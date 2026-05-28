Incident fără precedent în spațiul cosmic: un astronaut și-a pierdut capacitatea de a vorbi. Ce înseamnă asta pentru misiunile viitoare?

Astronautul veteran NASA Mike Fincke a confirmat că el a fost membrul echipajului care a suferit un incident medical la bordul International Space Station, eveniment care a determinat agenția spațială americană să încheie mai devreme decât era planificat misiunea Crew-11, informează CNN.

Incidentul este considerat fără precedent în istoria Stației Spațiale Internaționale. Problemele au început pe 7 ianuarie 2026, când Fincke ar fi pierdut temporar capacitatea de a vorbi timp de aproximativ 20 de minute, în timp ce se afla la bordul stației orbitale.

Potrivit relatărilor apărute ulterior, colegii săi de echipaj au intervenit rapid, iar medicii NASA de la sol au monitorizat situația în permanență. NASA a decis ulterior să scurteze misiunea SpaceX Crew-11 și să aducă echipajul înapoi pe Pământ cu peste o lună înainte de termen.

Agenția a precizat că astronautul afectat era într-o stare stabilă, însă avea nevoie de investigații medicale avansate care nu puteau fi realizate pe ISS. Într-o declarație publică, Fincke a confirmat pentru prima dată că el a fost astronautul afectat de incident, fără a oferi însă detalii despre natura problemei medicale.

„Am trecut printr-un eveniment medical care a necesitat atenția imediată a colegilor mei extraordinari. Datorită reacției lor rapide și sprijinului medicilor NASA, starea mea s-a stabilizat rapid", a spus astronautul. NASA are o politică strictă privind confidențialitatea datelor medicale ale astronauților și a refuzat să facă public diagnosticul exact.

Agenția a subliniat însă că decizia revenirii anticipate a fost luată din motive de siguranță. Crew-11 era format din astronauții NASA Zena Cardman și Mike Fincke, astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov. Echipajul s-a întors pe Pământ pe 15 ianuarie 2026, după aproximativ cinci luni și jumătate petrecute în spațiu.

Revenirea anticipată a reprezentat prima evacuare medicală organizată de NASA de pe Stația Spațială Internațională în peste două decenii de funcționare continuă a laboratorului orbital. Incidentul a reaprins discuțiile despre riscurile medicale ale zborurilor spațiale de lungă durată, mai ales în contextul planurilor NASA pentru misiuni spre Lună și Marte.

Specialiștii în medicină spațială avertizează că viitoarele expediții vor necesita sisteme medicale mult mai avansate și o autonomie crescută pentru echipaje. Experții spun că, pe măsură ce durata misiunilor crește, agențiile spațiale vor trebui să fie pregătite pentru situații medicale complexe care nu pot beneficia de o întoarcere rapidă pe Pământ.