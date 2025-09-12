Criza care pune în pericol marile industrii ale UE - Peste 100 de europarlamentari cer intervenția rapidă a Comisiei Europene

Economia UE e în pericol! Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri ferme pentru salvarea industriei oțelului scrie Mediafax.

Peste 100 de eurodeputați din principalele grupuri politice au semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene, solicitând un nou cadru de protecție comercială pentru acest sector strategic. Demersul a fost lansat miercuri în Parlamentul European. Inițiativa a fost coordonată de europarlamentarul român Dan Nica, în calitate de coordonator al Grupului Socialiștilor și Democraților în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE), împreună cu omologii săi din grupurile PPE și Renew, Christian Ehler și Christophe Grudler.

Europarlametarii cer măsuri rapide

Scrisoarea solicită adoptarea unui pachet de măsuri care să intre în vigoare din ianuarie 2026 și care să includă următoarele măsuri: „un nou cadru de protecție comercială, operațional din ianuarie 2026, limitarea importurilor la niveluri sustenabile, comparabile cu perioada de dinaintea crizei de supracapacitate, tarife clare pentru importurile care depășesc cotele stabilite și acoperirea tuturor produselor relevante, inclusiv derivatele de oțel, și aplicarea regulii „melted and poured" pentru a evita eludarea măsurilor".

„Este un semnal politic clar și un apel la acțiune imediată. Cerem Comisiei Europene să protejeze industria oțelului din Europa, un sector esențial pentru suveranitatea noastră industrială. Pentru România, miza este uriașă: viitorul combinatului de la Galați și al miilor de familii care depind de el", a declarat europarlamentarul Dan Nica.

105 europarlamentari din grupurile S&D, PPE și Renew au susținut inițiativa ceea ce reflectă o susținere politică largă în Parlamentul European. Dacă măsurile cerute vor fi implementate, acestea ar putea contribui la consolidarea industriei oțelului în fața competiției neloiale din afara UE, la menținerea locurilor de muncă și la păstrarea unui pilon industrial important pentru economia europeană, a transmis europarlamentarul Dan Nica.