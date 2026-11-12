O emisie generată artificial: Semnal radio neobișnuit captat din direcția unui sistem cu trei planete de tip "super-Pământ"

Astronomii chinezi au interceptat un semnal radio neobișnuit, cu caracteristici care nu corespund fenomenelor cosmice naturale cunoscute, provenind dinspre un sistem stelar cu trei planete de tip „super-Pământ", unde ar putea exista apă lichidă. Această descoperire a reaprins o dilemă majoră în rândul comunității științifice internaționale.

Sistemul se află la o distanță de 238 de ani-lumină față de Terra, în jurul stelei K2-155, unde gravitează trei lumi stâncoase masive. Una dintre acestea, planeta K2-155d, este poziționată într-o zonă orbitală propice menținerii apei în stare lichidă, oferind astfel condițiile fundamentale care ar putea susține viața.

Semnalul, botezat NBS 260108, a fost înregistrat ca un ton radio constant, concentrat pe o singură frecvență. Specialiștii subliniază că astfel de emisii înguste nu apar, practic, în procesele cosmice naturale. Cu alte cuvinte, ceva sau cineva ar fi putut să-l producă.

Dar povestea începe cu totul altfel. Cercetătorii efectuau observații asupra a 33 de sisteme planetare, strânse în 2021 cu telescopul FAST, și testau un program nou de analiză. În timpul acestor verificări, au dat peste semnalul care avea să le dea bătăi de cap.

Nu orice fel de semnal, ci unul cu trăsături care i-au făcut pe oamenii de știință să se întrebe dacă nu cumva fusese generat artificial. Un indiciu important a venit din felul în care semnalul s-a comportat.

Telescopul a efectuat 19 scanări, iar emisia a apărut doar atunci când antena era îndreptată spre K2-155. În rest, liniște. Mai mult, frecvența semnalului s-a modificat constant pe parcursul înregistrării, o caracteristică tipică pentru transmisiile produse de tehnologii îndepărtate.

Ambele detalii au alimentat suspiciunea că nu avem de-a face cu un simplu ecou cosmic. Rămâne însă o necunoscută pe care autorii nu o ocolesc. Este posibil ca totul să fi fost o alarmă falsă, provocată de interferențe de pe Pământ.

De aceea, echipa pregătește o verificare amănunțită: va compara înregistrările originale din toate cele 19 scanări pentru a stabili cu precizie poziția și mișcarea sursei. Abia atunci se va putea spune dacă semnalul a venit din adâncul spațiului sau dintr-un aparat de pe Terra.

Până atunci, K2-155 rămâne în atenția celor care caută viață extraterestră. Planeta K2-155d, de aproape 1,6 ori mai mare decât Pământul, parcurge o orbită în 40,7 zile, iar poziția ei față de steaua sa o transformă într-o țintă de interes pentru SETI.

Autorii studiului o spun fără ocolișuri: prezența unui „super-Pământ" în zona locuibilă a acestui sistem l-a făcut o țintă fascinantă pentru căutarea inteligenței extraterestre.