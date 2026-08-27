Primele cuvinte ale fostului politician Cazimir Ionescu după moartea fiicei sale: „Totul părea să meargă spre bine"

Cazimir Ionescu a vorbit pentru prima dată despre tragedia care i-a lovit familia. Fostul deputat a dezvăluit că fiica sa, Victoria-Maria, urma un tratament pentru depresie, însă în ultima perioadă părea că se simte mai bine. Tânăra de 22 de ani tocmai obținuse un rol în teatru, iar familia credea că lucrurile se îndreptau într-o direcție bună.

Victoria-Maria Ionescu se afla de câteva zile la ferma unor prieteni din Vâlsănești, județul Argeș. Tatăl său a povestit că familia a considerat că timpul petrecut în natură și în preajma animalelor i-ar putea face bine.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine", a declarat Cazimir Ionescu pentru Cancan.

Fostul parlamentar a cerut ca intimitatea familiei să fie respectată în aceste zile extrem de grele.

„Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile", a transmis Cazimir Ionescu.

Declarația tatălui arată că nimic nu părea să anunțe tragedia. Victoria își construia o carieră în actorie și se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova într-o punere în scenă după romanul „Război și pace".

Mama tinerei, Mihaela Ionescu, a vorbit despre pasiunea fiicei sale pentru scenă într-un mesaj transmis după tragedie.

„Victoria iubea actoria și visa să dea viață atâtor personaje. Se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din «Război și pace». Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o lume pe care noi nu o putem vedea încă", a scris mama Victoriei.

Familia a anunțat că persoanele care vor să-i aducă tinerei un ultim omagiu sunt așteptate joi, 27 august, începând cu ora 14.00, la Capela Cimitirului Bellu.

Victoria-Maria Ionescu a fost găsită fără viață miercuri dimineață, într-un imobil din comuna Mușătești, județul Argeș. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură aplicată în asemenea situații, iar trupul tinerei a fost transportat pentru efectuarea autopsiei medico-legale. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș. IPJ Argeș a recomandat tratarea responsabilă a cazului, pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

Persoanele care se confruntă cu o criză emoțională sau cu gânduri de suicid sunt încurajate să ceară imediat ajutor unei persoane apropiate ori unui specialist. În cazul unui pericol imediat, trebuie apelat numărul 112.