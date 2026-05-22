Comunicat SAPE: Clarificări privind indemnizația membrilor Directoratului și indicatorul de performanță nefinanciar referitor la reprezentarea de gen în Directorat

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la nivelul indemnizațiilor membrilor Directoratului SAPE S.A., precum și cele referitoare la indicatorul de performanță nefinanciar privind „rata membrilor de sex feminin în Directorat", Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. formulează următoarele precizări oficiale:

La nivelul SAPE S.A., indemnizația fixă netă lunară a membrilor Directoratului este de aproximativ 19.000 lei net/lună, valoarea acesteia fiind stabilită în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile întreprinderilor publice și cu prevederile contractelor de mandat aprobate potrivit legislației privind guvernanța corporativă.

În ceea ce privește indicatorul de performanță nefinanciar, cu o pondere de 10% din totalul indicatorilor de performanță, denumit „rata membrilor de sex feminin în Directorat", precizăm că acesta reprezintă un indicator inclus în lista aprobată prin Ordinul AMEPIP nr. 651/2024, fiind introdus ulterior în procesul de renegociere a indicatorilor de performanță dintre Autoritatea Publică Tutelară - Adunarea Generală a Acționarilor, prin Ministerul Energiei, și Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A., cu avizul AMEPIP.

La sfârșitul exercițiului financiar aferent anului 2025, SAPE S.A. a înregistrat profit din venituri proprii, iar structura indicatorilor de performanță negociați este împărțită în proporție de 50% indicatori financiari și 50% indicatori nefinanciari.

De asemenea, este important de precizat că indicatorul privind „rata membrilor de sex feminin în Directorat" face parte integrantă din actele adiționale la contractele de mandat ale membrului Directoratului cu mandat definitiv și ale Directorului Economic selectat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Membrii provizorii ai Directoratului nu au prevăzuți în contractele de mandat indicatori de performanță.

Totodată, acest indicator nu generează și nu se regăsește în acordarea vreunui bonus financiar, spor sau indemnizație suplimentară pentru nicio persoană din cadrul SAPE S.A.

SAPE S.A. își reafirmă angajamentul privind respectarea principiilor de guvernanță corporativă, transparență și conformitate legală, inclusiv a obiectivelor privind echilibrul de gen și buna administrare a întreprinderilor publice.