ANAF a verificat tranzacții intra-grup de peste 199 mld. lei. Ce a constatat după un asemenea volum de control
Postat la: 29.05.2026 |
Controalele pe prețuri de transfer au stabilit obligații suplimentare pe impozit pe aproximativ 386 mil. lei 152 de contribuabili au fost verificați în perioada iunie 2025 - aprilie 2026 de către ANAF, în cadrul unor controale ce au vizat verificarea prețuri de transfer practicate în tranzacțiile intra-grup, acțiunile în cauză vizând, în general, societăți care au un volum semnificativ de tranzacții intra-grup, înregistrează pierderi recurente sau au o profitabilitate redusă față de societăți comparabile care activează în aceeași industrie.
ANAF a verificat, în perioada iunie 2025 - mai 2026, tranzacții intra-grup de peste 199,1 mld. lei, în cadrul controalelor fiscale privind prețurile de transfer. În urma verificărilor, inspectorii fiscali au stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 mil. lei. Din această sumă, peste 386 mil. lei reprezintă impozit pe profit. Ajustările de prețuri de transfer au generat, separat, aproximativ 179 mil. lei impozit pe profit suplimentar, adică aproape 46% din totalul impozitului pe profit suplimentar stabilit în urma controalelor.
Controalele au vizat contribuabili cu volume mari de tranzacții derulate cu persoane afiliate, dar și societăți care au raportat pierderi fiscale recurente sau niveluri de profitabilitate semnificativ mai reduse față de alte companii comparabile din același sector.
Ce au verificat inspectorii fiscali
Controalele au analizat structura, valoarea și natura tranzacțiilor derulate atât cu persoane afiliate, cât și cu persoane independente, în vederea evaluării impactului pe care tranzacțiile intra-grup îl pot avea asupra rezultatelor fiscale ale societățiilor verificate. Printre elementele verificate s-au numărat justificarea economică a tranzacțiilor, documentarea serviciilor intra-grup achiziționate, profilul funcțional al companiilor implicate, modul de alocare a funcțiilor îndeplinite, a activelor utilizate și a riscurilor asumate, structura bazei de cost și a veniturilor aferente tranzacției intra-grup verificate, respectiv nivelul marjelor de profitabilitate aplicate asupra bazei de cost, aferentă fiecărei tranzacții intra-grup analizate.
Analiza acestora a fost realizată din perspectiva necesității economice, a beneficiului efectiv obținut de contribuabil și a corelării tranzacțiilor respective cu profilul funcțional al societății verificate.
În cadrul controalelor au fost analizate inclusiv politicile de alocare și refacturare a costurilor, existența documentației justificative adecvate și coerența dintre documentația de prețuri de transfer și conduita efectivă a părților implicate în tranzacții.
Inspectorii fiscali au constatat, în mai multe cazuri, costuri semnificative generate de tranzacții intra-grup fără justificare economică suficientă sau fără documente suport clare privind serviciile intra-grup achiziționate, beneficiul economic obținut de contribuabil ori necesitatea acestor servicii pentru activitatea desfășurată în România.
În acest context, s-a mai constatat ca tendință predominantă faptul că, pe măsură ce ponderea tranzacțiilor cu persoane afiliate în totalul tranzacțiilor desfășurate de contribuabil este mai ridicată, crește semnificativ și riscul influențării rezultatului fiscal prin politicile de prețuri de transfer aplicate, acest fapt implicând, în multe din cazurile analizate, diminuarea bazei impozabile din România sau înregistrarea nejustificată de pierdere.
Baza impozabilă a fost majorată cu peste 3,38 mld. lei
În urma verificărilor, baza impozabilă aferentă contribuabililor verificați a fost majorată cu peste 3,38 mld. lei. Din această sumă, aproximativ 2,21 mld. lei provin direct din ajustări de prețuri de transfer. Valoarea totală a ajustărilor efectuate în cadrul controalelor fiscale a fost de aproximativ 2,27 mld. lei.
Controalele au avut impact și asupra pierderilor fiscale declarate de companii. Pierderile fiscale ale societăților verificate au fost reduse cu aproximativ 1,79 mld. lei, dintre care aproape 886 mil. lei provin din ajustări de prețuri de transfer.
Prețurile de transfer reprezintă prețurile practicate în tranzacțiile dintre persoane afiliate. Astfel de tranzacții trebuie să respecte principiul valorii de piață potrivit căruia condițiile stabilite în relațiile comerciale sau financiare dintre două persoane afiliate nu trebuie să fie diferite de cele care ar fi fost aplicate între persoane independente.
Riscul fiscal apare atunci când aceste prețuri sunt folosite pentru a diminua artificial profitul impozabil în România, prin costuri intra-grup nejustificate, marje de profitabilitate reduse comparativ cu marjele din industrie, cu impact implicit în transferul profitului către alte jurisdicții fiscale.
Contestațiile au confirmat în mare parte constatările inspectorilor fiscali
Rezultatele controalelor au fost confirmate într-o proporție semnificativă și în procedurile administrative de contestare. Valoarea totală a impozitului pe profit contestat de contribuabili a fost de aproximativ 324 mil. lei, din care peste 141 mil. lei au vizat ajustări de prețuri de transfer.
Din totalul sumelor contestate, aproximativ 193 mil. lei, adică aproape 60%, au fost respinse în cadrul procedurilor de soluționare a contestațiilor. Valoarea sumelor admise a fost de aproximativ 260.000 lei.
Aceste rezultate arată că selecția contribuabililor verificați a fost susținută de analiza de risc, iar constatările inspectorilor fiscali au avut o bază solidă în documentele și datele analizate.
Cele mai mari ajustări sunt concentrate la un număr restrâns de companii. Analiza ANAF arată că ajustările din prețuri de transfer sunt concentrate la un număr relativ redus de contribuabili. Primele 15 companii analizate reprezintă aproximativ 64% din valoarea totală a ajustărilor, iar primele 10 companii cumulează aproximativ 60% din total.
Cele mai importante ajustări au fost identificate în sectoare cu volume ridicate de tranzacții intra-grup și structuri operaționale complexe, precum:
• producția și distribuția de componente auto;
• producția și distribuția de produse petroliere;
• producția industrială de echipamente și componente mecanice;
• industria textilă;
• sectorul imobiliar;
• servicii de transport.
ANAF: controalele vizează situațiile de risc, nu tranzacțiile intra-grup corect documentate
ANAF recomandă contribuabililor să documenteze complet și contemporan tranzacțiile intra-grup și să se asigure că politicile de prețuri de transfer reflectă realitatea economică și operațională a activității desfășurate, în vederea reducerii riscurilor fiscale și consolidării conformării voluntare.
Obiectivul controalelor nu este sancționarea companiilor care derulează tranzacții intra-grup, ci identificarea situațiilor în care acestea sunt folosite pentru diminuarea bazei impozabile din România sau pentru înregistrarea nejustificată de pierderi fiscale.
ANAF precizează că acțiunile de control vizează contribuabilii care nu respectă legislația fiscală aplicabilă, în paralel cu menținerea unui cadru predictibil pentru contribuabilii care se conformează voluntar.
