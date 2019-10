Cozmin Gușă despre implicațiile ce rezultă din faptul că PRO TV își schimbă proprietarul

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat informația potrivit căreia PRO TV își schimbă proprietarul, analizând inclusiv implicațiile care rezultă din tranzacție.

Compania mamă, Central Media Enterprises, a semnat un acord privind achiziția postului PRO TV de către PPF Group. Este vorba despre o companie cu sediul în Olanda, fondată în 1991 de omul de afaceri Petr Kellner, considerat cel mai bogat om de afaceri din Cehia.

Cozmin Gușă a vorbit despre acest subiect, în direct la Realitatea TV: "Aceasta tranzactie spune multe despre cat de inteligenti sunt unii si despre cat de prosti suntem noi. Haideti sa va spun ce s-a intamplat in mass media romaneasca. Patronii au fost prigoniti, despre ei vorbesc. Au fost vanati, o mare parte dintre ei au fost incarcerati, unii au si murit, cum este si Dinu Patriciu. Practic, a fost o prigoana impotriva patronilor romani de mass-media tocmai pentru ca influenta asupra publicului romanesc sa fie in mainile altora si asta nu este un scenariu iluzoriu".

Apoi a continuat: "Mutarea in sine a proprietatii CME din mainile unor evrei americani, pentru ca asta a fost CME, o intreprindere de presa cu capital evreiesc american, facuta la inceputul anilor '90 pentru investitii directe in tarile foste comuniste, precum Romania, Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria. Ele au devenit numarul unu aproape in fiecare tara. Deci, a fost o operatiune in mass media, extrem de sofisticata, pentru a reusi "imprastierea" unor valori, unele reale, altele indoielnice, in tarile foste comuniste care se voiau reeducate".

"Aceste investitii au ajuns la maturitate, iar operatiunile din aceste tari au fost conduse de un CEO roman, pe nume Adrian Sarbu, un foarte de succes antreprenor in anii '90 si chiar 2000, disparut din cauza unei vanatori impotriva patronilor din mass media romaneasca, ordonata de altii si executata de celebrul binom SRI-DNA din acele vremuri. Patronii romani, fiind vanati si ajungand in dificultate, au fost inlocuiti de altii. Europa FM a fost cumparat, de cine credeti? Tot de catre un ceh, un alt miliardar ceh. Acum, faptul ca au intrat si pe piata de televiziune, achizitionand cel mai important difuzor TV, PRO TV, ne arata noua o optiune extrem de clara a cehilor asupra pietei de influentare mass media din Romania", a completat Gușă.

"Sigur ca le uram succes, ii felicitam pentru tranzactie, dar trebuie sa ne gandim cat de slab a fost statul roman, care si-a macelarit patronii din mass media, dupa modelul celor din fotbal. Dar fotbalul nu este atat de important ca mass media. Si s-a lasat loc unor achizitii doar straine pe piata romaneasca de mass media. Asta este un subiect de securitate nationala, nu vanarea patronilor romani din mass media. Putem vorbi si despre un trinom, Maior - Coldea - Kovesi. Este o veste interesanta, dar este o mutatie de tip geopolitic. Faptul ca se retrage din Europa de Est un investitor american, precum CME, si lasa loc influentei unui fost comunist, arata ca jocurile se schimba major in regiune", a mai spus consultantul politic, la Realitatea TV.