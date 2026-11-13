Șefa Casei de Pensii explică cum își pot calcula românii pensia direct pe site-ul instituției: „E ca un fel de simulator"

Românii își pot estima online pensia pe care o vor primi la retragerea din activitate, folosind simulatorul de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Șefa instituției, Valentina Robu, explică pașii pe care trebuie să îi urmeze și recomandă ca simularea să fie făcută o dată la doi-trei ani, pentru a urmări evoluția punctajului și a viitoarei pensii.

„Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. E ca un fel de simulator, este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării, așa îmi place să spun, și îți poți verifica din când în când, să vezi cam cum stai. Nu le recomand să facă simulare în fiecare lună, pentru că nu se face primăvară în pensie, dacă tu îți vezi 'cu cât mi-a crescut pensia, dacă mai adaug o lună de vechime'. Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența și decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare", a declarat Valentina Robu, la Antena 3 CNN.

Șefa Casei Naționale de Pensii Publice explică și cum se face calculul: "Află numărul de puncte, înmulțește cu valoarea punctului de referință, care astăzi este de 81 lei și poate știi că 'astăzi aș avea o pensie de...'. De asemenea, pentru pensionarii care au cont de portal, prin această dezvoltare, le-am facilitat posibilitatea să-și depună cererile de recalculare, de adăugări de vechime, de schimbare cont, să opteze pentru un talon electronic. Sunt foarte multe dezvoltări care vin în sprijinul beneficiarilor, tocmai ca să mai diminuăm mersul la ghișeu", a precizat șefa Casei de Pensii.