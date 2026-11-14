Cum a perturbat o eroare de e-mail Microsoft serviciile la nivel mondial
Postat la: 14.11.2026 |
O întrerupere globală a serviciului Microsoft 365 a împiedicat utilizatorii să își deschidă inboxurile Outlook și a perturbat funcționarea anumitor părți ale aplicațiilor Teams și Copilot, deoarece erorile serverelor care au avut loc în ziua lucrătoare de joi din SUA au continuat până vineri dimineață în Asia și Australia.
La începutul întreruperii serviciului, Microsoft a avertizat în contul său Microsoft 365 Status de pe X că problema „ar putea afecta conectivitatea la serviciile Microsoft 365 pentru utilizatorii din orice regiune". Numai în SUA, Downdetector a înregistrat peste 130.000 de raportări de probleme legate de Outlook, joi, în jurul orei 13:00, ora României.
Mai multe servere au intrat offline în mod neașteptat, a declarat Microsoft pe X, rămânând mai puține mașini pentru a gestiona volumul obișnuit de trafic. Pe măsură ce serverele rămase au intrat sub presiune, utilizatorii au început să aibă probleme de conectare la Exchange Online, serviciul care gestionează e-mailul, calendarele și contactele de serviciu.
„Am constatat că un proces de bază de pe serverele afectate devine suprasolicitat, provocând pierderi de capacitate", a declarat Microsoft într-o postare ulterioară pe X.
Într-o actualizare a serviciului publicată de ABC News , compania a explicat că procesul stabilește conexiuni securizate. Când a devenit supraîncărcat, serverele au încetat să mai răspundă la solicitări. Microsoft a declarat că nu a observat nicio indicație că o activitate rău intenționată ar fi cauzat întreruperea serviciului, potrivit AP.
Outlook se bazează pe Exchange Online pentru a deschide o cutie poștală. Teams și Copilot îl folosesc și pentru anumite funcții, așa că aceeași eroare ar putea perturba o parte a unei aplicații, lăsând în același timp o alta disponibilă, potrivit Reuters , citând notificarea de service a Microsoft.
Elementele care nu se bazau pe Exchange Online au rămas funcționale.
Exchange Online este platforma de mesagerie bazată pe cloud a companiei, care oferă e-mail, calendar, contacte și activități.
În Singapore, de exemplu, întreruperea serviciului a perturbat e-mailurile guvernamentale, dar oficialii publici au putut folosi în continuare Teams pentru comunicări interne, a declarat pentru CNA Agenția Tehnologică Guvernamentală a țării .
Întreruperea a afectat și instrumente din afara aplicațiilor Microsoft. Atât OpenAI, cât și Anthropic au raportat probleme la conectarea asistenților lor de inteligență artificială la Microsoft 365.
În Statele Unite, Camera Reprezentanților a declarat că întreruperea serviciului i-a afectat pe utilizatori și că inginerii săi lucrează cu Microsoft. În Canada, Curtea de Justiție a Regelui din Alberta a avertizat că documentele depuse electronic ar putea dura mai mult până ajung la instanță și sunt procesate.
În India, Air India și-a redirecționat temporar e-mailul, astfel încât solicitările pasagerilor să poată ajunge în continuare la compania aeriană. IndiGo a declarat că a avut probleme cu primirea solicitărilor prin e-mail, dar a menținut deschise și alte canale de asistență. Ambele companii aeriene au declarat că zborurile au continuat ca de obicei, potrivit AP .
În Filipine, Curtea Supremă a declarat că întreruperea a perturbat o parte din activitatea sa, inclusiv răspunsurile la e-mailuri. Japonia a raportat, de asemenea, perturbări ale sistemelor IT guvernamentale. În Australia, poliția federală și agenția de informații a țării s-au numărat printre organizațiile afectate, a relatat Reuters .
Pentru companii, consecințele au depășit fusurile orare. În Hong Kong, Danny Lau, care conduce o companie de aluminiu, a declarat pentru AP că personalul său nu mai poate primi actualizări de la clienții americani. O întrerupere prelungită, a spus el, ar putea întârzia producția.
În Taiwan, o firmă financiară a anulat o tranzacție programată de răscumpărare de obligațiuni, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația .
Microsoft a declarat pe X că a întrerupt noile implementări, a redirecționat traficul și a repornit serverele afectate. Inginerii au găsit, de asemenea, o altă modalitate de a verifica dacă serverele erau pregătite să gestioneze solicitările, permițând unor mașini să revină online. Dificultatea a apărut atunci când utilizatorii au început să se reconecteze.
„Serverele pe care le-am repus în funcțiune pot deveni din nou inactive odată ce primesc trafic", a declarat Microsoft despre X.
Inginerii au limitat temporar tipurile de conexiuni care ajungeau la unele servere și au început să reconstruiască altele cu o configurație anterioară pentru a vedea dacă acestea vor rămâne online.
La aproximativ 12 ore de la începerea perturbării, Microsoft a declarat că unele regiuni au înregistrat o recuperare parțială, dar îmbunătățirile nu au durat încă.
Puțini clienți ar putea în mod realist să renunțe peste noapte la Microsoft, a declarat pentru Reuters Josh Gilbert, analist de piață la eToro . Însă întreruperile repetate, a spus el, ar putea face departamentele IT să se gândească de două ori înainte de a încredința mai multe dintre operațiunile lor unui singur furnizor.
Un stat german făcuse deja trecerea înainte de această pană.
În octombrie 2025, Schleswig-Holstein a finalizat o migrare de șase luni de la Microsoft Exchange și Outlook la alternativele open-source Open-Xchange și Thunderbird, transferând peste 40.000 de cutii poștale guvernamentale.
Ministrul digitalizării statului a declarat că scopul este de a reduce dependența de marile companii de tehnologie și de a oferi administrației un control mai mare asupra sistemelor sale.
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