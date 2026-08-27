S-a aflat cauza dezastrului din Nepal: Un ghețar s-a prăbușit, iar viitura rezultată a ras totul în cale. Peste 260 de turiști străini sunt dispăruți
Postat la: 27.08.2026 |
Inundaţiile devastatoare care au făcut cel puţin 165 de morţi şi sute de dispăruţi în Nepal şi Tibet au fost cauzate de prăbuşirea unui gheţar, a anunţat U.S. Geological Survey (USGS), scrie AFP, informează Agerpres.
Prăbușirea unui ghețar a provocat tragedia din Nepal
USGS a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,2 şi a stabilit "că acest eveniment seismic s-a datorat unei prăbuşiri glaciare şi unei viituri de noroi şi grohotiş care au antrenat consecinţe catastrofale în aval", a indicat instituţia pe site-ul său de internet.
Iniţial, presa de stat chineză a raportat o alunecare de teren de partea tibetană a graniţei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Gyirong, situat la o altitudine de 1.800 de metri, menţionând 3 morţi şi 265 de dispăruţi.
Ulterior, a fost lovit şi Nepalul, viitura măturând valea râului Trishuli în districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, şi cea a râului Bhotekoshi, la est de capitală.
260 de turiști sunt dispăruți
Un total de 260 de străini se numără printre cele 558 de persoane dispărute în urma alunecării de noroi şi pietre care a lovit Tibetul (sud-vestul Chinei) miercuri, au declarat joi autorităţile locale, citate de televiziunea publică CCTV, scrie AFP.
Acestea nu au precizat naţionalităţile persoanelor dispărute în urma acestei tragedii, care a avut loc în apropierea unui important punct de trecere a frontierei cu Nepalul.
Situat în inima Himalaya, Nepalul este o destinaţie turistică foarte apreciată de drumeţi şi alpinişti din întreaga lume, care doresc, în special, să urce pe Muntele Everest.
298 de chinezi sunt daţi dispăruţi, pe lângă 260 de străini a căror naţionalitate nu a fost precizată până în acest moment de către mass-media de stat.
Potrivit Oficiului de Turism, 75 de turişti nepalezi sunt daţi dispăruţi, pe lângă 393 de străini.
Potrivit Oficiului de Turism din Nepal, 142 dintre persoanele dispărute sunt cetăţeni indieni.
Potrivit guvernului ucrainean, poliţia turistică din Nepal consideră că 53 de cetăţeni ucraineni sunt daţi dispăruţi. Autorităţile nepaleze au pierdut, în special, legătura cu un grup de 46 de turişti ucraineni, potrivit acestei surse.
Potrivit Oficiului de Turism din Nepal, 17 cetăţeni malaysieni sunt daţi dispăruţi. Ministerul Afacerilor Externe din Malaezia a anunţat că 11 cetăţeni ai săi sunt daţi dispăruţi în districtul Rasuwa, la est de Kathmandu.
Doisprezece cetăţeni britanici, care călătoreau cu agenţia Alpine Eco Trek, nu au dat niciun semn de viaţă. Operatorul turistic Himalayan Glacier raportează, la rândul său, că doi britanici sunt dispăruţi.
Nouă sud-coreeni care lucrau la construcţia unei centrale hidroelectrice în districtul Rasuwa nu au mai dat niciun semn de viaţă, potrivit autorităţilor din Seul.
Patru turişti sud-africani care călătoreau cu agenţia Alpine Eco Trek sunt daţi dispăruţi.
Trei cetăţeni americani care călătoreau cu Fishtail Tours & Travels sunt daţi dispăruţi, potrivit Oficiului de Turism. La rândul său, operatorul turistic Himalayan Glacier raportează că opt americani şi un rus-american sunt daţi dispăruţi.
O cetăţeană portugheză care se afla împreună cu un grup la punctul de trecere a frontierei dintre China şi Nepal, pe partea nepaleză, a dispărut în urma inundaţiilor, a precizat Ministerul Afacerilor Externe din Portugalia.
Ministerul a semnalat ulterior dispariţia unui alt cetăţean portughez, un bărbat.
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunţat că 34 de australieni sunt daţi dispăruţi în urma inundaţiilor. „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei care îşi fac astăzi griji pentru cei dragi", a declarat el. Agenţia de turism Himalayan Glacier a precizat că 15 dintre clienţii săi australieni sunt daţi dispăruţi, printre care şi doi adolescenţi.
Un cetăţean olandez este dat dispărut.
Japonia a anunţat că cinci cetăţeni ai săi sunt daţi dispăruţi.
Ministerul Afacerilor Externe italian a identificat 90 de cetăţeni italieni aflaţi în Nepal şi Tibet. Acesta a anunţat că doi turişti italieni şi ghidul lor sunt blocaţi în amonte de o alunecare de teren şi sunt în curs de a fi salvaţi. Nu se cunoaşte soarta celorlalţi.
Zece canadieni care făceau parte dintr-un grup de 47 de turişti sunt daţi dispăruţi, potrivit operatorului turistic Himalayan Glacier.
Doi singaporezi care făceau parte dintr-un grup de 47 de turişti sunt daţi dispăruţi, potrivit operatorului turistic Himalayan Glacier. Naţionalităţi neconfirmate.
Mai multe agenţii de turism au semnalat, de asemenea, dispariţia unor străini a căror naţionalitate nu a fost încă confirmată.
Printre aceştia se aflau 77 de persoane care călătoreau cu Trekkers Society, 26 cu Kailash Journey şi opt cu Richa Tours & Travels.
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