Compania care deține publicațiile Rolling Stone dă în judecată Google pentru rezumatele AI care „fură" conținut și duce la pierderea de audiență și venituri

Penske Media Corporation (PMC), compania care deține publicații celebre precum Rolling Stone și The Hollywood Reporter, a intentat un proces împotriva Google, acuzând gigantul tech că utilizează ilegal conținutul său jurnalistic pentru a genera rezumate AI în rezultatele de căutare. Potrivit plângerii, aceste rezumate ar fi redus traficul pe site-urile PMC și, implicit, veniturile.

Acesta este primul proces intentat de un mare publisher american împotriva Google pentru utilizarea inteligenței artificiale în căutări - un subiect care generează îngrijorări crescânde în industria media. Plângerea a fost depusă vineri în districtul federal Columbia, unde un judecător a decis anul trecut că Google deține un monopol ilegal pe piața căutărilor online. PMC susține că aproximativ 20% dintre rezultatele Google care includ link-uri către site-urile sale afișează și „AI Overviews", procent care este în creștere. Publisher-ul afirmă că veniturile obținute prin linkurile de afiliere pentru cumpărături online au scăzut cu peste o treime de la sfârșitul lui 2024, iar principalul vinovat ar fi diminuarea traficului din căutări. „A devia și a descuraja traficul utilizatorilor de pe site-urile PMC și ale altor publisheri va avea efecte profund dăunătoare asupra calității și cantității informațiilor accesibile pe internet", se arată în plângere.

Reprezentantul Google, José Castañeda, a declarat că rezumatele AI ajută utilizatorii să găsească informațiile mai rapid și creează noi oportunități pentru descoperirea conținutului. El susține că „AI Overviews" trimit trafic către o diversitate mai mare de site-uri și că utilizatorii care dau click pe linkuri petrec mai mult timp pe paginile respective. Google a integrat din ce în ce mai mult AI în căutările sale, lansând inclusiv „AI Mode", un mod de căutare alternativ la pagina clasică. Rezumatele includ linkuri către sursele originale, însă publisherii afirmă că utilizatorii nu mai accesează site-urile, fiindcă răspunsul apare direct în căutare.

PMC acuză Google că îi folosește articolele pentru a-și antrena modelele AI, fără nicio compensație, punând-o într-o situație imposibilă: fie blochează accesul Googlebot la site-uri (ceea ce ar duce la pierderi masive de trafic), fie continuă să „alimenteze" AI-ul care îi subminează afacerea. Procesul solicită o stopare permanentă a practicilor Google și daune financiare nespecificate. Printre publicațiile implicate se numără Billboard, Variety și Vibe.

Aceasta nu este prima confruntare între media și AI. The New York Times a dat în judecată OpenAI și Microsoft, în timp ce Wall Street Journal și New York Post au deschis procese împotriva startup-ului Perplexity. Între timp, companii precum Anthropic au acceptat să plătească sume uriașe (peste 1,5 miliarde de dolari) pentru utilizarea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor. Deși Google are parteneriate cu agenții de presă precum Associated Press, procesul PMC ar putea crea un precedent important pentru restul industriei media. Editorii de presă susțin că, dacă nu primesc compensații corecte pentru conținutul folosit de AI, sustenabilitatea jurnalismului de calitate este pusă în pericol.