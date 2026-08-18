Comunicat de presa SALROM: "Când lipsesc argumentele, rămâne întotdeauna replica «să-și caute de lucru»!"
Postat la: 18.08.2026 |
COMUNICAT: Am luat act de declarațiile domnului prefect al județului Gorj, Corneliu Răducan Morega, referitoare la proiectul de dezvoltare a grafitului de la Baia de Fier și, în mod special, de afirmația potrivit căreia directorul SALROM „a mințit" atunci când a vorbit despre documentațiile și demersurile tehnice aferente proiectului.
Este o acuzație extrem de gravă.
Tocmai de aceea, îi răspund nu prin declarații politice, ci prin ceea ce domnia sa ar trebui să consulte mai des în exercitarea funcției: documentele oficiale.
În primul rând, proiectul SALROM pentru Baia de Fier nu este o idee apărută ieri, nu este o invenție a actualei conduceri și, cu atât mai puțin, nu este rezultatul unei declarații de prefect.
SALROM a început demersurile instituționale pentru dezvoltarea proiectului în 2024.
La 20 august 2024, compania a depus la Comisia Europeană proiectul pentru extracția și procesarea primară a grafitului de la Baia de Fier.
La 25 martie 2025, Comisia Europeană a acordat acestui proiect statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene, cu o valoare de 198 de milioane de euro.
În 2025, drepturile miniere ale SALROM au fost consolidate prin prelungirea licenței de exploatare până în 2030.
În total, proiectele SALROM dezvoltate în cadrul mecanismului european pentru materiile prime critice depășesc 628 de milioane de euro.
Acestea sunt faptele.
Nu le-am aflat din declarații televizate. Sunt în documente.
De aceea, dacă domnul prefect consideră că toate acestea reprezintă o minciună, îl invit să indice public și punctual care document este fals, care dată este falsă, care proiect este inventat și care decizie a Comisiei Europene nu există.
Este foarte ușor să spui despre un director că „a mințit".
Este infinit mai greu să demonstrezi acest lucru în fața unor documente oficiale.
Și, pentru că domnul prefect pare preocupat în mod special de persoana mea, îi pot oferi o informație care s-ar putea să-i fie utilă: directorul SALROM nu este numit pentru a câștiga aplauzele prefectului de Gorj. Este numit pentru a conduce o companie strategică a Statului Român și pentru a produce rezultate în beneficiul acestuia.
Iar dacă domnul prefect consideră că un proiect strategic european, în valoare de sute de milioane de euro, construit în ultimii doi ani, este un motiv pentru ca directorul companiei să „își caute de lucru", îi respect opinia. Dar, atunci îi recomand să explice public de ce, în loc să vorbească despre rezultatele SALROM, este atât de preocupat de schimbarea conducerii companiei.
Mai ales că există o ironie pe care domnul prefect pare să o fi omis.
Proiectul pe care astăzi îl prezintă public ca pe o mare realizare administrativă nu a fost creat de Prefectura Gorj. A fost construit de SALROM.
Hotărârea de Guvern care elimină obiectivele de la Baia de Fier din lista exploatărilor aflate în închidere este necesară și binevenită.
Dar să nu confundăm o decizie administrativă necesară cu nașterea unui proiect industrial.
Hotărârea nu a creat proiectul. Proiectul a făcut necesară hotărârea.
Diferența este esențială.
Și poate ar fi bine ca, înainte de a acuza oameni că mint, reprezentantul Guvernului în teritoriu să citească exact documentele Guvernului pe care îl reprezintă.
Mai există un aspect pe care îl consider deosebit de important.
Domnul prefect vorbește despre organizarea unei licitații internaționale pentru exploatare, ca și cum aceasta ar reprezenta descoperirea unui nou proiect.
Nu.
Exploatarea, procesarea și dezvoltarea economică a resursei presupun un întreg lanț de etape tehnice, juridice, financiare și de reglementare.
Iar SALROM lucrează la acest lanț de etape de mai bine de doi ani.
În timp ce noi am lucrat la documentații, licențe, proiecte europene și soluții tehnologice, unii au lucrat, aparent, la declarații.
Este și aceasta o formă de activitate. Doar că nu produce grafit. Produce titluri de presă.
În ceea ce privește afirmația că directorul SALROM „ar trebui să-și caute de lucru", consider că domnul prefect are dreptul la opinii personale.
Dacă mâine SALROM ar renunța la proiectul Baia de Fier, dacă nu ar mai exista statutul de Proiect Strategic European, dacă nu ar mai exista proiectele de peste 628 de milioane de euro și dacă licența nu ar mai fi fost prelungită până în 2030, poate că domnul prefect ar avea un argument.
Dar, toate acestea există. Și nu pentru că le-a declarat prefectul. Există pentru că au fost construite de SALROM.
De aceea, îi transmit domnului prefect un lucru foarte simplu:
Dacă are întrebări despre proiect, suntem disponibili să-i răspundem. Dacă are îndoieli despre documente, îi punem documentele la dispoziție. Dacă are probe că directorul SALROM a mințit, îl invit să le prezinte public.
Dar, dacă singurul argument este că directorul companiei „ar trebui să-și caute de lucru", atunci îi pot răspunde la fel de simplu:
Noi avem deja de lucru. Și, din fericire, avem și ce arăta după doi ani de muncă.
Poate că ar fi util ca și declarațiile publice despre proiectul de la Baia de Fier să fie însoțite de aceeași rigoare.
Pentru că grafitul nu se extrage prin conferințe de presă, iar un proiect strategic european nu se construiește din declarații.
Se construiește din licențe, studii, proiecte, documentații, finanțări, tehnologie și muncă.
Exact lucrurile pe care SALROM le-a făcut.
În rest, îi doresc domnului prefect succes în exercitarea mandatului său și sper ca, pe viitor, să acorde documentelor și responsabilităților care decurg din funcția pe care o ocupă mai multă atenție decât a acordat declarațiilor publice. Îi recomand, cu toată eleganța pe care o permite situația, să se concentreze asupra responsabilităților instituționale care îi revin și să lase proiectele industriale în seama celor care au expertiza, competența și responsabilitatea de a le construi.
Grafitul de la Baia de Fier nu are nevoie de un prefect care să-l „reînvie" din declarații. Are nevoie de instituții care să-și facă treaba.
SALROM a făcut-o.
Documentele pot fi verificate. Rezultatele pot fi măsurate. Iar acuzațiile, atunci când sunt făcute public, trebuie și demonstrate.
Director General
Constantin-Dan DOBREA
Societatea Națională a Sării S.A. - SALROM"
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