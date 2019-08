Condamnat la ani grei de inchisoare pentru ca si-a incendiat concubina

Magistratii de la Tribunalul Iasi au stabilit o pedeapsa de 17 ani pentru un barbat in varsta de 42 de ani, din Iasi, pentru omor calificat. Ilie Iulian Rata se afla in arest preventiv de anul trecut, atunci cand si-a incendiat concubina. Pe fondul consumului de alcool si al unui conflict spontan, Rata a lovit victima in zona fetei. Victima a murit dupa ce individul a fost arestat preventiv.

"In fapt, s-a retinut ca, in data de 07.10.2018, in timp ce se aflau intr-un imobil in constructie unde locuiau efectiv, pe fondul unei dispute casnice si al consumului de bauturi alcoolice, inculpatul a lovit-o cu palmele la nivelul fetei pe concubina M.A.M. Ulterior, iritat de faptul ca persoana vatamata a continuat sa consume vin, inculpatul a aruncat, dintr-un recipient, aproximativ 0,5 litri benzina pe corpul concubinei sale, careia i-a dat foc cu ajutorul unei brichete. Victima a suferit leziuni concretizate in arsuri de gradul II si III pe aproximativ 50% din suprafata corporala (fata, regiunea cervicala, trunchi, membrele superioare, fata anterioara ambele coapse), care au pus in primejdie viata acesteia", se arata in rechizitoriu.