durată de 30 de zile, începând de la 27 august 2026 până la 25 septembrie 2026, inclusiv", potrivit minutei.

Înalta Curte a dispus și emiterea imediată a mandatului de arestare preventivă.

„În baza art. 230 din Codul de procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă a inculpatului Bucurică Radu George. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Bucurică Radu George, în cuantum de 411 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 27 august 2026", se precizează în hotărâre.

Soluția ÎCCJ vine după ce, pe 10 august, judecătoarea Denisa-Maria Bic de la Curtea de Apel Alba Iulia respinsese propunerea procurorilor privind arestarea preventivă și dispusese punerea în libertate a lui Radu-George Bucurică.

Pistol Walther, cuțit și spray lacrimogen. Permisul de armă fusese anulat

Incidentul care a dus la reținerea magistratului s-a produs în noaptea de 8 spre 9 august, în comuna Ribița din județul Hunedoara. Potrivit datelor comunicate de Ministerul Public, în jurul orei 02:48, Bucurică ar fi intrat pe terasa unui local în care se aflau aproximativ 100 de persoane, având asupra sa un cuțit, un spray iritant-lacrimogen și un pistol letal Walther, calibrul 9x19 mm.

Elementul important al acuzației este că IPJ Caraș-Severin - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase dispusese încă din 27 iulie 2026 anularea permisului său de port-armă, iar procurorul fusese informat despre această măsură la 6 august, cu numai câteva zile înainte de incident.

În jurul orei 03:00, susțin anchetatorii, polițiștii i-ar fi cerut să se legitimeze. Bucurică ar fi refuzat, ar fi ridicat tonul și apoi ar fi fugit, folosind spray-ul iritant împotriva agenților. În momentul în care a fost prins și imobilizat, procurorii susțin că magistratul ar fi tras cu pistolul letal pe care îl avea asupra sa.

Bucurică este cercetat pentru infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și două fapte de ultraj.

Bucurică neagă că ar fi tras: „Mafia din Banat" ar încerca să-l asasineze

Înainte de judecarea propunerii de arestare preventivă, procurorul a prezentat o versiune diferită de cea a anchetatorilor.

El a negat că ar fi tras cu pistolul și a explicat că avea arma pentru autoapărare, susținând că există persoane care ar încerca de mai mulți ani să îl asasineze. Întrebat de cine se teme, Bucurică a vorbit despre „mafia din Banat".

Dosarul penal este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Respingerea arestării preventive nu reprezintă o soluție asupra vinovăției sau nevinovăției procurorului, cercetările penale continuând separat de procedura privind măsura preventivă.

Cariera lui Bucurică, marcată și în trecut de acuzații grave

Radu George Bucurică este magistrat din 2010, când a fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița prin decret prezidențial. Ulterior a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin și a fost, pentru o perioadă, prim-procuror delegat la Oravița.

Numele său a ajuns însă în centrul unui scandal major în 2018. O femeie care avea calitatea de persoană vătămată într-un dosar instrumentat de Bucurică l-a acuzat că i-ar fi făcut avansuri sexuale și că i-ar fi propus relații intime, în contextul soluționării favorabile a cauzei.

După apariția în spațiul public a unor înregistrări și mesaje, procurorul general al României a dispus un control asupra activității magistratului, încetarea delegării sale din funcția de prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Oravița și sesizarea Inspecției Judiciare. Parchetul General anunța atunci că verifică atât cauze instrumentate de Bucurică, cât și plângeri penale depuse împotriva sa.

Procurorul a respins acuzațiile, susținând că este victima unor persoane care urmăreau să se răzbune pentru dosarele instrumentate de el.

Cazul a avut și o componentă disciplinară serioasă. În decembrie 2020, Secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM a admis acțiunea Inspecției Judiciare și a constatat săvârșirea unor abateri disciplinare de către Radu George Bucurică. Cu majoritate, CSM a decis retrogradarea sa din gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal în gradul de parchet de pe lângă judecătorie. Unul dintre membrii completului a apreciat chiar că sancțiunea potrivită ar fi fost excluderea din magistratură.

Sancțiunea nu a rămas însă în această formă. Bucurică a atacat hotărârea, iar în noiembrie 2021 Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis parțial recursul și a înlocuit retrogradarea cu suspendarea din funcție pentru două luni, aceasta fiind sancțiunea disciplinară rămasă definitivă.

Separat de răspunderea disciplinară a existat și un dosar penal privind acuzațiile femeii. Cauza a fost clasată, iar ulterior ancheta a fost reluată. După o nouă clasare, femeia a contestat soluția, iar în 2023 Curtea de Apel Timișoara i-a admis plângerea și a dispus reluarea cercetărilor. Instanța a considerat că mai multe împrejurări importante nu fuseseră suficient lămurite și a cerut, între altele, reaudierea unor martori, a persoanei care formulase acuzațiile și a procurorului Bucurică.

Bucurică a mai fost vizat, în trecut, și de o plângere referitoare la presupuse comportamente indecente față de eleve în timpul unei excursii școlare din 2017. În acel caz, Parchetul General a dispus clasarea, arătând că probele administrate nu confirmau infracțiunile reclamate.