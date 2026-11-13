Operațiunea „TorNado" - Percheziții mamut în SUA și Europa: sute de arestări la nivel internațional în urma unei ample acțiuni a Poliţiei împotriva „dark web"

Forţele de poliţie din mai multe ţări au arestat 354 de persoane şi au confiscat cantităţi mari de droguri, arme de foc şi bani în cadrul unei ample operaţiuni internaţionale care a vizat utilizatorii de "dark web", au declarat joi oficiali americani şi europeni.

Europol, agenţia europeană a poliţiei, a coordonat o operaţiune de anvergură la nivel global, denumită "Operaţiunea TorNado", între mai 2025 şi octombrie 2026, care a dus la sute de intervenţii ale forţelor de poliţie în întreaga lume.

Majoritatea arestărilor au avut loc în Statele Unite (132), Regatul Unit (59), Ungaria (45), Germania (41) şi Franţa (23).

În Europa, autorităţile au confiscat aproape o tonă de droguri ilicite, între care amfetamină, ketamină, MDMA, cocaină şi canabis.

"Operaţiunea a evidenţiat rezilienţa pieţelor de pe dark web, care continuă să se adapteze în pofida destructurărilor", a declarat Europol într-un comunicat.

În Statele Unite, au fost confiscate peste 4,8 tone de droguri, precum şi 152 de arme de foc şi 150 de milioane de euro în numerar şi criptomonede.

"Operaţiunea TorNado a vizat una dintre cele mai presante ameninţări la adresa siguranţei publice din zilele noastre: traficul de fentanil şi alte droguri letale prin intermediul dark web", a declarat Christopher Raia, director adjunct al FBI.

"Am identificat furnizori importanţi pe dark web", a continuat el, specificând că operaţiunea poliţiei a demontat "elemente cheie ale infrastructurii lor" care le permiteau să opereze.

Forţele de poliţie din 14 ţări au participat la această operaţiune, între care cele din Australia, Franţa, Germania, Regatul Unit şi Statele Unite.