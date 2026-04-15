Cu ce drept international a impus Donald Trump blocada în Strâmtoarea Ormuz. SUA și Israel doresc o super-criză globală a petrolului
Postat la: 15.04.2026 |
Blocada americană asupra porturilor iraniene implică mai mult de 10.000 de militari, peste o duzină de nave de război şi zeci de aparate de zbor, a comunicat marţi Comandamentul Central al SUA.
"În cursul primelor 24 de ore, nicio navă nu a trecut de blocada americană şi şase nave comerciale s-au conformat ordinelor forţelor americane de a face cale întoarsă pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman", a declarat comandamentul într-un comunicat, la o zi după ce blocada anunţată de preşedintele american Donald Trump a intrat în vigoare.
"Blocada este aplicată imparţial împotriva navelor tuturor naţiunilor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arabic şi Golful Oman. Forţele americane susţin libertatea de navigaţie pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz spre şi dinspre porturi non-iraniene", a adăugat sursa citată.
SUA au anunţat că luni, la 14:00 GMT, vor începe o blocadă asupra porturilor iraniene situate în strâmtoarea Ormuz şi împrejurimi, zonă controlată de forţele iraniene de la izbucnirea războiului actual. Traficul maritim prin strâmtoare, pe unde tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat, a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual, potrivit companiei de date maritime Lloyd's List Intelligence.
