Cuplu din Oradea, împușcați mortal în SUA de fostul ginere, chiar de ziua fiicei lor. Bărbatul s-a împușcat și el apoi; era casa care îi revenise femeii după divorț
Postat la: 13.11.2026 |
Sorin și Emilia Ciortan, doi soți din Oradea stabiliți în Ohio, au fost găsiți împușcați mortal în locuința lor din North Royalton, după ce fiica lor a sunat la 911. Era ziua ei de naștere. Părinții nu răspundeau la telefon, iar în fața casei se afla mașina fostului ei soț. Poliția îl suspectează pe fostul ginere, găsit și el mort în locuință. Actele de proprietate consultate de presa americană arată că el cumpărase casa cu două zile înainte de căsătorie, iar imobilul îi revenise fostei soții după divorț.
Fiica a văzut mașina fostului soț și a sunat la 911
Apelul a venit marți, 10 noiembrie, în jurul orei locale 19:57. Fiica soților Ciortan nu reușea să ia legătura cu părinții și a mers la locuința lor din North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland. Când a văzut mașina fostului soț în fața casei, a sunat la 911. Le-a spus dispecerilor că bărbatul nu era binevenit acolo. Cei doi divorțaseră în 2016, iar el revenise recent în Statele Unite din România, potrivit celor relatate de femeie.
Polițiștii au intrat în casă după ce încercările de a-i contacta pe cei doi soți au rămas fără răspuns. L-au găsit pe Sorin Ciortan într-un hol de la etaj, iar pe Emilia Ciortan, în zona de luat masa. Ambii aveau 71 de ani. Cum mașina fostului ginere era încă acolo, iar agenții nu îl găsiseră, aceștia s-au retras și au cerut sprijinul unei unități tactice. Echipa l-a descoperit pe Ștefan Pascu, tot în vârstă de 71 de ani, într-o încăpere de la nivelul inferior al casei. Potrivit poliției, primele indicii arată că bărbatul i-ar fi împușcat pe foștii socri, apoi și-ar fi luat viața.
Casa fusese cumpărată cu două zile înainte de nuntă și îi revenise fiicei după divorț
Ștefan Pascu a cumpărat imobilul pe 20 octombrie 2006, cu două zile înainte să se căsătorească cu fiica soților Ciortan, potrivit documentelor de proprietate din comitatul Cuyahoga consultate de jurnaliștii WKYC. Femeia a fost trecută în actul de proprietate în martie 2008, iar după divorțul din 2016 a devenit unica proprietară.
În iunie 2026, femeia a trecut casa pe numele ei și al actualului soț. Părinții ei locuiau în imobil, potrivit poliției. Anchetatorii nu au stabilit dacă istoricul proprietății a avut vreo legătură cu atacul. Sergentul John Stolarski a declarat pentru News 5 Cleveland că ziua de naștere a fostei soții ar putea avea relevanță în anchetă. Mobilul rămâne neconfirmat. La momentul atacului, poliția spune că nu exista niciun ordin de protecție în vigoare împotriva lui Pascu.
La biserica românească îi sărbătoriseră deja ziua lui Sorin
Sorin și Emilia Ciortan erau căsătoriți de 48 de ani. Aveau trei copii și patru nepoți. Unul dintre fii locuiește în România, iar celălalt în nord-estul statului Ohio, potrivit preotului Petru Stinea de la Biserica Română Catolică de Rit Bizantin „Sfânta Elena" din Cleveland. Soții Ciortan frecventau biserica de peste cinci ani și se implicau în activitățile comunității.
Preotul și-a amintit că Sorin îl juca pe Moș Crăciun la serbările bisericii, iar Emilia pregătea pâinea pentru slujbe. Sorin ar fi împlinit 72 de ani joi, 12 noiembrie, la două zile după atac. Prietenii îi marcaseră deja aniversarea la biserică, în duminica precedentă.
O slujbă în memoria lor este anunțată pentru duminică, 15 noiembrie. Funeraliile vor avea loc miercuri, 18 noiembrie, la ora locală 10:00, la Biserica „Sfânta Elena", iar cei doi vor fi înhumați la cimitirul Woodvale, potrivit anunțului publicat de Ripepi Funeral Home. Ancheta este în desfășurare, cu sprijinul Biroului de Investigații din Ohio.
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