Compania care deține publicațiile Rolling Stone dă în judecată Google pentru rezumatele AI care „fură" conținut și duce la pierderea de audiență și venituri
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Penske Media Corporation (PMC), compania care deține publicații celebre precum Rolling Stone și The Hollywood Reporter, a intentat un proces împotriva Google, acuzând gigantul tech că utilizează ilegal conținutul său jurnalistic pentru a genera rezumate AI în rezultatele de căutare. Potrivit plângerii, aceste rezumate ar fi redus traficul pe site-urile PMC și, implicit, veniturile.
Acesta este primul proces intentat de un mare publisher american împotriva Google pentru utilizarea inteligenței artificiale în căutări - un subiect care generează îngrijorări crescânde în industria media. Plângerea a fost depusă vineri în districtul federal Columbia, unde un judecător a decis anul trecut că Google deține un monopol ilegal pe piața căutărilor online. PMC susține că aproximativ 20% dintre rezultatele Google care includ link-uri către site-urile sale afișează și „AI Overviews", procent care este în creștere. Publisher-ul afirmă că veniturile obținute prin linkurile de afiliere pentru cumpărături online au scăzut cu peste o treime de la sfârșitul lui 2024, iar principalul vinovat ar fi diminuarea traficului din căutări. „A devia și a descuraja traficul utilizatorilor de pe site-urile PMC și ale altor publisheri va avea efecte profund dăunătoare asupra calității și cantității informațiilor accesibile pe internet", se arată în plângere.
Reprezentantul Google, José Castañeda, a declarat că rezumatele AI ajută utilizatorii să găsească informațiile mai rapid și creează noi oportunități pentru descoperirea conținutului. El susține că „AI Overviews" trimit trafic către o diversitate mai mare de site-uri și că utilizatorii care dau click pe linkuri petrec mai mult timp pe paginile respective. Google a integrat din ce în ce mai mult AI în căutările sale, lansând inclusiv „AI Mode", un mod de căutare alternativ la pagina clasică. Rezumatele includ linkuri către sursele originale, însă publisherii afirmă că utilizatorii nu mai accesează site-urile, fiindcă răspunsul apare direct în căutare.
PMC acuză Google că îi folosește articolele pentru a-și antrena modelele AI, fără nicio compensație, punând-o într-o situație imposibilă: fie blochează accesul Googlebot la site-uri (ceea ce ar duce la pierderi masive de trafic), fie continuă să „alimenteze" AI-ul care îi subminează afacerea. Procesul solicită o stopare permanentă a practicilor Google și daune financiare nespecificate. Printre publicațiile implicate se numără Billboard, Variety și Vibe.
Aceasta nu este prima confruntare între media și AI. The New York Times a dat în judecată OpenAI și Microsoft, în timp ce Wall Street Journal și New York Post au deschis procese împotriva startup-ului Perplexity. Între timp, companii precum Anthropic au acceptat să plătească sume uriașe (peste 1,5 miliarde de dolari) pentru utilizarea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor. Deși Google are parteneriate cu agenții de presă precum Associated Press, procesul PMC ar putea crea un precedent important pentru restul industriei media. Editorii de presă susțin că, dacă nu primesc compensații corecte pentru conținutul folosit de AI, sustenabilitatea jurnalismului de calitate este pusă în pericol.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Japonia: Numărul persoanelor de peste 100 de ani se apropie de o sută de mii - Cum de trăiesc japonezii atât de mult
Numarul persoanelor din Japonia cu varsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a ...
-
Înălţarea Sfintei Cruci, sărbătoarea cinstită prin post aspru şi pelerinaje. Semnificație, obiceiuri și tradiții
Înaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitoru ...
-
Înregistrarea care prezintă un incident ce sfidează logica și înțelegerea militară convențională. Comunitatea științifică îndeamnă la prudență
O inregistrare video bizara, surprinsa de o drona militara MQ-9 in largul coastelor Yemenului, aduce in prim-plan un inc ...
-
Al doilea lider al clanului Pian a murit în închisoare în ultimele două luni. Lider Nicușor avea 42 de ani
Lider Nicușor a murit in Penitenciarul Rahova. Barbatului i s-a facut rau așa ca a mers la cabinetul medical al penitenc ...
-
Proiectul secret de la Groom Lake: motorul de fuziune „organic"
David Adair un fost inginer a povestit cum, la inceputul anilor '70, a fost implicat intr-un proiect experimental legat ...
-
HAARP și misterele ionosferei: Mit, realitate, sau o teorie a conspiratiei despre cutremure, uragane si hipnoza in masă?
Poate o simpla antena sa schimbe vremea, sa provoace cutremure sau chiar sa influențeze gandurile oamenilor? Pentru unii ...
-
Maramureșean reținut de Poliție după ce i-a incendiat casa unui vecin în direct pe TikTok. "Te-am răbdat atâția ani de zile. Nu mai suport!"
Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna maramureșeana Barsana i-a incendiat gospodaria unui vecin, l-a amenințat cu ...
-
Jeff Bezos investește trei miliarde de dolari într-o companie care urmărește să încetinească îmbătrânirea
Compania de biotehnologie Altos Labs, fondata in 2022 și finanțata cu aproximativ 3 miliarde de dolari, exploreaza modal ...
-
Polonezii se pregătesc pentru o eventuală agresiune rusă - Mii de oamenii se înscriu pentru antrenamente militare voluntare
Mii de polonezi se inscriu pentru antrenamente militare voluntare, in timp ce armata poloneza incearca sa-si completeze ...
-
Profesori, pompieri şi militari au fost concediați, după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk
Reactiile pe retelele sociale la uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de munca pe mai multe ...
-
Debut spectaculos pentru Gemini - Capitalizare de miliarde pe piața Nasdaq
Bursa americana a primit vineri un nou jucator important din sectorul cripto: Gemini, platforma de tranzactionare fondat ...
-
Discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk: "Nu aveţi idee ce foc aţi aprins"
Vaduva lui Charlie Kirk, Erika, a tinut un discurs emotionant in care le-a multumit salvatorilor pentru ca au incercat s ...
-
Meteorologii dau alerta pentru weekend! Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Prognoza pentru București
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vant pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și N ...
-
Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
Asasinul lui Charlie Kirk a fost prins, a confirmat FBI. Este vorba de un tanar de 22 de ani, Tyler Robinson, din Utah, ...
-
Invitata AUR care a intrat cu cuțite în Parlament rupe tăcerea: Am uitat de ele!
Invitata AUR care a intrat cu șase cuțite in Parlament spune ca pentru ea e ceva firesc sa aiba arme albe asupra ei, ba ...
-
Scenariul din 2023 s-ar putea repeta: Grevă generală în școli, chiar în timpul examenelor - varianta luată în calcul de sindicate
Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iași, a declarat intr-un interviu ca in interiorul organizațiilor sindicale exista un cur ...
-
ANAF a descins peste marii comercianți din București și Ilfov: Inspectorii au căutat două lucruri!
Agentia Nationala de Administrarea Fiscala (ANAF) verifica, incepand din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifrauda, ...
-
Scandalul 'cărților de vizită cu foiță de aur' - Camera Deputaților vine cu explicații după acuzațiile USR
Camera Deputaților susține ca nu deconteaza „carți de vizita cu foița de aur", ci cu folie aurie, un procedeu tipo ...
-
Hidrologii au emis Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Hidrologii anunta, vineri, risc de viituri pe rauri din 14 judete, fiind emisa o avertizare cod galben. "Avand in vedere ...
-
Specialiștii FMI mai dau și vești bune, după întâlnirea cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria: Sunt măsuri esențiale pentru reducerea deficitului bugetar
Premierul Ilie Bolojan a avut o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), la Palatul Victoria. Specia ...
-
Bursele sociale, în ceață: În noua hotărâre NU se specifică modul în care vor fi verificate veniturile părinților, după renunțarea la PatrimVen
Pentru anul școlar 2025-2026, metodologia de acordare a burselor sociale aduce o schimbare majora: școlile nu mai sunt o ...
-
Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră: 'Se dorește un program de succes sau doar bifarea unui exercițiu birocratic?'
Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critica dur modul in care Ministerul Mediului a gestiona ...
-
Criza care pune în pericol marile industrii ale UE - Peste 100 de europarlamentari cer intervenția rapidă a Comisiei Europene
Economia UE e in pericol! Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene masuri ferme pentru salvarea industriei oț ...
-
TikTok elimină materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk
TikTok a anunțat ca va elimina videoclipurile care arata in detaliu impușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut mierc ...
-
Albania a numit primul ministru din lume construit cu inteligență artificială. Ce portofoliu a primit Diella ("soare" în albaneză)
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat joi, 11 septembrie, numirea unui ministru generat de inteligența artificiala ( ...
-
400 de camere inteligente pe șoselele României: șoferii vitezomani, urmăriți pas cu pas. DN1, supravegheat de la un capăt la altul
CNAIR anunța un proiect de amploare pentru reducerea accidentelor rutiere. Peste 400 de camere video vor fi montate pe d ...
-
Descoperire spectaculoasă din spațiu: un astronaut a zărit o uriașă tablă de șah pe Pământ. Ce este și unde a fost localizată
Un astronaut, privind de sus la vastitatea terestra, a surprins recent o imagine ce a starnit curiozitatea multora: o po ...
-
Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk
Președintele Donald Trump a prezentat pe rețelele sociale primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk, des ...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporala, iar rezultatele pot fi abso ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu