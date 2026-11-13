Ministrul Economiei îl acuză pe Ilie Bolojan că a mințit în legătură cu situația României. „Nu mai e nicio îndoială că a avut un plan"
Postat la: 13.11.2026 |
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a prezentat intenționat o imagine falsă asupra economiei României, în interviul acordat Bloomberg.
„Noi, cărora ne crește produsul intern brut de ani de zile. Adică economia merge, adică produce mai mult. (...) Pentru mine nu mai e nicio îndoială că domnul Bolojan a avut un plan. Domnul Bolojan, absolut cu intenție, a făcut acea declarație la la Bloomberg fix a doua zi după ce Comisia Europeană publicase datele și România era a 2-a țară ca și creștere economică", a declarat Zamfir într-un interviu pentru Gândul.
„Eu vă relatez un lucru concret. Comisia Europeană stabilește, publică datele și spune: România, în iunie 2025, este a doua țară ca și ca și creștere economică, pe locul doi. Spuneți-mi și mie, tu, primul-ministru al României, să te duci a doua zi să dai interviu la Bloomberg, ca să știe toată planeta. Este semnalul pe care îl dai întregii planete, tuturor piețelor", a mai spus ministrul Economiei.
Daniel Zamfir a susținut că Ilie Bolojan a prezentat România ca fiind în pragul prăpastiei și într-o situație similară cu cea a Greciei.
„Vii și spui la Bloomberg: România este pe marginea prăpastiei României în situația Greciei. Este o minciună. 1,7% creștere economică, a 2-a din Uniunea Europeană, într-o Europă care gâfâie, nu e un motiv așa de îngrijorare. Mă rog, nu e nici de deschis sticlă de șampanie, dar nici să prezinți că ești în situația Grecie este o minciună ordinară", a mai adăugat Daniel Zamfir.
Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Fostul premier a declarat că următoarele șase luni vor fi cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirii publice în creștere și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.
„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare... Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău", a spus premierul într-un interviu pentru Bloomberg News.
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