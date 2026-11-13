Declarațiile date de bodyguardul lui Călin Georgescu despre cum s-a ajuns la scanarea locuinței și a mașinilor pentru identificarea aparaturii de supraveghere
Postat la: 13.11.2026 |
Declarațiile șefului gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu, Marian Burcea, dezvăluie noi detalii despre dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi cerut scanarea vilei din Mogoșoaia pentru identificarea aparaturii de supraveghere instalate de procurori. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Georgescu ar fi discutat direct cu tehnicianul și i-ar fi solicitat inclusiv verificarea autoturismelor.
Publicația Gândul arată că un procuror DIICOT a explicat în fața judecătorului că există la respectivul dosar „trei declarații pe care le consideră relevante sub aspectul obiectului cauzei, respectiv declarația suspectului Zamfir, persoana care a efectuat acea scanare în două zile consecutive".
„Astfel, prima dată, fiind abordat de martorul Burcea (Marian Burcea - n.r.), garda de corp a inculpatului Georgescu Călin, suspectul s-a deplasat la locuința inculpatului din Mogoșoaia, inculpatul fiind cel care a purtat discuțiile și i-a explicat ce dorește, iar suspectul i-ar fi răspuns că nu are asupra sa aparatura necesară pentru a realiza solicitările, vizând în principal eventuale microfoane sau camere de luat vederi", s-a consemnat în dosarul de la instanță consultat de publicația citată.
„Cu toate acestea, la solicitarea expresă a inculpatului, a efectuat o scanare a două autoturisme. A doua zi, deși, potrivit declarației sale, spera să nu mai fie chemat, suspectul (tehnicianul Zamfir - n.r.) a fost abordat prin mesaj de martorul Burcea, suspectul revenind cu altă aparatură și aducând la îndeplinire solicitările, fiind îndrumat în interiorul locuinței de către soția inculpatului Georgescu Călin, ulterior fiind depistat de către organe cu aparatura asupra sa", se mai arată în actele dosarului de la instanță.
Detaliind conținutul acestor declarații procurorul DIICOT a arătat că „rezultă suficiente elemente cu privire la săvârșirea de către inculpatul Georgescu Călin a celor trei infracțiuni reținute în cauza nou formată, respectiv instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, instigare la tentativă la alterarea integrității datelor informatice și instigare la tentativă la perturbarea funcționării sistemelor informatice".
„Acuzarea apreciază că este relevat mobilul chemării acelei persoane, inclusiv prin declarația gărzii de corp a inculpatului Georgescu Călin, martorul Burcea (Marian Burcea denumit „Lunetistul" -n.r.), potrivit căreia nu se urmărea neapărat verificarea eventualelor dispozitive amplasate ca urmare a percheziției efectuate de către D.I.I.C.O.T", se mai arată în dosar.
Și avocatul lui Georgescu a redat din declarația de martor a șefului gărzilor de corp și a explicat că „martorul Burcea, invocat de reprezentantul Ministerului Public, a explicat că în locuința inculpatului Georgescu Călin fuseseră primite foarte multe cadouri, icoane, obiecte de artă, de la diverse persoane, chiar și în ziua percheziției fiind în casă sute de oameni, respectiv organe de poliție, jandarmerie, procurori, jurnaliști, vizitatori, protestatari, astfel încât era firesc ca inculpatul, de bună-credință, să dorească să verifice dacă nu cumva i-a fost implantat vreun dispozitiv prin care să fie fotografiat sau filmat în ipostaze intime".
Tot avocatul a detaliat că „persoana care asigura paza obiectivului, martorul Burcea, a aplicat o măsură de prevenție pe care o consideră de bun-simț, fiind normal ca, primind zeci de pachete, acestea să fie verificate".
În 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT - Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.
Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.
Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.
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