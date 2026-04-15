Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde - Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii

Iranul a ameninţat miercuri cu blocarea Mării Roşii, cu care nu se învecinează direct, în cazul în care Statele Unite vor menţine blocada împotriva porturilor sale, considerând că aceasta din urmă ar putea conduce la o încălcare a armistiţiului.

Dacă Statele Unite îşi menţin blocada maritimă şi 'creează insecuritate pentru navele comerciale ale Iranului şi petroliere', acesta va constitui 'preludiul' unei încălcări a încetării focului în vigoare din 8 aprilie, a afirmat generalul Ali Abdollahi, şeful comandamentului forţelor armate iraniene.

'Puternicele forţe armate ale Republicii islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roşie', a adăugat generalul iranian, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat.

SUA continuă să maseze trupe în Orientul Mijlociu pe măsură ce armistițiul se apropie de final. Peste 10.000 de soldați americani vor ajunge în Orientul Mijlociu luna aceasta, au declarat oficiali americani.

Aceasta aduce forța totală a SUA la aproximativ 60.000 de militari, oferindu-i președintelui Trump capacitatea imediată de a relua atacurile sau de a lansa operațiuni terestre în cazul în care discuțiile diplomatice eșuează