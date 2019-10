Cozmin Gușă a intrat în PSD pentru Viorica Dăncilă: "Să îi aduc câteva puncte, ca să intre în turul doi cu Iohannis"

Cozmin Gușă a explicat pentru Libertatea de ce a ales să intre în PSD chiar în această perioadă, în plină campanie electorală pentru prezidențiale, dar și în momentul în care Realitatea TV, postul pe care îl patronează, a rămas fără licență. Gușă speră ca întoarcerea sa în PSD să o ajute pe Viorica Dăncilă să intre în turul doi, în detrimentul lui Dan Barna.

"Am intrat în PSD pentru că, așa cum am spus, e singurul partid de stânga de tip ne-securistic. Este opțiunea mea de-o viață și m-am gândit mult la ea în ultimul timp, să fac din nou politică. Eu m-am programat pentru 10 ani, de la 50 la 60 de ani", a spus Gușă. Acesta susține că vrea să reformeze partidul, precizând că a criticat până acum nu PSD-ul, ci oamenii care făceau rău PSD-ului. Proiectul meu este de a încerca, din poziția de membru simplu, să fiu o voce în partid care să sprijine o mișcare de reformă. E un proiect interesant pentru mine în această perioadă a vieții. Eu am criticat tot timpul persoanele care au făcut rău PSD-ului sau care au făcut rău altor partide. Partidele în sine nu sunt un rău. "După cum s-a văzut, cel puțin în cazul lui Dragnea am avut dreptate", a completat el.

Cozmin Gușă spune prin înscrierea sa în partid vrea să mobilizeze acele organizații care încă nu s-au hotărât să o sprijine pe Viorica Dăncilă, pentru că "este esențial" ca Dan Barna, de la USR, să nu ajungă în turul doi. "Treaba cu CNA-ul nu are nicio legătură cu înscrierea în PSD. Are legătură cu jocurile politice de pe partea stângă și cu jocul din turul doi al alegerilor prezidențiale. Prin intrarea mea în PSD am sugerat că e mai convenabil să rămâi în PSD, pentru un posibil proiect de reformă viitoare, decât să iei drumul Pro România, care, atâta timp cât este condus de Ponta, e un partid de tip securistic. Pentru mine este esențial să nu intre în turul doi Dan Barna, pentru că politica pe care o face nu are legătură cu interesul național. Având în vedere că erau câteva organizații PSD nehotărâte să tragă în aceste alegeri cu Viorica Dăncilă, organizații foarte apropiate de mine, cred că intrarea mea în PSD o să le mobilizeze", a explicat Gușă.

"Asta o să aducă Vioricăi Dăncilă câteva puncte, să poată trece peste Dan Barna și să intre astfel în turul doi cu Klaus Iohannis", crede analistul politic. Cozmin Gușă a replicat și celor spuse de Lia Olguța Vasilescu, ce s-a arătat suprinsă de intrarea lui în PSD, spunând că îi este "greu să stea în partid cu un om care a dat cu sete în PSD. "Olguța Vasilescu cred că se alintă. Eu nu pot să nu-mi aduc aminte de perioada în care eu eram secretar general al PSD și ea era o înflăcărată lideră a tineretului PRM-ist. Dădea cu mult mai multă sete în PSD în perioada 2001-2003 și chiar într-un stil vadimist", a concluzionat Gușă.