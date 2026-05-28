Mărturia pasagerei încătușate după bătaia într-un autobuz din Pitești: „Am 38 de kg, nu am vrut să mă bat cu șoferul!"
Postat la: 28.05.2026 |
Cazul șocant petrecut într-un autobuz din Pitești, miercuri seară, ia o nouă turnură după ce femeia luată în cătușe a oferit propria versiune asupra incidentului. De pe patul de spital, aceasta a susținut că ea este victima unui abuz violent, nu agresoarea.
Femeia neagă categoric că ar fi avut intenția de a provoca un conflict și afirmă că șoferul ar fi escaladat situația în mod intenționat.
„Mi-a închis ușile și a insistat să se dea jos la mine, să insiste să mă bată! Eu am 38-39 de kilograme, nu am intenționat o secundă să mă bat cu acel om. Dar el a insistat să se dea jos la mine, să închidă ușile, să îi dea pe restul afară, iar restul se vede pe camere, vă rog!", a declarat femeia, care a contactat redacția Ziarul Argeșul.
Pentru a-și susține afirmațiile, aceasta a trimis imagini de pe patul de spital, în care apar răni vizibile la nivelul feței. În fotografii se observă vânătăi, umflături în jurul ochilor și o plagă în zona arcadei.
Femeia cere acum intervenția polițiștilor și solicită ca imaginile de pe camerele de supraveghere din autobuz să fie analizate cât mai rapid, susținând că acestea îi vor demonstra nevinovăția.
„Poliția Pitești, vă rog luați camerele, luați probele, pentru că eu am fost mai mult decât agresată! Din punctul meu de vedere, fac tot posibilul să dau firma Publitrans în judecată, inclusiv șoferul! Am să-l dau în mare judecată. Din punctul meu de vedere, domnul se poate numi un tentator de omor și abuzator. Eu am avut o stare de inconștiență în momentul în care m-a băgat între scaune, închizând ușile și lovindu-mă numai el știe de unde! Eu sunt la spital acum, fac tot posibilul să se facă dreptate!", a mai transmis aceasta.
Incidentul a provocat sute de reacții în spațiul online, mulți piteșteni considerând că, indiferent de context, un șofer aflat în timpul serviciului nu ar fi trebuit să recurgă la violență fizică.
Mai mulți oameni au susținut în mediul online că situația ar fi trebuit gestionată calm, prin solicitarea intervenției poliției, fără confruntări directe.
În prezent, ancheta autorităților este în desfășurare, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul autobuzului Publitrans ar putea clarifica exact cum s-a produs conflictul.
Conflictul izbucnit într-un autobuz Publitrans din Pitești s-a transformat într-o adevărată bătaie între pasageră și șofer, după ce femeia ar fi pulverizat spray iritant în interiorul mijlocului de transport. Mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Potrivit presei locale, incidentul a pornit din cauza unei femei de aproximativ 40 de ani, care, imediat ce s-a urcat în autobuz, a început să agreseze verbal pasagerii, adresându-le injurii şi manifestând un comportament agitat. În aceste condiții, șoferul ar fi intervenit, încercând să o potolească, moment în care situația a escaladat brusc. Femeia ar fi scos un spray iritant-lacrimogen și l-ar fi pulverizat în interiorul autobuzului, îndreptând jetul spre conducătorul auto.
