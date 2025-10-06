Confort, protecție și design modern – soluțiile EdiStar pentru locuințe contemporane
Postat la: 06.10.2025
Într-un context în care locuințele devin tot mai mult o extensie a stilului de viață, soluțiile moderne pentru amenajări exterioare câștigă teren. Confortul, eficiența și estetica se combină astăzi într-un mod natural, iar EdiStar, companie cu experiență de peste 30 de ani în domeniul amenajărilor premium, oferă o gamă completă de produse dedicate optimizării spațiilor rezidențiale și comerciale.
De la închideri cu sticlă pentru terase și balcoane, la pergole bioclimatice, balustrade din sticlă și rulouri exterioare din aluminiu, toate sistemele sunt concepute pentru a răspunde celor mai diverse nevoi arhitecturale și funcționale.
Închideri din sticlă pentru terase și balcoane – transparență, protecție și versatilitate
Soluțiile de închidere cu sticlă oferite de EdiStar transformă terasa sau balconul într-un spațiu protejat de vânt, ploaie și praf, fără a compromite luminozitatea naturală. În funcție de tipul de proiect, pot fi alese sisteme glisante, culisante, tip ghilotină sau pereți ficși, fiecare având un rol specific în maximizarea confortului.
Sistemele glisante și culisante permit o deschidere amplă a panourilor, oferind libertatea de a conecta interiorul cu exteriorul în funcție de sezon, în timp ce variantele tip ghilotină asigură control termic și fonic superior, fiind ideale pentru spații comerciale sau zone de relaxare. Sticla securizată, profilele din aluminiu anodizat și mecanismele testate în timp garantează durabilitatea și siguranța în utilizare.
Pergole bioclimatice – echilibrul perfect între natură și confort
Pentru spațiile exterioare care necesită protecție completă împotriva soarelui și intemperiilor, pergolele bioclimatice EdiStar reprezintă o soluție de ultimă generație. Cu lamele orientabile și acționare electrică, aceste pergole permit reglarea unghiului de deschidere pentru a controla lumina și ventilația naturală.
Sistemele pot fi dotate cu senzori de ploaie, vânt sau lumină, oferind o experiență automatizată, sigură și confortabilă. Designul modular permite integrarea cu închideri din sticlă, rulouri ZIP sau pereți mobili, transformând terasa într-un spațiu utilizabil pe tot parcursul anului. În același timp, finisajele premium din aluminiu și gamele variate de culori asigură o integrare elegantă în orice stil arhitectural.
Balustrade din sticlă – siguranță și design minimalist
Balustradele din sticlă aduc un plus de eleganță și modernitate oricărui proiect rezidențial sau comercial. Sistemele propuse de EdiStar sunt disponibile în variante cu profil U, prindere punctuală sau montant spigot/spider, adaptate pentru spații interioare sau exterioare.
Fiecare model combină estetica minimalistă cu standarde ridicate de siguranță, datorită folosirii sticlei securizate și a componentelor certificate. Montajul este realizat cu precizie, asigurând rezistență structurală și un aspect uniform, indiferent de tipul construcției – casă, bloc, hotel sau clădire de birouri. Balustradele pot fi completate cu mâini curente din inox sau aluminiu, menținând un echilibru între funcționalitate și rafinament vizual.
Rulouri exterioare din aluminiu – confort termic, fonic și estetic
Un alt element esențial pentru eficiența și confortul locuinței îl reprezintă rulourile exterioare din aluminiu. Acestea contribuie la reducerea pierderilor de căldură în sezonul rece și la menținerea unei temperaturi plăcute în timpul verii. În plus, oferă izolare fonică, protecție împotriva radiației solare și un grad suplimentar de securitate.
Profilele sunt vopsite electrostatic, rezistente la intemperii și disponibile într-o gamă variată de culori, pentru a se adapta armonios fațadei. Montajul se realizează rapid, iar opțiunile de acționare manuală sau electrică oferă flexibilitate și confort în utilizare.
Soluții integrate pentru amenajări moderne
Pe lângă aceste produse principale, EdiStar oferă și alte soluții complementare pentru proiecte rezidențiale și comerciale: tâmplărie PVC, balustrade din inox, uși de garaj, compartimentări din sticlă, scări metalice, porți și garduri sau copertine pentru protecție suplimentară. Toate sistemele sunt concepute pentru a funcționa integrat, oferind un echilibru între durabilitate, design și funcționalitate.
Fie că este vorba despre extinderea unei terase, amenajarea unui balcon sau modernizarea completă a fațadei, EdiStar propune soluții care transformă orice spațiu într-un loc protejat, elegant și ușor de întreținut.Descoperă toate modelele pe https://www.edistar.ro/
